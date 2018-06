Pobuna na plaži: Bageri su nam otjerali sve goste, dnevno ih gubimo po 500, dosta je, tužit ćemo općinu i tražiti odštetu!

Iako je lipanj na polovici i nastupila je zabrana građevinskih aktivnosti, radovi na najvećoj rogozničkoj plaži Šepurina još traju. Vlasnici kuća u prvom redu do mora su ogorčeni.



Zbog otkazivanja rezervacija u petak ujutro organizirali su prosvjed, mnogi od njih prijete tužbama i neplaćanjem paušalnih obveza državi i Turističkoj zajednici, a zastrašujuća je činjenica da dnevno gube oko 500 noćenja.



- Moji stalni gosti iz Austrije su otkazali. Zbog gužva i radova na plaži otkazano mi je ukupno 46 dana i stoga namjeravam tužiti općinu i tražiti nadoknadu štete - kaže Danica Leskur.



Nije jedina. Dopise s otkazima rezervacije pokazuju nam Erika Turk, Iva Župa, Kristijan Dugalić...



- Obitelj iz Poljske trebala je u mom apartmanu boraviti od 9. do 23. lipnja, otkazali su isključivo zbog nereda i radova na plaži - ističe Kristijan Dugalić. Gosti Erke Turk nakon dva dana od buke bagera, miješalica i bušilica pobjegli su glavom bez obzira, morala im je vratiti novac. I kada smo kod novca, Iva Župa kaže da zbog otkaza rezervacija i praznih apartmana ne namjerava plaćati paušalni iznos poreza i boravišne pristojbe, plaćat će po gostu.



- Radovi na ovoj plaži traju već tri godine i svake godine protegnu se duboko u ljeto. Nekolicina nas je bila na razgovoru kod načelnice i rekli su nam da će radovi biti okončani u roku, ako je rok do Božića onda hoće - govori sarkastično Erika Turk.

Plaža Šepurina je jedina rogoznička plaža koja nije smještena u jednoj od rogozničkih uvala, zbog otvorenog mora izložena je vjetrovima i valovima. Nakon vjetrovitog vremena mora se poravnati žalo, a ljudi se bune zbog čega bager ravna plažu rano ujutro i ometa san njihovih gostiju. Što na optužbe ljutih mještana kaže rogoznička načenica Sandra Jakelić?



- Projekt plaža Šepurina-Lozica započeli smo prije nekoliko godina, do sada smo uložili šest milijuna kuna, pet je uložila općina, a milijun kuna dobili smo od Ministarstva turizma. Inače, hidroradovi na plaži su dovršeni, oteglo se s podizvođačima koji popločavaju šetnicu. Nadzorni inženjer tražio je skidanje rubnog kamenja jer nije dobro postavljen. Još smo uvijek u okvirima roka koji istječe 20. lipnja. Inače, ta je plaža najfrekventnija i najviše izložena vjetru i mora se ravnati. Nabavit ćemo specijalni stroj i više to nećemo raditi bagerom. Žao mi je što su iznajmljivači zbog radova imali neugodnosti s gostima - objašnjava načelnica Jakelić.



Međutim, iznajmljivače apartmana više od radova na plaži brinu i nerviraju brojne već izdane koncesije. Prije sezone uputili su dopis Općini Rogoznica, Županijskom uredu za pomorstvo, Lučkoj kapetaniji Šibenik i rogozničkoj Ispostavi lučke kapetanije, u kojem upozoravaju na prošlogodišnji fijasko s dva akvaparka, parkiranim pedalinama i drugim brojnim rekvizitima za iznajmljivanje.



Od tih silnih plažnih rekvizita ljudi se nisu imali gdje ispružiti, a od akvaparkova nisu imali gdje ni plivati. Zbog zaplitanja u konope akvaparka prošle godine se dvoje djece zamalo utopilo. Zatražili su da se akvapark izmjesti iz središta plivališta i postavi na lijevu stranu plaže, gdje nikome ne smeta.



- Naravno da naše želje nisu uslišane, akvapark je i dalje usred plivališta, a pored plažnih rekvizita za veslanje, skijanje i, štojaznam, kakvo skakanje uvis i udalj, natakarili su nam još i kućice za brzu hranu i palačinke... - ogorčena je Erika Turk.



U protekla tri desetljeća vlasnici kuća i apartmana izdvajali su novac i sami uređivali plažu, sadili su zelenilo, a sada zbog brojnih koncesija oni i njihovi gosti nemaju se gdje kupati.



- Nitko od Rogozničana ili ljudi koji u Rogoznici žive već četrdeset i više godina nije dobio koncesiju na plaži Šepurina. Četiri kućice dobio je koncesionar koji u Bosni ima benzinske pumpe. Radi što ga je volja, čak su njegovi radnici rukama čupali netom zasađene tamarise, a za izgradnju koriste žalo s plaže. Zbog tih ružnih kućica nemamo više ni pogled na more - žali se Iva Župa.



- Od kada su se plaže uredile, ogroman je pritisak za izdavanje koncesijskih odobrenja, i to za razne sadržaje. Koncesije se izdaju na godinu dana, i ako zaključimo da je koncentracija sadržaja prevelika, smanjit ćemo broj koncesijskih odobrenja - najavila je načelnica Jakelić.

JAGMA KONCESIONARA: Grgin spasila Lozicu

Jagma za koncesijskim odobrenjima je i na susjednoj uređenoj plaži Lozica. Međutim, nad tom plažom bdije budno oko turističke vijećnice Biserke Grgin.



Nadzirala je izvođenje radova i alarmirala zbog propusta u izgradnji pera ili valobrana, a sada je osujetila namjeru koncesionara da čvrsti objekt za metar i pol proširi na javnu šetnicu. Zabetonirano koncesionar mora vratiti u prvobitno stanje.

PUT DO LOZICE: Rupe na neuređenoj cestici

Inače, rogoznički kvart ili naselje Lozica ima najveći turistički potencijal u općinskom središtu Rogoznici. Tamo se nalaze dvije najveće i najuređenije rogozničke plaže, brojne vile s apartmanima i bazenima...



Stoga je neshvatljivo da do tih velebnih objekata i malih obiteljskih hotela vodi uska, opasna i neuređena cesta. Naša kamera na toj cesti zabilježila je nekoliko rupa koje stoje već mjesecima.