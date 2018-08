Vodičanin osvojio 4,3 milijuna kuna: Lutriju igram cijeli život i iskreno da vam kažem ovaj milijunski dobitak nije me pretjerano uzbudio. Evo me u Travniku, čim se vratim popit ćemo kavu

Vodice su turistički grad s oko devet tisuća stalnih stanovnika, u kojemu trenutno ljetuje oko 25 tisuća stranih i domaćih turista te vikendaša. I među tih 34 tisuće ljudi u Vodicama bilo je vrlo malo onih koji nisu čuli za čudesan događaj u tom turističkom biseru i komentirali ga.



U subotu ujutro glavna vijest koja se komentirala na štekatima kafića, u trgovinama, na tržnici i na prepunim plažama bila je da je dobitak 32. kola Eurojackpota izvučenog u petak navečer u iznosu od vrtoglavih 4.295.479,70 kuna uplaćen baš u - Vodicama. Brzo se saznalo da je dobitni listić uplaćen na prodajnom mjestu Tiska u Ulici Ćirila i Metoda 11, koje se nalazi u sklopu supermarketa Tommy.



Stari Vodičani znali su govoriti: "Tko je sritan, ni u zahodu nije gladan." A naš srećković koji je nenadano postao milijunaš s dobitkom od gotovo 600 tisuća eura, brzo se pročulo, zove se Josip Marjanović. Kompletna kombinacija nije pogođena, a Marjanović je na Eurojackpotu ostvario takozvani dobitak druge vrste pogodivši na svojem listiću svih pet od 50 brojeva iz velikog bubnja i još jedan broj od deset iz manjeg bubnja.



Josip Marjanović ima 51 godinu, živi stalno u Vodicama od kraja 1992. godine, gdje se sa svojom širom obitelji doselio iz Travnika pogođenog ratnim vihorom.



A da je, eto, upravo on dobio bogatstvo na lutriji brzo se - kako rekosmo - pročulo po Vodicama. Od subotnjih ranojutarnjih sati Marjanović nije imao namjeru sakriti svoju veliku sreću, već je saznanje da je dobitnik milijunskog iznosa podijelio s brojnim prijateljima i poznanicima. Marjanovića smo potražili u subotu ujutro u njegovu omiljenom kafiću "Macarena" u sklopu trgovačkog centra Tommy, gdje svakodnevno ispija kavu. Stalni gosti lokala kazali su nam da je bio te da je otišao nabaviti janjce kako bi velikom feštom zbog dobitka počastio rodbinu i prijatelje.

Tako nam je Josip nestao, izašao izvan dohvata. Na pozive se više nije javljao. Tko bi zamjerio čovjeku, dobitniku tako velikog iznosa, ako želi malo pobjeći pred navalom rodbine i prijatelja, pred pozivima i čestitarima. Međutim, nije bilo baš potpuno tako...

Dobili smo ga kasnije tijekom subote, kad nam se ipak javio preko mobitela.



- Evo mene na putu za Bosnu, idem u svoj rodni Travnik, da se malo odmorim – prve su riječi koje nam je uputio Josip.

- A šta da vam kažem. Lutriju i raznorazne druge igre na sreću igram cijeli život, otkad znam za sebe. A Eurojackpot uplaćujem otkako je počeo u Hrvatskoj. Ma koliko sam ja tih listića odigrao, a jooooj, već sam davno prije trebao dobiti velike novce.



Evo, ovaj put se napokon potrefilo, a iskreno da vam kažem, ovaj milijunski dobitak nije me pretjerano uzbudio. Osjećam se sretno i zadovoljno – izustio nam je u jednom dahu Josip Marjanović.



- Na Eurojackpotu uvijek igram nekoliko listića – otkrio nam je Marjanović, dodajući kako svako kolo na svim listićima odigra posve različite brojeve u odnosu na prethodno kolo, a nikad istu kombinaciju.

Podsjetimo, u ovom kolu Eurojackpota izvučeni su brojevi 4, 15, 17, 21, 23 – 6, 7, a naš srećković nije nam htio otkriti koji je to broj iz malog bubnja falio za glavni zgoditak.



- Evo mene natrag iz Bosne u Vodice već u ponedjeljak. Naći ćemo se, popiti kavu, možete me snimiti i napraviti razgovor za novine. Ja Vodice osjećam kao moje mjesto. U Vodice sam se doselio kao izbjeglica prije 25 godina iz starog Travnika, a danas se osjećam Vodičaninom – završio je preko mobitela Josip Marjanović.