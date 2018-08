'Tuna fever Rogoznica': nakon dva dana u vodstvu 'Mojo' kapetana Mare Mihočevića

Nakon dva ribolovna dana četvrtog izdanja "Tuna fever Rogoznica 2018." u ribolovu na velike morske trofeje, vodi i dalje posada broda "Mojo" kapetana Mare Mihočevića.



Oni su bili pravi carevi u ribom bogatom rogozničkom akvatoriju i tijekom petka su imali na štapu pet tuna, bodovanih po sistemu "ulovi i pusti", odnosno "catch and realase". I s jučerašnjih 15 riba, osiguralo im je ukupno 4630,8 bodova i vodeću poziciju među flotom od 30 brodova iz desetak zemalja koliko ih sudjeluje u ovom turističkom-sportskom spektaklu.



Drugu poziciju, uoči sutrašnjeg subotnjeg finalnog dana, ima brod "Jerko" s timom "KŠR Arbun" iz Supetra kapetana Vedrana Vuškovića s 2404,4 bodova.



Treći su nakon dva ribolovna dana ekipa "Game on" Luke Colnaga s 1056,2 bodova.



Što se samog vaganja tiče, na kopno je svoje primjerke donijelo sedam ekipa, a najtežu (51,8 kilograma) imao je brod "Ipanema" Josipa Mešina.



Sutra ribolovce "Tuna fever Rogoznica 2018." koji se održava u organizaciji splitskog kluba Big game Croatia, te Općine Rogoznica i Turističke zajednice Rogoznice, čeka zadnji izlazak na more, a svečano proglašenje pobjednika održat će se u subotu u 21 sat na pozornici na rivi, gdje će najuspješnija posada dobiti, osim novčane nagrade od 10.000 eura, i vizu za odlazak na svjetsku smotru big gamea u Kostariku u travnju 2019. godine.



Nakon uručenja nagrada, Rogozničane i njihove goste zabavit će Željko Bebek i sam vrhunski ribolovac na tune.