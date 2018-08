Dačić kninskog gradonačelnika nazvao zločincem, Jelić ne nasjeda na provokacije: Unatoč žestokim izjavama iz Beograda, između Hrvata i Srba u Kninu nema povišenih tenzija

U svojoj reakciji na proslavu "Oluje", srbijanski ministar vanjskih poslova i predsjednik Miloševićeve Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić, među ostalim, obrušio se i na kninskoga gradonačelnika Marka Jelića.



Dačića su isprovocirale Jelićeve riječi da "Oluja nije bila akcija protiv Srba nego zločinačke politike". Koje zločinačke politike, zapitao se Dačić, ne biravši riječi za nezavisnoga gradonačelnika Zvonimirova grada.



- On je zločinac! Gradonačelnik Knina je Hrvat u mjestu koje je stoljećima povijesno bilo srpsko! Gdje su ti Kninjani? Otjerali su sve Kninjane i postavili svog čovjeka da mudruje – optužio je srbijanski ministar.

Konzulat za sve

Sam Jelić dan poslije nije bio previše voljan komentirati Dačićeve riječi.



- A što bih vam ja mogao reći na to? Ja to neću i ne želim komentirati. Reći ću samo da bih ja volio vidjeti neku konkretnu aktivnost od strane vlade Republike Srbije koja bi pomogla Srbima u Hrvatskoj i pogotovo u Kninu. Grad Knin će, ja vam to jamčim, vrlo rado sudjelovati u svakom dobrom projektu – poručio je Jelić.



Na Dačićevu najavu da Srbija treba zatražiti otvaranje svoga generalnog konzulata u Kninu, njegov gradonačelnik ističe da ni do sada nije bilo nikakve prepreke za to što se tiče lokalnih vlasti.



- Konzulati se dogovaraju na državnoj razini. Što se tiče grada Knina, mi nemamo nikavu namjeru niti želju to opstruirati. Nama je u interesu da naši sugrađani koji imaju interese u Srbiji jednostavnije komuniciraju. To ne bi bio samo konzulat za Srbe, nego i iseljene iz Vojvodine koji sada žive tu, a tamo imaju svoje nekretnine i drugo – ističe Jelić.



Po njemu, unatoč žestokim izjavama koje dolaze iz Beograda, u Kninu nema nikakvih povišenih međunacionalnih tenzija između Srba i Hrvata.



- Te izjave nitko i ne primjećuje. Tako nije samo ove godine, jer 20 i više godina koliko se slavi "Oluja" nije zabilježen niti jedan incident te vrste.



Želim posebno napomenuti da tijekom ovogodišnje obljetnice nije bilo ni jedne intervencije bilo koje od službi, od medicinske, preko vatrogasne, do policije. Sve je prošlo u najboljem redu, kako i treba – reći će Jelić.



Pitali smo ga i kako su Dačićeve prozivke primljene među srpskim dužnosnicima u gradu na čelu s dogradonačelnikom Željkom Džepinom.

Idemo naprijed

- Nisam s kolegom Džepinom pričao o toj izjavi, jer mislim da i nema razloga za to. Rekao sam vam već da one mene niti najmanje ne zanimaju. Džepina iznimno dobro radi svoj posao, surađujemo vrhunski i naš je interes da grad ide naprijed – rekao nam je gradonačelnik Jelić.



Željeli smo čuti i komentar dogradonačelnika Džepine (SDSS), ali on je upućivao na drugu adresu.



- Najbolje je da pitate kolegicu Anju Šimpragu, predsjednicu županijskog SDSS-a. Ona je najkompetentnija govoriti o tomu – kazao je Džepina.



Sama Šimpraga, inače šibensko-kninska dožupanica, nije bila voljna istupati, opravdavši se službenim putom i da se prethodno mora konzultirati u stranci. Najavila je da će se sama poslije javiti, ali do zaključenja ovog izdanja to nije učinila.