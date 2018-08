'Posao je bio težak, svi su odlični, odlučile su nijanse': na 5. međunarodnom sajmu pršuta u Drnišu ocjenjivači se našli na mukama jer su svi uzorci bili vrhunski!

Pršut Mesne industrije Braća Pivac d.o.o. šampion je 5. međunarodnog festivala pršuta - Drniš 2018. Nagradu je Ivici Bikiću uručio šibensko-kninski župan Goran Pauk, kao izaslanik predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarovićkoja je pokroviteljica manifestacije.



Dodijeljeno je dvanaest zlatnih, šest srebrnih i četiri brončane medalje.



Zlatne medalje u kategoriji Dalmatinski/Drniški pršut osvojili su: Bel Cro Trade, Mijukić Prom, Mesna industrija Braća Pivac i Smjeli. U kategoriji Istarski pršut: T.O. Tomaso, Jelenić d.o.o. i Istarski pršut Dujmović. U kategoriji Dimljeni necertificirani pršut zlatom su se okitili: Nira, MTO Mrki, Sušara Perajica d.o.o., te Klaster Crnogorski pršut.



Srebrne medalje u kategoriji Dalmatinski/Drniški pršut dobio je pršut Voštane d.o.o., u kategoriji Istarski pršut srebrom se okitio Pisinium d.o.o., a u kategoriji Dimljeni necertificirani nagrađeni su: Bura i Sol d.o.o, Kulina Nova Sela d.o.o., T.O. Diana i Dim Mes d.o.o.







Brončane medalje u kategoriji Dimljeni necertificirani pršut dobili su: Drniške delicije Maran d.o.o., Braniteljska zadruga Lemeš d.o.o., Pavić d.o.o., te Pršut Posedarje d.o.o.

Nijanse su odlučile

Predsjednica Komisije za ocjenjivanje pršuta i ove godine bila je dr. sc. Sandra Petričević s Hrvatskog veterinarskog instituta – Veterinarski zavod Split, koja je kazala:



- Sveukupno su bila prijavljena 23 uzorka. Posao je bio težak. Svi su pršuti odlične, iznimne kvalitete i nijanse su odlučile. Vrhunski proizvodi dosta izjednačenih senzorskih svojstava. Šest je bilo prijavljenih istarskih pršuta, te pršuti iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Bilo je zadovoljstvo sudjelovati u ocjenjivanju.



Festival je i ove godine službeno otvoren revijalnim umijećem u rezanju pršuta, u čemu su se okušali uzvanici:

župan Goran Pauk, Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede,Goran Hrvatin, načelnik općine Tinjan,Josip Begonja, gradonačelnik Drniša, te Miro Ivić, predsjednik Uprave Slobodne Dalmacije, koji je ujedno bio najuspješniji pa je njemu pripala čast službenog otvorenja 5. međunarodnog festivala pršuta u Drnišu, rođenom Miljevčancu, vrsnom poznavatelju pršuta.







Okupljene su pozdravili: domaćin, gradonačelnik Drniša Josip Begonja, predsjednik Udruge proizvođača drniškog pršuta Drago Pletikosa, načelnik općine Tinjan Goran Hrvatin, potpredsjednik HGK za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Dragan Kovačević, izaslanica predsjednika Vlade RH državna tajnica Marija Vučković, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednik Skupštine Šibensko-kninske županije Nediljko Dujić te izaslanik predsjednice RH župan Pauk. Jasne i konkretne poruke poslao je Dragan Kovačević, koji je kazao:



- Mi u HGK smatramo da proizvodnja pršuta u Hrvatskoj nije samo dio nacionalnog identiteta, nije samo dio hrvatske kulturne baštine i tradicije, nego mora u budućnosti postati konkurentan izvozni proizvod. Prije svega kroz snažniju implementaciju i tehnološka dostignuća u proizvodnji, te kroz povećanje proizvodnih kapaciteta. Potrebni su nam izgradnja novih proizvodnih pogona, kao i snažnija promocija i marketing.







Izvoz pršuta prije svega želimo kroz izvoz u zemlje EU-a. Sva istraživanja i trendovi govore da potrošači EU-a vape za ovakvim proizvodima, koji su napravljeni na tradicionalnoj recepturi, bez kemije, na prirodan način, koji kroz mirise i okuse pričaju povijest, način života, tradiciju i običaje. Pršut nema alternativu. To je proizvod visoke dodane vrijednosti. Ali treba reći: nismo zadovoljni proizvodnim kapacitetima. S 350 tisuća komada godišnje ne pokrivamo potrebe ni domaćeg tržišta. A upravo su kapaciteti ključni za konkurentnost.



Žao mi je što moram reći da smo dosegli najnižu povijesnu razinu proizvodnje tovljenika. Naime, s jednim milijunom tovljenika ne pokrivamo ni trećinu potreba hrvatske industrije. Svi mi koji se bavimo proizvodnjom pršuta jako dobro znamo da bez kvalitetne sirovine nema vrhunskog pršuta. I zato s ovog mjesta treba uputiti poruku: država treba osigurati dodatna sredstva, odnosno treba poticati proizvodnju crne slavonske svinje i njezinih križanaca, što je vrhunska sirovina i onda je kroz uzgoj i hranidbu usmjeriti u proizvodnju vrhunskih pršuta.

Naš specijalitet

- Gastronomija je jedan od najvažnijih oblika turizma koji trebamo nastaviti razvijati. Pršut predstavlja sami vrh naših specijaliteta, bilo drniški ili istarski. Kad vam dolazi gost u kuću, i za njega načnete pršut, zna se da mu ukazujete iznimnu čast. Naša predivna Dalmatinska zagora ima sve predispozicije da postane cjelogodišnja turistička destinacija, ispred mora, i moram naglasiti da je na najboljem putu. Ministarstvo turizma u tom razvoju i dalje će vam stajati na raspolaganju - kazao je državni tajnik Ministarstva turizma Tonči Glavina.



- Međunarodni festival u Drnišu postaje sve značajnija manifestacija za hrvatsku poljoprivredu i razvoj našeg ruralnog prostora. Ministarstvo poljoprivrede preko programa ruralnog razvoja do sada je u Šibensko- -kninsku županiju uložilo nešto više od 147 milijuna kuna. Poticali smo, a činit ćemo to i ubuduće, razvoj malih gospodarstava, gdje je uloženo oko 10 milijuna kuna preko "Mjere 6".



U okviru "Mjere 4" odobreno je devet projekata u ovoj županiji, a preko "Mjere 7" nastavit ćemo ulagati u poboljšanje infrastrukture hrvatskog ruralnog prostora. Do sada je uloženo više od 50 milijuna kuna, od čega čak 20 posto na područje grada Drniša. Moramo i više. Zato ozbiljno radimo na novoj strategiji razvoja. Ulagat ćemo više u ruralnu politiku preko nacionalnih sredstava. Gastronomske delicije i vaš trud zasigurno će uroditi plodom. Nadam se i većem priljevu turista u ovaj jedinstveni dio Hrvatske, koji je mjesto harmonije i sklada kamena i čovjeka, koji znamo i po pršutu, i po Meštroviću, čuvenim tvrđavama i zaista bogatoj baštini - istaknula je izaslanica predsjednika Vlade RH, državna tajnica Ministarstva poljoprivrede Marija Vučković.



- Velika je tradicija, ali i velika budućnost drniškog pršuta. Certificiranje i zaštita pršuta jamstvo je kvalitete i ujednačenosti proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve i najistančaniji nepca. Takvi proizvodi lako pronalaze put do kupca i zato težimo tome. Nadam se da ćemo uskoro na festivalu dijeliti nagrade i pečenice i pancete na čijem se certificiranju radi, što će biti samo kruna dugogodišnjeg rada i truda naših pršutara. Svjesni smo i problema, malog udjela domaćeg proizvoda, nekonkurentne cijene, nedovoljnih klaoničkih kapaciteta i sličnog, ali nisu to nepremostivi problemi. Uz bolju povezanost svih u lancu i proizvodnje i korištenja novca iz EU-a te uz podršku i Vlade RH ova iznimna delicija može biti pokretač ruralnog razvoja i prerađivačke industrije - poručio je župan Pauk.



- Pojam Drniša uvijek je vezan uz pršut, uz njega se rađamo, živimo i umiremo. Zadovoljstvo mi je što manifestacija ide dalje, kazao je gradonačelnik Josip Begonja.



Svečanom otvorenju nazočili su i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Nediljko Dujić, saborski zastupnici Ivan Šipić i Ante Bačić, državni tajnici Josipa Rimac iTomislav Dulibić, pomoćnik ministra poljoprivrede Krešimir Ivančić, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver, načelnik općine Tinjan Goran Hrvatin, predsjednik Županijske komore Šibenik Ivan Soža, predsjednik Obrtničke komore Šibensko-kninske županije Joso Smolić i brojni drugi.



Na festivalu sudjeluje ukupno 75 izlagača, među kojima je tridesetak proizvođača pršuta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Pokroviteljica predsjednica

Uz pršutare, na sajmu izlaži i proizvođači sira, vina, meda, soparnika, domaćih slastica, suvenira i drugih proizvoda.

Najavljeno je više od trideset različitih zabavnih, kulturnih, sportskih, gastronomskih i stručnih događanja. Iz programa svakako valja izdvojiti i izložbu „Povijest Drniškog pršuta“, koju je priredio Gradski muzej Drniš.



Za poseban gastronomski doživljaj pobrinuli se se Obrtnička komora Šibensko-kninske županije i Udruženje obrtnika Kaštela sa svojim delicijama.



U dva dana Festivala posjetitelje će zabavljatiGoran Karan, klapa Drniš, KUU Miljevci, KUD Sveti Ilija Kljaci, Tamburaški orkestar „Krsto Odak“, Gradski pjevački zbor Neuma iFrane Bilić s prijateljima, te domaće glazbene snage - Ante Skelin i Drniš Jam. U radionicama JU NP Krka i majstora Ivana Mlađe Tomića iz Siverića zabavu su pronašla i djeca.

Gosti Drniša uz stručnu pratnju turističkih vodiča besplatno su mogli razgledati Drniš te upoznati njegovu bogatu i zanimljivu povijest.



Stručni dio festivala obuhvatio je predavanja i panel-rasprave o proizvodnji i plasmanu pršuta te mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova, na kojima su sudjelovali proizvođači, poduzetnici i javni djelatnici.

Peti Međunarodni festival pršuta organiziraju Turistička zajednica grada Drniša, Udruga proizvođača Drniškog pršuta i Grad Drniš, uz pomoć LAG-a „Krka“ i Hrvatske gospodarske komore, te uz potporu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske turističke zajednice, Šibensko-kninske županije, Obrtničke komore ŠKŽ i Nacionalnog parka Krka, uz visoko pokroviteljstvo predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović.