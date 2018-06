Misterij potonuća crvene jedrilice: ni nakon tri dana ne zna se što se dogodilo ni ima li stradalih; Mještani su dan ranije primijetili da se nešto čudno događa na brodu

Iritirajuća je činjenica da niti nakon tri dana, relevantne službe ne mogu izvijestiti javnost o okolnostima i uzrocima potonuća sofisticirane i luksuzne jedrilice 'Maria' kod otoka Žirje, dužine 12,25 metara i pod zastavom Republike Češke, a koja je u vlasništvu, kako smo neslužbeno doznali ,izvjesne tvrtke 'Rejviz s.r.o' iz češkog grada Brna.



Intrigantno je da još nema odgovora na ono ključno pitanje – je li u trenutku njezina 'misterioznog potonuća' na jedrilici bilo članova posade i da li su oni smrtno stradali. Ili su se oni spasili i pobjegli iz samo njima znanih razloga, a do dolaska broda Pomorske policije na poziciju potonuća.



No, evo i kronološkog podsjetnika na ovaj slučaj.



Županijski Centar 112 u utorak je u 09,52 sati s jednog ribarskog broda zaprimio dojavu da dvije nautičke milje južno od žirjanske uvale Stupica Vela pluta jedrilica crvene boje koja je većim dijelom bila ispod morske površine. Prema toj dojavi, na površini je bio samo krmeni dio, a na dozivanje ribara, s jedrilice senitko nije nitko odazivao.



Do dolaska broda Pomorske policije u 10,20 sati na dojavljenu poziciju, jedrilica je u potpunosti potonula na dno gdje je dubina mora oko 170 metara. Stoga se nisu mogli utvrditi ni ime, ni nacionalne oznake jedrilice, a ni dati odgovor na pitanje – je li na njoj bilo posade u trenutku potonuća.



U istragu su odmah uključeni službenici Lučke kapetanije i Pomorske policije, a dan kasnije i inspektori Krim policije.



Zanimljivo je da informacije o potonuću jedrilice 'puštena' prema novinarima' tek sutradan, u srijedu ujutro, gotovo 24 sata nakon potonuća.



Tijekom cijelog utorka istraga je 'tapkala na mjestu', i taj prvi dan nije utvrđeno o kojoj se jedrilici radi. Drugi, pak, dan, preko VT snimka došlo se do saznanja da je na dnu mora završila češka jedrilica 'Maria'. Oglasila se potom tijekom srijede i Nacionala središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).



- Prema dostupnim podacima pretpostavlja se da se na poziciji potonuća nalazi jedrilica imena 'Maria', dužine 12,25 metara, zastave Republike Češke. Budući da se uz očevid o uzrocima ove pomorske nesreće provodi i policijska istraga, daljnje informiranje u ovom slučaju biti će dostupne po okončanju službenih postupanja. Na poziciji potonuća nije uočeno onečišćenje mora – poručili su iz MRCC-a Rijeka.







U nedostatku službenih informacija, krenuli smo u novinarsko istraživanje ovog slučaja.



Doznali smo, da je jedrilica 'Maria' posljednjih mjesec dana bila privezana na 'divljem vezu' u mjestu Bilice, na obali Prokljanskog jezera, nadomak Šibenika. O njoj je navodno brinuo jedan češki državljanin, koji i stanuje na području Bilica. A da više nije na privezištu u Bilicama, tamošnji mještani primijetili su u utorak ujutro.



Međutim, neslužbenu informaciju koju smo dobili možda je i ključna u rasvjetljavanju 'misterioznog' potonuća.



Naime, saznali smo da je u noći s ponedjeljka na utorak, nekolicina stanovnika Bilica sa svog kućnog balkona primijetila da se nešto čudno dešava na privezanoj jedrilici, da je na njoj skupina od nekoliko osoba i da je pod okriljem mraka zapravo u tijeku krađa jedrilice.



O svemu su odmah mještani, doznajemo, navodno izvijestili policiju telefonskim pozivom na 192. Je li nakon zaprimljene dozvole, policija krenula u postupanje, nije poznato.



Temeljem ovih saznanja, moguća je više scenarija oko potonuća češke jedrilice. Jedan je da su kradljivci jedrilice kod otoka Žirja doživjeli havariju, spasili se i pobjegli s nekim pomoćnim plovilom. Ili su, pak, zajedno sa jedrilicom završili na morskom dnu.



Drugi je, da je zbog možebitnih razmirica s vlasnikom jedrilice, jedrilice ukradena i namjerno potopljena kod otoka Žirja.



No, dok policija ne završi službeno istragu i iznese sve pojedinosti, moguće su raznorazne špekulacije.



Inače, jedrilica 'Maria' ima već godinu dana svoju web stranicu, a na kojoj je vlasnik oglasio njezinu prodaju.



Zbog blagdana Tijelova i neradnog dana od relevatnih osoba iz policije, nismo mogli u četvrtak dobiti izjavu o eventualno novih detaljima istrage ovog slučaja.



Podsjetimo, u srijedu nam je glasnogovornica Marica Kosor kazala kako su prikupljena određena saznanja te se radi na provjeri dobivenih informacija. Ona je istaknula kako kod istražitelja postoji uvjerenje da u trenutku potonuća na jedrilici nije bilo članova posada, ali je dodala kako do okončanja istrage ne treba isključiti ni mogućnost da je jedrilica potonula s posadom.



U četvrtak kapetan šibenske Lučke kapetanije uputio nas je za izjave na šibensku policiju, jer istragu vode Pomorska i krim policija.



Kapetan Baljkas prethodno je ustvrdio kako zbog velike dubine mora od 170 metara na poziciji potonuća, nije moguće angažirati ronioce koji bi utvrdili ima li mrtvih u jedrilici. Jedino Državno odvjetništvo, kazao nam je kapetan Baljkas, može donijeti rješenje da se angažira robot za ronjenje, ako se daljnjom istragom utvrdi da za to ima potrebe.