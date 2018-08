Završena 'Tuna fever Rogoznica': pobjednici ulovili 18 tuna i osvojili 10 tisuća eura te vizu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kostarici

Pobjednici četvrtog izdanja "Tuna fever Rogoznica 2018." u ribolovu na velike morske trofeje je posada broda "Mojo" kapetana Mare Mihočevića.



Oni su sa 4620.8 bodova trijumfirali u konkurenciji 30 posada iz deset zemalja imajući 18 tuna bodovanih po sistemu "ulovi i pusti", odnosno "catch and realase", dok su jednu donijeli na vaganje na kopno i težila je 46.4 kilograma, a jedna riba im je pobjegla. Pa je kapetan Mihočević i posada mu Igor Zdenjak, Miroslav Kožul, Pero Šare i Denis Bajs, osim sto su dobili zlatne kolajne dobili i vizu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u big game ribolovu u Kostariku u travnju 2019., ali i novčanu nagradu od fascinantnih 10.000 eura.



Srebrni na ovom turističkom-sportskom spektaklu bio je tim "KŠR Arbun" iz Supetra sa 10 ulovljenih tuna i sa 2644,4 boda kapetana Vedrana Vuškovića i to Davor Sugar, Ivo Matas i Ante Kuzmanić, dok su treći splitska ekipa "Game on" Luke Colnaga u sastavu Duje Alač i Zvonimir Jurković koji su imali 1056,2 bodova.



Četvrto izdanje "Tuna fever Rogoznica 2018." održalo se u organizaciji splitskog kluba Big game Croatia, te Općine Rogoznica i Turističke zajednice Rogoznice, a nakin svečanog proglašenja pobjednika, svi posjetitelji na rogozničkoj rivi su imali priliku degustirati tunu na gradele te uzivati u nastupu Željka Bebeka i samog vrhunskog ribolovca na tune.