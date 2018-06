Kod vodičke diskoteke Hacienda jutros oko pet sati došlo je do prometne nesreće u kojoj je stradao neslužbeno doznajemo mlađi vozač u vozilu šibenskih registarskih oznaka. Iz zasad neutvrđenih razloga, kako doznajemo u Operativno komunikacijskom centru šibenske policije došlo je do izlijetanja njegovog vozila s ceste, a on je u besvjesnom stanju prevezen u Opću bolnicu Šibenik, javlja sibenski.hr.



Uzrok nesreće saznat će se nakon što policija obavi očevid.