Nakon što su zbog nereda na javnim površinama turistički vijećnici Rogoznice na posljednjoj sjednici Turističkog vijeća uputili oštre kritike lokalnom komunalnom poduzeću, oglasili su se uprava i radnici rogozničkog "Škovacina".



Od kada je prije dva mjeseca odlukom Skupštine društva većinom glasova smijenjen dugogodišnji direktor Marko Vidović, nova uprava zajedno s radnicima ulaže maksimalne napore da poduzeće normalno funkcionira i ispunjava sve obveze.



Nažalost, kaže nova direktorica Dajana Radić, tvrtki svakodnevno "ispadaju kosturi iz ormara", a najveći teret predstavlja im dug od gotovo 300 tisuća kuna, koji valja podmiriti Centru za gospodarenje otpada "Bikarac".



Osim toga, jedva su se, tvrde zaposlenici "Škovacina", uopće uspjeli riješiti direktora "iz pakla". Godinama su upozoravali Skupštinu i općinsku upravu na nezakonitosti u radu, na zloupotrebu položaja i ovlasti, na nepotizam, međutim reagiralo se, ističe Ljubo Županović, voditelj radnog pogona, tek kada su radnici organizirali mirni prosvjed i kratkotrajni štrajk.



- Morali smo progovoriti javno da se konačno sazna puna istina. Marko Vidović je od 2010. godine nelegalno bio direktor. Sam je sebi sačinio ugovor i potpisao ga bez javnog natječaja i bez odluke Skupštine poduzeća.



Radnici su ugovore o radu pisane olovkom morali potpisivati bjanko, zaposlenike na javnim radovima držao je godinu dana i zakidao ih na plaći, zbog čega sada imamo sudske sporove, a sudski spor vodimo i s državom zbog zakidanja invalida.



Porazan je podatak da se prošle godine uzastopce na poslu nije pojavio 120 dana. Posebna priča su vozila i alati. Malo komunalno vozilo bivši direktor koristio je 24 sata, a sav alat poduzeća - motorne pile, bušilice, motorne škare... držao je u vlastitoj kući i koristio za privatne poslove, dok su radnicima ostajale samo metla i motika.



Po nalogu Skupštine alat nam vraća već dva mjeseca, a još nije sve vratio - kaže Županović te dodaje da bivši direktor za privatne poslove nije koristio samo vozilo i alat poduzeća.



- Koristio je i ljude, i novac. Kupovao je materijal na račun "Škovacina" i koristio radnike izvan radnog vremena bez znanja voditelja radnog pogona. Prošle godine tri dana je brao masline s radnicima iz komunalnog poduzeća, podizao je gotovinu na banci, karticom poduzeća plaćao je vlastite račune za hranu... - nabrojio je Ljubo Županović, poručivši da se bivši direktor ponašao kao da je općinski komunalac financiran javnim novcem svih građana Općine Rogoznica njegovo privatno poduzeće.



Kako, veli, drukčije protumačiti nasipanje i betoniranje mora za izgradnju štanda vlastitoj supruzi.



Vidović je, naime, za taj postupak najprije zatražio dozvolu od općine i bio glatko odbijen. Unatoč odbijenici, zamisao je proveo u djelo u srcu turističke sezone, kada je na snazi zabrana građevinskih radova. Zbog devastacije javnog pomorskog dobra zaradio je kaznenu prijavu Lučke kapetanije.



- Kamionom poduzeća dovezao je žalo, a za radove vrbovao dva zaposlenika "Škovacina" i na račun poduzeća kupio je 1800 kuna željeza, koje je dao pocinčati za dodatnih 1600 kuna iz proračuna poduzeća. "Škovacin" je trebao platiti i štekat na kojem će njegova žena prodavati povrće - ogorčeno će Županović.



Da je bivši direktor maltretirao i iskorištavao radnike ustvrdio je Joso Nadilo, predstavnik zaposlenika. Više puta su se zbog toga žalili Skupštini društva i općinskoj vlasti, međutim pomoć lokalne politike je izostala. Preostale su im samo zakonom dozvoljene radničke aktivnosti - prosvjed, štrajk i peticija za smjenu direktora, koju su potpisali svi zaposlenici "Škovacina".



Iako su se oslobodili tiranije bivšeg direktora, zaposlenici "Škovacina" i dalje strahuju od zakulisnih političkih igara. Rogoznički kuloari bruje o tome kako neki vijećnici HDZ-a, posebice Ivan Lovrić Sklop, koji je ujedno i član Skupštine "Škovacina", traže političku potporu ostalih vijećnika kako bi Marka Vidovića ponovno vratili na direktorsku poziciju. Kruže i glasine da šibensko-kninski župan Goran Pauk u rogozničkom komunalcu želi uhljebiti jednu stranačku akviziciju iz Šibenika. Zbog tih naklapanja uprava i radnici "Škovacina" javno su zatražili zaštitu rogozničke načelnice Sandre Jakelić.



- Nema nikakvih zakulisnih igra ni u Općini ni u Županiji, i imaju moju potporu. To što neki prijatelji pokušavaju zaštititi bivšeg direktora, nema nikakvog utjecaja na mene i na općinsku vlast. Opće je poznato da sam još prije pet godina tražila smjenu bivšeg direktora jer nisam bila zadovoljna radom lokalnog komunalca - eksplicitna je rogoznička načelnica.



To da je načelnica, ujedno i predsjednica Turističke zajednice, bila nezadovoljna radom općinskog komunalca je činjenica, baš kao što je općepoznato da je Općinsko vijeće godinama jednoglasno prihvaćalo financijsko izvješće komunalnog poduzeća "Škovacina", iako je ono bilo nezakonito, bez proračunskih stavki, obrazloženja i specifikacija, napisano samo na jednom listu papira formata A4.



Sve to znaju i zaposlenici u "Škovacinu". Zato mole da ih politika ostavi na miru i pusti da prionu čišćenju i održavanju ogromnog prostora površine 75 tisuća četvornih metara te 55 kilometara obalne crte. Političarima poručuju da im ne zapinju noge.



Traže, također, da općina plati dug od 280 tisuća kuna za deponiranje smeća na "Bikarcu", jer je upravo općina kriva što u Rogoznici još ne razvrstava otpad i što nije izgrađeno reciklažno dvorište. Zbog kontejnera na javnim površinama, ističe Ljubo Županović, svakodnevno se odvoze tone starog namještaja, bijele tehnike i zelenja dovezene preko noći iz okolnih gradova i općina.



- Kada i uhvatimo neodgovorne građane koji u kontejner za mješoviti otpad ubacuju građevinski materijal i šutu, mi smo nemoćni. Ne možemo naplatiti kaznu ni podnijeti prijavu. To treba napraviti komunalni redar, sramotno je da su nam iz općine više puta posprdno rekli da je komunalni redar na putu u inozemstvu - zaključio je Županović.

Zaposlio kćer za voditeljicu parkinga?!



Parking kao dio komunalne tvrtke je posebna priča - ističu zaposlenici i nova uprava "Škovacina". Tu je, kažu, bilo najviše nepotizma i nezakonitih radnji. Bivši direktor za voditeljicu parkinga zaposlio je vlastitu kćer, a samo taj podatak trebao je, vele, biti alarm za uzbunu odgovornima u Općini i Skupštini poduzeća.



- Nismo "čačkali" poslovanje parkinga, očekujemo da to učine nadležne represivne institucije - izričita je direktorica Dajana Radić. Inače, policija je u komunalnom poduzeću obavila izvide.



Želi biti savjetnik!?



Bivši direktor je nakon smjene koristio godišnji odmor, a sada je na bolovanju. Za protekla dva mjeseca "Škovacin" mu mora isplatiti oko 19 tisuća kuna. Vidović se, inače, požalio na diskriminaciju zbog rasporeda na lošije plaćeno radno mjesto i angažirao odvjetnika.



Preko svojih političkih prijatelja, naglašava Ljubo Županović, traži da se za njega izmisli mjesto savjetnika u komunalnoj tvrtki, kako bi i dalje primao plaću od 9500 kuna.



Želeći dobiti i njegov komentar, uporno smo kontaktirali Marka Vidovića, ali se na naše pozive na mobitel nije javljao. Kako bi bio siguran tko ga zove i zbog čega, poslali smo mu i SMS poruku, ali i ona je ostala bez ikakva odgovora.