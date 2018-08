Magareći spektakl u Tisnome: pobjednik je 'Slovak' Valentino Peljušić na Putku, legendarni Pajica na Raulu, sinu pokojne Rajke, dojahao do srebra

Valentino Peljušić na magarcu Putku i u dresu reprezentacije Slovačke pobjednik je 13. izdanja "Međunarodne trke tovarov" u Tisnome ili, kako je organizatori nazivaju, neslužbenog prvenstva svijeta na "utrki magaraca".



Ovaj turističko-zabavni spektakl već po tradiciji okupio je magarce i jahače 12 reprezentacija – Engleske, Njemačke, Nizozemske, Slovenije, BiH, Slovačke, Italije, Francuske, Belgije, Australije, Crne Gore i Hrvatske. Slovacima je titulu svjetskog prvaka donio Valentino Peljušič, mladić iz Sukošana koji navodno po nekim daljim precima vuče korijene iz Slovačke, pa je tako stekao pravo nastupa za ovu reprezentaciju.



– Najprije bih zahvalio Boži Deviću iz "Devića dvora" koji mi je ustupio svog magarca. Već nakon prve polufinalne trke, koju je Putko savršeno odradio, znao sam da ću pobijediti. U finalu nisam dobro startao, zaostajao sam u početku iza Paška Pajice i njegova Raula, ali sam ga do kraja prvog kruga prestigao i na kraju pobijedio s velikom prednošću – sijao je od sreće Valentino Peljušić.



Premda je na svojem tovaru Raulu, sinu pokojne višestruke šampionke Rajke, dojahao do drugog mjesta, legendarni uzgajivač magaraca Paško Perić Pajica iz Ljubača kod Knina bio je ponovno glavna zvijezda i na ovim tišnjanskim utrkama.



Paško Perić ili, kako su ga Talijani zovu, Pascallo Perinni, jahao je kao i prošle godine za Azzurre. Nastup za reprezentaciju Italije stekao je kao potomak talijanske plemićke obitelji koja je stolovala na području Knina u vrijeme Mletačke Republike.



– Prošle godine pobijedio sam sa svojom Rajkom, koje više nema i koju nikad neću prežaliti. Žarko sam želio pobijediti i na ovoj utrci jašući na Rajkinu sinu Raulu. Pobjedu sam namjeravao posvetiti Rajci, koja je preminula u svibnju ove godine u 26. godini života, no nažalost, nisam uspio. Slovački magarac bio je brži i zasluženo je slavio. Raul je mladi magarac, pred njim je velika karijera i od njega ću napraviti šampiona – potišteno je nakon utrke govorio Paško Perić.



Ovo 13. izdanje bilo je nesretno za nekoliko jahača. Naime, svjedočili smo pogibeljnim padovima koji su, na sreću, završili bez težih posljedica. Najprije je u prvoj polufinalnoj utrci tovar reprezentacije Engleske zbacio jahača Oliviera Higginsa, koji je ozlijedio ruku. Nemile scene nastavile su se kad je u dva navrata tovar Miško bacio francuskog reprezentativca Valerija Bračanova, koji je odletio u ogradu. No, unatoč tome, u tom polufinalu Valerio je došao do drugog mjesta i izborio veliko finale.



U finalu, zbog lakših ozljeda, Valerio nije nastupio, a na Mišku ga je u dresu Francuske zamijenio Mile Urem. I Milu je Miško bacio na tlo, ali su unatoč tome dojahali do trećeg mjesta i brončane medalje. Najstrašniji pad dogodio se reprezentativki Hrvatske, Pirovčanki Ružici Meić. Ona je teško pala u polufinalnoj utrci i glavom je udarila u beton, a od teških posljedica spasila ju je zaštitna biciklistička kaciga, koja je od siline udarca pukla. Ipak, hrabra Ružica nastavila je utrku, uz velike ovacije publike dojahala je do trećeg mjesta i izborila finale.



Najveći favorit natjecanja, tovar Miško sa seoskog gospodarstva "Banovi dvori", ni ove godine nije ispunio očekivanja svojih brojnih navijača okupljenih na Trgu Rudina. Nastupio je za reprezentaciju Francuske, zbacivao je svoje jahače i na kraju je osvojio brončanu medalju.



– Miško je daleko najbrži tovar u Dalmaciji, ali na ovoj tišnjanskoj utrci s njime se iz godine u godinu ponavlja ista priča. Čim se pojavi na trkalištu u Tisnome, napali se na magarice, želi ih zajašiti i voditi ljubav, a utrka ga ne zanima. Ovaj put pamet mu je popila kela iz reprezentacije Njemačke – rekao je Valerijo Bračanov iz Jezera, koji je s zbog "dvojnog državljanstva" nastupio za Francusku.