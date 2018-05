Cijelo mjesto bruji o sukobu: načelnik napao paroha, fizički obračun spriječen u posljednji trenutak; Svi sve znaju, a nitko od aktera ne želi o tome govoriti

U nedjelju navečer na Facebooku, pod egidom Kistanje, pojavio se znakovit tekst, zapravo pomalo misteriozna najava ostavke načelnika općine Kistanje Gorana Reljića.



- Načelnik općine Kistanje uskoro podnosi ostavku...!!! - napisao je Kistanjac Božo Šuša.



Prvotno bez objašnjenja, bez navođenja razloga, poprilično provokativno i za neke, bez sumnje, uznemirujuće. Tek sutradan na Facebooku Šuša objavljuje novi status i u njemu opisuje sporni događaj.



Pokušali smo kontaktirati sve aktere ove neugodne zgode koja je, neočekivano, dobila publicitet na društvenoj mreži.



Šuša nam je ispričao kako se potkraj prošog tjedna u Kistanjama, u prigodi vjerske slave, Dana sv. Ćirila i Metoda, dogodio incident s načelnikom u glavnoj ulozi.



Navodno je krajnje neprimjereno i agresivno psovkama 'častio' kistanjskog paroha Đorđa Veselinovića i umalo je došlo do fizičkog obračuna, koji su sumještani spriječili. Štoviše, navodno je poslao i SMS poruku nimalo pristojnog sadržaja vladiki Nikodimu. S obzirom da je riječ o načelniku općine, smatra Šuša, takvo je ponašanje nedopustivo i očekuje njegovu ostavku što prije.



Načelnik Reljić demantira bilo kakav napad na paroha.



- Poznajemo se puno duže nego sam postao načelnik općine, prijatelji smo bili i prijatelji ćemo biti i kad više ne budem načelnik općine. To su sitne razmirice, ništa posebno ni vrijedno pažnje, to su privatne stvari. Znam da sam pod povećalom, ali oca Đorđa dugo znam i razmirice mogu biti i među nama. Nije tu bilo nikakvih ružnih riječi, samo sitna nesuglasja. Problem su interpretacije ljudi - uvjerava nas načelnik Kistanja.



No, Reljić, izgleda, zaboravlja da kao javna osoba ne može imati "privatne stvari", pogotovo u javnom prostoru gdje je, na njegovu žalost, bilo više svjedoka.

Zvali smo i paroha, Đorđa Veselinovića, koji je ljubazno otklonio bilo kakvo komentiranje incidenta jer nije ovlašten davati informacije bez konzultacije s vladikom, episkopom dalmatinskim Nikodimom.



I drugi kistanjski svećenik SPC-a o događaju je čuo, pa ne želi prepričavati nešto čemu nije svjedočio. To se dogodilo, kaže, nakon mise. O tome pričaju cijele Kistanje, nezgodno je, javna je osoba i on i paroh, nije u redu, reći će moleći da ga ne spominjemo jer nije bio prisutan događaju.



I tako, u Kistanjama svi sve znaju, a nitko od aktera ne želi o tome govoriti. Slučaj se minorizira, svodi na razinu verbalnog duela kakvih je među ljudima uvijek i na svakom koraku, bili oni javne ili privatne osobe.



Anja Šimpraga, šibensko-kninska dožupanica iz srpske kvote i potpredsjednica SDSS-a, nije također bila nazočna kad se incident dogodio, ali nam je obećala informirati se o svemu i javiti. I to je učinila.



- Ni u zgradi općine, ni u crkvi incidenta nije bilo. Gdje su se sukobili, ne znam. Razgovarala sam i s vladikom - ispričala nam je Šimpraga - i službeno, za njega nije bilo ništa. Nije bio prisutan pa ne može ni komentirati. Sve funkcionira, i srpska zajednica i crkva, i jedni drugima smo uvijek na pomoći - pomirljivo će dožupanica.



Najvažnije je, čini se, da se incident nije zbio u službenom prostoru, a to što je javna osoba akter sukoba na javnom mjestu nije dovoljan razlog da se govori o ostavci...



Na Facebooku objava i dalje stoji, kao i komentari drugih Kistanjaca.