Ekipa 'Mojo' pobjednici prvog dana rogozničkog Big Game-a, tijekom vaganja dogodila se dosad nezabilježena situacija

Pobjednici prvog dana 'Tuna Fever Rogoznica 2018.' je posada 'Mojo' kapetana Mare Mihočevića koji su imali 14 tuna na štapu što im je osiguralo 3430, 8 bodova.



'Cilo jutro su stavljali srdele u more, to van ništa kod ulova ne pomaže!': pogledajte kakvom je samo ješkom ovaj lovac na divljač uhvatio prvu tunu u svom životu



Drugo mjesto ima tim 'KŠR Arbun' Vedrana Vuškovića sa 1924,4 boda, ispred trećeplasiranih 'Game on' Luke Colnaga.



Kuriozitet ovog natjecanja kako su dvije potonje posade na vaganju imale tunu identične težine od 69,2 kilograma što do sada nije zabilježeno na Big Game-u.