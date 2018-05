The Garden nakon šest godina odlazi iz Tisnog: 'Iako još imamo ugovor, tražimo novu lokaciju. Bar u susjedstvu onemogućava nam poslovanje'; Oglasio se i načelnik Klarin

Nakon sedam godina, The Garden Resort odlazi iz Tisnog 2019. godine. Odluka je to koju su organizatori donijeli nakon što je tišnjansko Općinsko vijeće u ponedjeljak izglasalo dozvolu rada susjednom Vortex beach baru na čiju se glasnu glazbu, kako tvrde iz Gardena, žale njihovi gosti.



U Gardenu smatraju da im je tom odlukom onemogućeno odgovorno poslovanje zbog čega napuštaju Tisno.

Nick Colgan, domaćin lokacije The Garden Resort kazao je da aktivno traže novu lokaciju za sljedeću sezonu te da ga je odluka tišnjanskog Općinskog vijeća šokirala.



- Iako smo jako sretni u Tisnom i još uvijek imamo ugovor s Hostinom, vlasnicima lokacije, ovo će biti naša zadnja godina kako ćemo ugostiti međunarodne događaje u Tisnom. Aktivno ćemo tražiti novu lokaciju za sezonu 2019. i dalje i već imamo nekoliko novih lokacija na umu.



Odluka Općinskog vijeća u Tisnom, koja dozvoljava Vortexu da radi odmah uz nas i tijekom naših događaja u vremenu od 7 do 12 s glasnom glazbom, sprječava The Garden da omogući prigodno okruženje u kojem naši gosti mogu spavati, tako da se oni u budućnosti neće vraćati - kazao je Colgan, koji je u Tisno svoj festival preselio iz Petrčana.



O ovim događajima priopćenjem se oglasio i Ivan Klarin, načelnik Općine Tisno, koji nije zadovoljan odlukom Općinskog vijeća:



- Moram iskazati svoje veliko žaljenje zbog gubitka jednoga značajnoga i velikoga projekta za Tisno i cijeli otok Murter, ali moramo poštovati odluku većine Općinskog vijeća.



Sve ove godine podržavao sam projekt festivala The Garden isključivo zbog koristi Općine Tisno kao turističke destinacije, ali i zbog brojnih domaćih vlasnika apartmana, hotela, restorana, barova i ostalih obrtnika koji su uvelike profitirali.



Upoznat sam s problemima posljednje dvije godine, budući da su promotori festivala i mene izvještavali o otežanim uvjetima rada na samoj lokaciji.



Ove godine, Općina Tisno izdala je nekoliko dozvola za rad domaćim obrtnicima i tvrtkama u krugu same festivalske lokacije što demantira tvrdnje da bilo tko i na koji način utječe na rad Općine pri izdavanju bilo kakvih dozvola.



Međutim, za one koji su se oglušili na odluke, zakone ili općinske propise i koji su na određeni način ismijali instituciju Općine Tisno, osobno nemam sluha. Ipak, većina u Općinskom vijeću nije vidjela problem, a ja kao načelnik Općine Tisno zakonski nemam izbora nego poštovati navedenu odluku Općinskog vijeća, iako se s njom duboko ne slažem.



Vrijeme će pokazati ono što se možda u prvom trenutku ne vidi potpuno jasno. Osobno smatram da je Općina Tisno izgubila nešto što je bilo iznimno korisno za destinaciju, a prvenstveno za mjesto Tisno.



Žao mi je što se ovo dogodilo u trenutku kada smo s upravom festivala The Garden imali brojne planove za ovu i sljedeću godinu te nekoliko novih projekata, pogotovo onih na širenju ponude u predsezoni i posezoni.



Na kraju, želim se zahvaliti cijelom timu „The Garden“ na dobroj i kvalitetnoj suradnji koju smo imali proteklih godina- istaknuo je Klarin.