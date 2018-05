'Džek Crijevosjek' hara pitomim dalmatinskim mjestom: 'I bivšem su načelniku prerezali kočnice, ali neće me ustrašiti! Jedino šta mi je ža šta mi baba cilo jutro plače...'

Općina Tribunj dala je ponudu za preuzimanje Poljoprivredne zadruge. Nekome je to očito zasmetalo, nekome tko ima s PZ-om i njezinom imovinom planove, pa je načelniku poslano upozorenje - smatra Damir Šebetić, stečajni upravitelje PZ-a

– Ne znam što bih vam rekao. Ovo s kočnicama trebalo bi biti neko upozorenje, a ja uopće ne znam s koje strane. I ja kao načelnik i Općina sve smo radili pošteno i transparentno, u skladu sa zakonom, nema vam kod nas nikakvih zakulisnih igara, praktički što nam je na umu, to nam je i na drumu. Jedino ako nekom to smeta! – kazao nam je Marko Grubelić, mladi, 29-godišnji načelnik općine Tribunj.



Novo, friško lice u hrvatskoj politici, zvijezda prošlogodišnjih lokalnih izbora u Šibensko-kninskoj županiji na kojima je, potpuno neočekivano, pomeo i HDZ i njegova dugogodišnjeg načelnika Damira Pilipca, završio je ovih dana – jednako neočekivano – u crnoj kronici.



Zapištali senzori



Nepoznat netko prerezao je crijevo na kočnicama službenog općinskog golfa 5, s kojim je mlađahni načelnik to jutro u srijedu, kao i svako drugo, krenuo iz svoje ulice Put Sovlja na posao u općinsku zgradu.



Nezavisni načelnik male dalmatinske općine sjeo u službeni auto, krenuo, pa shvatio da su mu skalpelom prerezali kočnice: Ovo je dokaz da radimo dobar posao!



No, čim su se upalile lampice i zapištali senzori, a noga mu propala na kočnici kao da je na kvačilu, poteštat je shvatio što je na stvari. I potegao ručnu. Nazvao je servis iz kojeg su brzo došli po auto i ubrzo mu potvrdili – kočnice nisu otkazale same od sebe. Kočiono crijevo ne izgleda potrgano, nego namjerno prerezano. Istragu je odmah preuzela šibenska policija, nakon što ju je Grubelić obavijestio o cijelom slučaju, a nakon što je vijest objavio na svom "Fejsu", o njemu je zabrujalo i cilo misto.

Koje njegovi stanovnici, bez obzira na općinski status od 2006., i dalje zovu – selo. A u selu su se, veli nam Milena Španja iz kafića "Basadura", odmah prisjetili kako se navlas ista stvar – precvikana kočnica, dogodila i njegovu prethodniku, načelniku Damiru Pilipcu.



I to prije točno četiri godine. I isto tako pred kućom. Na tri automobila – njegovu, supruginu i još jednog sujeda. I to gotovo na istom mjestu, 30 metara udaljenom. Isto tako u svibnju...



"To vam je najbolji dokaz da van to nema veze s politikon, jer Pilipac je (bija) HDZ, a sada se to isto dogodilo i Marku koji je nezavisni. Ma to je neko bolestan, netko ko je budala, ko ne zna ko mu glavu nosi, ko nema ni žene, ni familije, nikoga. Jer da taj ima svoje dite, svatija bi da taj kojem je pririza kočnice može tin istin auton ubit i nekog drugog, nečije dite", vele nam Tribunjci, želeći, naravno, ostati anonimni.



Po sistemu "nema slike, ima tona". Oni rijetki koji pristaju slikati se – poput poštarice Nevene Milošević i Alojzija Kokorića, skupljača potpisa za referendum – o cijeloj stvari znaju koliko i mi. Samo ono što su pročitali u novinama.

A da policija ni nakon četiri godine nije otkrila prethodnog tribunjskog "Džeka Crijevosjeka" – a možda je u pitanju ista, bolesna, osoba – potvrdio nam je i sam bivši načelnik Pilipac.



Bolestan um



"Ma šta ću vam o tome uopće govoriti, takve stvari može raditi samo bolestan um, netko tko je jad i bijeda. To je neprihvatljivo, bez obzira na motive. I svi ih trebamo javno osuditi, ja to činim i kao čovjek, kao bivši načelnik, i kao predsjednik tribunjskog HDZ-a, i, na koncu, kao Markov susjed, živimo u istoj ulici. A policija treba raditi svoj posao. Naći počinitelja ili počinitelje", kazao nam je Pilipac, s kojim smo se čuli telefonom.



Jednako kao i s Damirom Šebetićem, stečajnim upraviteljem Poljoprivredne zadruge Tribunj, kojem je nedavno netko probušio dvije gume na službenom automobilu kojim je došao iz Zagreba, pa ga je vozilo ispred Općine Tribunj dočekalo na – felgama.

I to baš u vrijeme dok je unutra trajalo javno čitanje ponuda za kupnju PZ-a Tribunj u stečaju. Stečajni upravitelj tada je javno iskazao sumnju da bušenje guma nije slučajno, nego da mu je time netko želio poslati poruku, a isto misli i danas.

A misli isto tako da su ta dva slučaja povezana – na njegovu automobilu onesposobljene gume, a na automobilu načelnika Marka Grubelića kočnica.



"Zašto to mislim? Zato što je i Općina Tribunj dala ponudu za preuzimanje PZ-a. Nekome je to očito zasmetalo, nekome tko ima s Poljoprivrednom zadrugom i njezinom imovinom vlastite planove, pa je načelniku poslano upozorenje", kazao nam je Šebetić kratko.



A sam Grubelić će u tom smislu kazati kako su ga ljudi izabrali za načelnika, zajedno s njegovom ekipom, da brani interese Tribunja. A interes općine je ne samo prerada maslina, odnosno ulja, nego i zgrada PZ-a.



"Sve što se radilo i gradilo u Tribunju kroz sedamdesete i osamdesete godine bilo je djelo PZ-a Tribunj, zadrugara i ljudi koji su radili tamo. I ovu zgradu Općine u kojoj sjedimo napravila je Zadruga. Zbog toga je to nama u Tribunju u fokusu. I ja sam se vodio činjenicom, ako to može privatniku biti isplativo, ne vidim zašto to ne bi bilo i nama. I sastavio sam financijski plan i plan revitalizacije uljare i iskazao interes.



Poziv za prodaju



Na temelju koje će se uskoro napraviti javni poziv za prodaju. Naša ponuda je bila među tri za koje mislim da su najrealnije u tom dijelu", kazao nam je Grubelić, ističući kako su druge dvije ozbiljne ponude one tvrtke "Merk i Merk" iz Tribunja i postojećeg zakupnika "Falcon Peregrina" iz Zagreba.



"Ono što je činjenica jest da ću ja poduzeti sve da Općina Tribunj postane vlasnik PZ-a i uljare. Mislim, naravno, na naše financijske mogućnosti jer ne mogu staviti Općini ključ u bravu da bih kupio PZ. Financijski je to priča za 11-godišnje razdoblje. Inicijalni dug prema Poreznoj upravi je 2,3 milijuna plus oko sedam milijuna kuna kamata. Kamate su tri puta veće nego inicijalni dug, što je dovelo do duga od 9,7 milijuna kuna.



Mi bismo prema planu otplate i planu ulaganja platili državi nekih četiri milijuna kuna i uložili u opremu isto toliko, zaposlili tri stalna i tri sezonska djelatnika. Tu se preradi oko 800 do tisuću tona maslina po sezoni, nekih milijun kilograma, na tome sam temeljio svoju, općinsku, računicu. Činjenica je da je to bila jedina uljara na ovom području i svi su otišli naprijed, a mi smo ostali na razini 80-ih, što je loše. Činjenica jest da su se razni tipovi motali oko PZ-a kroz sve ovo vrijeme otkako je u stečaju, pa i sada, ali ja bih to radije ostavio policiji da se bavi time. Mislim da nije fer upirati prstom u nekog, a da čovjek nije kriv. Ne bih htio ni da to meni neko radi, pa ne želim ni ja drugome", kazao nam je Grubelić.



Idemo dalje



Koji kao da ima uzor u jednom drugom našem poznatom političaru koji je bio poznat po izreci "Pustimo neka institucije rade svoj posao". I kaže za kraj:



"U svakom slučaju, bez obzira na sve, počinitelj(i) mora(ju) znati da nije ništa postigao. Jedina šteta koju je napravio je ona na autu, jer ja ne mislim mijenjati svoj način rada i ponašanja. Jedino šta mi je ža šta mi baba cilo jutro plače, šta su mi mater i cura zabrinute, žalije mi je njih nego sebe. Moja ekipa i ja nastavljamo dalje istim tempom, to je moja misao vodilja u svemu ovome..."