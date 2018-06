Vortexu poništena dozvola, Colgan najavio: Garden i britanski festivali ostaju u Tisnom!

Nakon nove odluke tišnjanskoga Općinskog vijeća, kojom se poništava prije donesena dozvola za rad i prekoračenje razine buke beach baru Vortex, domaćin lokacije "The Garden Resort" Nick Colgan istaknuo je u utorak da će se međunarodni događaji tog festivala i dalje održavati u Tisnom.



"Ja i promotori događaja s kojima radimo u Tisnom (Love International, Hospitality On The Beach, Suncebeat, Soundwave, Defected i Dekmantel) zahvaljujemo svim stanovnicima Tisnog, restoranima i poslovnim objektima na kontinuiranoj potpori i želji da ostanemo u mjestu. Važno je za sve koji su uključeni u cijelu priču da nam je dopušteno raditi naš posao normalno i odgovorno", rekao je Colgan.



Najavio je da već imaju ugovor do kraja sezone 2019., a sada će početi pregovore kako bi ga produžili treći put.



"Sretni smo i uvijek smo bili sretni u Tisnom i želimo tu i dalje raditi i privlačiti sve više posjetitelja iz godine u godinu", istaknuo je Colgan.



Ovog ljeta "The Garden Resort" u Tisnom ugostit će šest glazbenih događaja od kraja lipnja do kraja kolovoza.



Tišnjansko Općinsko vijeće u ponedjeljak je na devetoj sjednici opozvalo odobrenje za rad Vortexu i svoju odluku sa sedme sjednice koja je bila povod najavi odlaska festivala elektronske glazbe okupljenih oko The Gardena.



Odluka nije bila jednoglasna. Za opoziv je glasovalo samo sedam vijećnika SDP-a (vijećnici Silvio Šoda i Luka Henjak zbog odluke od 28. svibnja dali su ostavke, a zamijenile su ih Anđelina Jušić i Ivana Vlašić-Cindić), pet vijećnika HDZ-a je bilo protiv, a vijećnik Živog zida Lovre Crvelin, koji je tražio da o tome odluči narod na referendumu, napustio je vijećnicu.