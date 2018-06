Dramatična noć u šibenskoj radničkoj četvrti: spašavajući sinčića iz vatrene buktinje koja im je zahvatila stan, skočila kroz prozor i slomila nogu

Radnička šibenska četvrt Crnica bila je u noći između nedjelje i ponedjeljka poprište velike nevolje koja je, na sreću, završila bez tragičnih posljedica za ljudske živote. Nešto prije jedan sat buknuo je požar u prizemlju obiteljske kuće 71-godišnjeg Marka Lugovića u Kornatskoj ulici na broju 11, te je vatrena buktinja u kratkom vremenskom roku progutala u potpunosti dnevni boravak, kuhinju i kupatilo s tamošnjim namještajem i kućanskim aparatima.



U tom dijelu kuće, inače, stanuju Markov sin Mile i supruga mu Marijana s djecom - 18-godišnjim Matom, 14-godišnjom Martom i najmlađim sinčićem, osmogodišnjim Markom. Teške tjelesne ozljede zadobila je 38-godišnja Marijana Lugović, ali ne od opeklina, već je slomila nogu nakon što je iskočila kroz prozor s visine od dva metra, spašavajući svog maloga Marka i sebe od vatrene buktinje.



Dan nakon ove dramatične i neprospavane noći posjetili smo obitelj Lugović. Primili su nas u dnevnom boravku neoštećenog stana na katu, u kojem stanuju 71-godišnji Marko i supruga mu, 70-godišnja Ruža Lugović.



- Negdje između pola sata iza ponoći i ure, kroz onaj prvi san osjetila sam miris paljevine i pucketanje vatre. Gurnula sam i probudila muža. On je odmah izletio iz sobe i krenuo po djecu u njihovim sobama, te su zajedno uspjeli izletjeti na ulicu, a vatra je već dobrano zahvatila dnevni boravak. Procijenila sam da neću uspjeti iz svoje sobe kroz vatru doći do izlaznih vrata. Zgrabila sam maloga Marka i krenula prema prozoru naše spavaće sobe, spustila sam sinčića kroz prozor u naručje svekrve Ruže, koja se, na sreću, u međuvremenu već spustila s prvog kata na kojemu stanuje sa svekrom Markom. Potom sam i sama skočila s prozora, krivo doskočila i slomila petu desne noge. Zaprimljena sam na Odjelu Hitne, konstatirali su puknuće pete i za sada stavili longetu - ispričala nam je gotovo u jednom dahu Marijana Lugović, odmarajući slomljenu nogu ispruženu na stolici.

Sjedeći do mame, naš razgovor je pozorno i znatiželjno pratio sinčić Marko, čije je lice bilo uprljano od crne čađe, jer je i on tijekom dana pomogao tati, djedu i njihovim prijateljima u čišćenju izgorjelog stana u prizemlju.



- Zahvalila bih našim susjedima, jer je više njih istovremeno, kad su vidjeli da nam gori kuća, zvalo telefonom vatrogasce - dodala je Marijana. Premda ih je zadesila velika nesreća, sa lice bake Ruže moglo se iščitati svojevrsno olakšanje i vedrina.

- Je, teško je, šteta je velika. Nakon onog prvog šoka brzo smo se vratili u normalu. Jer najvažnije je da smo svo sedmero iz kuće na broju. Glavno je da smo svi živi i zdravi, a i mojoj nevjesti Marijani zacijelit će peta i sve će biti dobro kao prije...

Već u ponedjeljak ujutro Mili i njegovom ocu Marku u čišćenju i saniranju izgorenog stana u pomoć su priskočili brojna rodbina, prijatelji i susjedi. Već do podneva sve izgoreno bilo je izneseno iz stana.



- Izgorio je kompletan namještaj i aparati u dnevnom boravku, aparati i uređaji u kuhinji i zahodu s kupatilom. Šteta je totalna u tom dijelu. Velika temperatura koju je stvorila vatra istopila je i sobni namještaj, pa najvećim dijelom i on više nije za upotrebu. Uz naš angažman i pomoć prijatelja sve ćemo ponovno obnoviti i urediti - rekao nam je Mile Lugović, te nastavio iznositi namještaj iz pocrnjelih soba.