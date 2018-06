Dalmatinac u Rusiji upao u probleme s Messijevom majkom: Je, istina je, bili su valjda ljutiti zbog gola, nervozni, mama je prva skočila...

Svakakvih navijačkih priča čuli smo u Rusiji, ali ova je jedna od uistinu nesvakidašnjih. Čuli smo da je na utakmici s Argentinom zamalo došlo do incidenta zbog - fotografiranja. I to s obitelji Lea Messija, pišu Sportske novosti.



Dakle, Marin Mikšić, inače predsjednik Vijeća grada Vodica i predsjednik vodičkog nogometnog kluba, u loži stadiona u Nižnem Novgorodu sjedio je nešto dalje od oca, majke i ostalih članova Messijeve obitelji a da to nije znao, niti je na to obraćao pažnju.



Kad je Rebić zabio za 1:0, Mikšić je, kao i 90 posto ljudi na stadionu, krenuo mobitelom slikati i ovjekovječiti povijesni trenutak.



Kako je mobitel slučajno okrenuo prema obitelji Messi, bez namjere, Leova se majka pobunila da je ne smije snimati, a odmah su ustali ljudi iz obiteljskog osiguranja i pokušali mu uzeti mobitel, no, on im se odupro, nije im ga dao. Potom su stigli ljudi iz ruskog osiguranja i smirili situaciju.







Priča nam je, naravno, djelovala nestvarno pa smo pronašli gospodina Mikšića da provjerimo iz prve ruke.



- Odakle vam to, tko vam je rekao? - bila je njegova prva reakcija, ali onda je ipak potvrdio priču.



- Je, istina je, bili su Messijevi valjda ljutiti zbog gola, nervozni, mama je prva skočila. Htjeli su mi uzeti mobitel, no, Rusi su to smirili. Kasnije su opet krenuli prema meni i tada su me zaštitari, da se izbjegne neki veći incident, odveli u VIP salon i otamo sam gledao posljednjih 10 minuta utakmice.



Sad, kad je sve prošlo, Mikšić se čitave situacije sjeća sa smiješkom.



- Volim Messija kao igrača, stvarno je čudo, bila je to neugodna situacija, ali bilo pa prošlo. Glavno da smo mi pobijedili i da je mobitel u džepu, ha, ha. A Messija i njegovu obitelj u znak dobre volje pozivam da dođu na ljetovanje u Vodice, bit će moji gosti - poručio je Mikšić.