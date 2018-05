Nezavisni načelnik male dalmatinske općine sjeo u službeni auto, krenuo, pa shvatio da su mu skalpelom prerezali kočnice: Ovo je dokaz da radimo dobar posao!

Mladi, 30-godišnji načelnik općine Tribunj Marko Grubelić doživio je prvu veliku neugodnost, otkako je prije godinu, kao nezavisni kandidat pobijedio na lokalnim izborima i preuzeo čelnu funkciju ovog ribarskog mjesta, prekinuvši 10-godišnju vladavinu HDZ-a. Naime, pod okriljem noći zasad nepoznati počinitelj (ili više njih) onesposobili su kočnice na službenom općinskom automobilu Golfu petici, kojeg je načelnik Grubelić ostavio parkiranoga ispred svoje kuće, piše Jutarnji.

- U utorak ujutro, nešto prije sedam sati, sjeo sam u službeni automobil i krenuo na posao. Najprije sam s parkirališta izašao na rikverc. No, kada sam krenuo dalje voziti, u automobilu su se upalili zvučni i svjetlosni signali sugerirajući mi da sa automobilom nešto nije u redu. Pokušao sam odmah zakočiti, ali papučica nije hvatala. Odmah sam shvatio da su u pitanju kočnice te sam povukao ručnu. U prvi tren nisam pomišljao da mi je netko namjerno onesposobio kočnice. No, nakon što sam pozvao servis službu, njihovi djelatnici utvrdili su da su mi kočnice prerezane skalpelom. Odmah sam o ovome izvijestio policiju i podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja – ispičao nam je tribunjski načelnik Marko Grubelić.

- Nakon prijave 30-godišnjaka iz Tribunja, ovaj slučaj se zasad vodi kao kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Policijska istraga je u tijeku i ako se utvrdi da su na automobilu namjerno onesposobljene kočnice, onda će posrijedi biti kazneno djelo protiv ugroze života i tijela – kazala nam je glasnogovornica šibenske policije Marica Kosor.

I dok u policiji o ovom teškom incidentu govore službenim rječnikom, načelnik Marko Grubelić svjestan je da mu je ovim činom netko pokušao grubo nauditi: - Ne mogu i ne želim ovaj napad na mene ni sa čim povezivati. Dosad je ovaj Golf vozio moj zamjenik, a ja sam ga preuzeo prije desetak dana. To dovoljno govori da je ovaj gnusni čin bio uperen isključivo protiv mene.

- Puno je posla kojeg treba napraviti i puno je posla koji se već dosad napravio. Zaista ne znam zašto sam bio cilj ovakvog kaznenog djela. Sav posao koji radim, zajedno sa suradnicima, radimo pošteno i u najboljim namjerama. Pretpostavljam da smo nekim osobama koje su uvidjele da naš obraz nema cijenu i da situacije rješavamo isključivo na pošten i transparentan način, to smeta. Očito smo stali na 'prave žuljeve'. Očito je ovo i dokaz da radimo dobar posao za širu društvenu zajednicu. Ni u kojem slučaju ne mislim posustati u ovom poslu kojeg obavljam, tako da jedina šteta koja se napravila u ovom slučaju jest ona na kočnicama. Počinitelju i eventualnom naručitelju ovog kaznenog djela želim sve najbolje u životu s nadom da će mu nekad proraditi savjest te da će u konačnici izaći na pravi životni put, napisao je Grubelić na svom Facebook profilu.

Inače, sličan incident dogodio se u Tribunju i prije dva tjedna. Meta prijetnje bio je Damir Šebetić, stečajni upravitelj Poljoprivredne zadruge Tribunj u stečaju. Ispred zgrade Općine Šebetiću su probušene gume na osobnom automobilu. To se dogodilo na dan kada je upriličen skup iskazivanja javnog interesa zainteresiranih subjekata za kupnju Poljoprivredne zadruge Tribunj u stečaju.

Policijska istraga trebala bi dati odgovor i na pitanje – je li su ova dva slučaja oštećenja automobila povezana s prodajom PZ Tribunj u stečaju i stoje li iza njih isti počinitelji?