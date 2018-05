'Građani još nisu svjesni što ih čeka, u srcu sezone ulice i okućnice plivat će u fekalijama!': zvono na uzbunu u turističkom biseru Jadrana, prijeti mu jako neugodna komunalna katastrofa

Pred početak turističke sezone Vodice su se suočile s ogromnim komunalnim problemom oko pražnjenja septičkih jama. Tri ovlaštena koncesionara za ovu komunalnu djelatnost – tvrtke "Krtolin", "Daska" i "Jole" prikupljene fekalije iz septičkih jama kućanstava praznile su proteklih godina u za to namijenjeni šaht u industrijskoj zoni "Mličevac", koji se nalazi uz rub ceste Put Gaćeleza.



No, nakon što je Jadranska banka prodala ex skladište bivše "Vodičanke" s okolnim zemljištem, kupac i novi vlasnik te nekretnine, a riječ je o trgovačkoj tvrtki iz Zagreba "Bit Promet", zabranila je pražnjenje cisterni u taj šaht, zato što se on nalazi na njezinu posjedu. Zbog toga, koncesionari za pražnjenje septičkih jama odnedavno su prisiljeni cisterne prazniti u za to predviđeno mjesto u Šibeniku. A to je dovelo do toga da građani Vodica sada moraju dvostruko skuplje plaćati ovu komunalnu uslugu.



Novonastalu situaciju na svome džepu najviše će osjetiti vlasnici kuća u Blatama, najvećoj turističkoj četvrti Vodica. Vlasnici kuća i smještajnih kapaciteta u Blatama, zbog tamošnje specifične konfiguracije zemljišta, imaju potrebu višestruko većeg broja pražnjenja septičkih jama, u odnosu na kućanstva u ostalim dijelovima Vodica.



– Iz mojih septičkih jama godišnje se isprazni tridesetak tura cisterni i za to sam do sada plaćao između 10 i 12 tisuća kuna, a ubuduće će me to koštati 25 tisuća kuna. Zbog činjenice da sada koncesionari svoje cisterne prazne u Šibeniku, tura manje cisterne koja se plaćala 300 kuna, sada iznosi 700 kuna.



Ovih sam dana ispraznio jamu obujma 12 "kubika", i umjesto dosadašnjih 550 kuna, platio sam po novom cjeniku 1100 kuna. No, nije samo problem financijske prirode. Još veći je taj što zbog putovanja do Šibenika, koncesionar može dnevno, ovisno o gužvama na cesti, isprazniti najviše šest jama, a prije, dok se koristio šaht u Vodicama, mogao je odvesti 12 tura fekalija. To znači da cisterna jednostavno fizički neće moći udovoljiti zahtjevima kućanstava za pražnjenje njihovih jama – kazao nam je Ivica Mihić, vlasnik obiteljske kuće s apartmanima u Blatama.



– Građani Vodica još nisu svjesni što ih čeka. Nekoliko mojih susjeda, kojima su jame pune, pozvalo je koncesionare, a oni su im odgovorili da će doći tek za tjedan dana. Zbog ovakve situacije, u srcu turističke sezone doći će do masovnih pojava izlijevanja septičkih jama, pa će nam ulice, okućnice i vrtovi plivati u fekalijama. Dogodit će nam se ekološka katastrofa, a možemo misliti kako će na to reagirati brojni turisti. Bila bi to katastrofa za vodički turizam – ogorčeno je poručio Ivica Mihić.



On ističe kako je gradska vlast s ovim problemom upoznata još u listopadu prošle godine, kada je novi vlasnik zemljišta zabranio korištenje šahta u "Mličevcu".



– Do danas gradska vlast nije ništa napravila. Ovih dana bio sam kod Stipe Bosotina, zamjenika gradonačelnice, i on mi je obećao da će sve učiniti kako bi se ova situacija riješila u najkraćem mogućem roku – dodao je Ivica Mihić.



Dogradonačelnik Vodica Stipe Bosotin najavio je kako će dosadašnji šaht za pražnjenje fekalnih cisterni u "Mličevcu" biti ponovno u svojoj funkciji najkasnije za dva tjedna.



– Taj šaht nalazi se na javnoj površini, a zagrebačka tvrtka koja je postala vlasnikom skladišta bivše "Vodičanke" zabranila je korištenje preljevne jame koja je na zemljištu u njihovu vlasništvu, a iz koje su fekalije dalje otjecale u kanalizacijski sustav. Problem ćemo riješiti na način da smo već raspisali javni natječaj za izgradnju nove preljevne jame na gradskom zemljištu u "Mličevcu", udaljenom pedesetak metara od šahta. Za dva tjedna, preljevna jama bit će dovršena, te će u šahtu uz cestu koncesionari moći ponovno prazniti svoje cisterne i neće više biti potrebe voziti fekalije do Šibenika. A to znači i vraćanje cijena njihovih komunalnih usluga na staro – kazao je dogradonačelnik Bosotin.



On je najavio kako će na jesen biti pušten u rad novoizgrađeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u predjelu Bristak, u blizini Blata, pa će se fekalije iz septičkih jama moći prazniti u taj pročišćivač.