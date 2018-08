U Rogoznici otvoren četvrti 'Tuna fever'

'Tuna fever Rogoznica 2018' otvoren je večeras na rogozničkoj rivi pred brojnim uzvanicima, te tisućama mještana, domaćih i stranih turista.



Ova turističko-ribolovna manifestacija otvorena je po 4. put, a sve u organizaciji Big game fishing Croatia uz podršku TZ Općine Rogoznica te Općine Rogoznica.



Goste i sudionike je pozdravio Boris Županović, predsjednik Big game fishing Croatia:



- Pozdravljam vas na ovoj manifestaciji koja je najbolji spoj turizma i ljubavi prema moru. Svima je želja uloviti najveću tunu, onu koja se pamti, ali uz to i dobro se zabaviti. Želim mirno more svima, neka pobijedi najbolji! - kazao je Županović.



'Tuna fever' se lani pokazao kao pun pogodak u turističkoj promidžbi ovog mjesta, stoga joj je HTZ dodijelila naziv top turističke destinacije. Ove je godine s posebnin zadovoljstvom u Rogoznicu stigao Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.



- Prestižno četvrto po redu natjecanje 'Tuna fever' definitivno spada u kategoriju međunarodnih događanja koja imaju iznimnu promotivnu vrijednost za cjelokupni hrvatski turizam, posebice ribolovni, za koji naša zemlja posjeduje izvrsne mikroklimatske i resursne osnove. Siguran sam da će Rogoznica i ove godine biti izvrstan domaćin brojnim svjetskim ribolovcima i posjetiteljima te tako na najbolji način predstaviti Dalmaciju kao poželjnu i atraktivnu turističku destinaciju. Hrvatska je već sada prepoznata kao izuzetno kvalitetna sportska zemlja, a događanjima poput ovoga to ovoga puta dodatno potvrđujemo - kaže direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.



On je ujedno i otvorio manifestaciju, te poželio svim sudionicima mnogo sreće i dobar ulov, a pozdravio je i sve turiste na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.



Put rogozničkog akvatorija ujutro će isploviti više od 200 sudionika u 40 posada iz čak deset svjetskih zemalja.



Početak još jednog 'Tuna fevera' začinio vatromet te koncert Jole.