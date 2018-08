Očevici otkrivaju zašto je pretučen 36-godišnji vatrogasac: Htio je pomoći djevojci u nevolji, a onda su trojica nasrnula na njega...

Teške tjelesne ozljede na radnom mjestu zadobio je 36-godišnji Marjan Srdarev iz Vodica, pripadnik Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika.



Bizarno je da ovaj dugogodišnji profesionalni vatrogasac nije ozlijeđen prilikom gašenja požara, već je nastradao u do sada nezabilježenom incidentu.



Pretučen je dok je obavljao svoju službenu dužnost voditelja protupožarnog osiguranja na koncertu 'HypeBeats Music Festivala' koji se u utorak na večer održavao u Šibeniku, na igralištu SC 'Ljubica' u Crnici.



Vatrogasac teško ozlijeđen na službenoj dužnosti, ali ne u požaru, već u tučnjavi na koncertu; Navodno ga prebili organizatori festivala, noćas operiran u splitskoj bolnici



Naime, kako neslužbeno doznajemo, od udaraca za sada nepoznatih osoba, Srdarev je zadobio frakturu vilice i jagodične kosti, te mu tijekom četvrtka predstoji operacija u splitskoj bolnici.



Iz šibenske policije u srijedu je stigla štura informacija kako se ovom slučaju provodi intenzivna kriminalistička istraga, te da će se po njezinom završetku oglasiti priopćenjem. A prema neslužbenim izvorima, vatrogascu Srdarevu ozljede su nanijele osobe bliske organizacijskom timu ovog glazbenog festivala.



Prema verziji koju nam je ispričao jedan od očevidaca ovog nemilog događaja, Srdarevu se za pomoć obratila jedna djevojka kazavši mu da joj je ukradena torbica s četiri tisuće eura. Srdarev joj je uzvratio da joj on ne može pomoći, ali da će je odvesti do policajca, pa da njemu prijavi krađu.



U trenutku kad su njih dvoje prolazili pored stola za kojim je ta djevojka prije toga sjedila i gdje joj je navodno ukradena torba, Srdareva su najprije verbalno, a potom i fizički napala tri muškarca, za koje naš sugovornik tvrdi da su sudjelovali u organizaciji ovog glazbenog događaja.



- Mogu vam samo potvrditi da je naš vatrogasac ozlijeđen dok je s još dvojicom kolega protupožarno osiguravao koncert u Crnici. O detaljima ne mogu govoriti jer je u tijeku policijska istraga o ovom slučaju.



Našem vatrogascu liječnička pomoć najprije je pružena na mjestu događaja od ekipe Hitne pomoći koja je također bila prisutna na koncertu, potom u šibenskoj bolnici, a zbog težine ozljeda, tijekom večeri prevezen ja na liječenje u KBC Split. Ozljede su teške, ali nije životno ugrožen - kazao nam je Volimir Milošević, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika.