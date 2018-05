Već dva dana bez uspjeha traje istraga na utvrđivanju okolnosti potonuća 12-metarske jedrilice na poziciji dvije nautičke milje južno od uvale Stupica na otoku Žirju.

Još uvijek nije utvrđeno niti je li na jedrilici u trenutku potonuća bilo posade. Ne isključuje se mogućnost da su s njom na dno mora – a na tom je mjestu dubina čak 170 metara – završili i ljudi.



U intenzivnu istragu, osim službenika Pomorske policije i Lučke kapetanije Šibenik, uključeni su inspektori Krim-policije i Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku. Iz službenih izvora zasad nema nikakvih informacija o okolnostima i uzrocima ovog potonuća.



Iz neslužbenih izvora doznajemo kako je VT snimkom utvrđeno da se radi o jedrilici imena "Maria", dužine 12,25 metara, pod zastavom Republike Češke, a u vlasništvu jedne tamošnje pravne osobe.



– Istragu provodimo u suradnji s Lučkom kapetanijom. Dosad smo prikupili određena saznanja i u tijeku je provjeravanje dobivenih informacija. Na temelju svih dosadašnjih saznanja, uvjereni smo da u trenutku potonuća na jedrilici nije bilo članova posade. No ipak, dok ne završi istraga, ne treba isključiti ni crni scenarij da je jedrilica potonula s ljudima – kazala nam je Marica Kosor, glasnogovornica PU šibensko-kninske.



Ni kapetan šibenske Lučke kapetanije Robert Baljkas nije nam u srijedu predvečer mogao dati podrobnije informacije.

Primijetili je ribari

– Ne znamo još ništa, još nismo utvrdili kako je došlo do potonuća. Nismo bili u mogućnosti angažirati ronioce, jer oni na tu dubinu ne mogu zaroniti i utvrditi ima li mrtvih. Inače, jedino Državno odvjetništvo može donijeti odluku da se angažira robot za ronjenje, ako se daljnjom istragom utvrdi da za to ima potrebe – kazao nam je lučki kapetan Robert Baljkas.



Inače, šibenski Županijski centar 112 u utorak je u 9.52 s jednog tribunjskog ribarskog broda zaprimio dojavu da dvije nautičke milje južno od žirjanske uvale Stupica pluta jedrilica crvene boje koja je većim dijelom bila ispod morske površine. Prema toj dojavi, na površini je bio samo krmeni dio, a na dozivanje ribara s jedrilice nitko se nije odazivao.



Dolaskom plovila šibenske Pomorske policije na dojavljenu lokaciju nisu se odmah mogle utvrditi podrobnije pojedinosti ove havarije, ni čija je jedrilica. Naime, do dolaska broda Pomorske policije u 10.20 jedrilica je u potpunosti potonula na dno, pa se nisu mogli utvrditi ni ime ni nacionalne oznake jedrilice, a ni dati odgovor na pitanje je li na njoj bilo posade.



Tijekom srijede o ovoj havariji oglasila se Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).



– Prema zasad dostupnim podacima, pretpostavlja se da se na poziciji potonuća nalazi jedrilica imena "Maria", dužine 12,25 metara, zastave Republike Češke. Budući da se uz očevid o uzrocima ove pomorske nesreće provodi i policijska istraga, daljnje informacije u ovom slučaju bit će dostupne nakon okončanja službenih postupanja. Na poziciji potonuća nije uočeno onečišćenje mora – navodi se u priopćenju.