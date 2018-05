'A j…ne države mili Bože!': digla se velika pobuna protiv drskog graditelja koji je 'zapasao' šetnicu, pa zahtjevom gradu još više razbjesnio mještane

A ljudi moji, dobro je reka pokojni Smoje: "J…ne države, mili Bože!“ - uzvikuje mještanin Gage dočim se pridružio našem razgovoru s dvojicom svojih Grebaštičana, Draganom Bašelovićem iz vodstva mjesnog odbora i Tomom Banovcem.



Ništa drugo i ne može zaključiti, govori, na prizor zagrađene šetnice uz more u Banovcima, gdje smo se okupili pred apartmanskim objektom u izgradnji. Investitor te bezdušno projektirane betonske kocke izgradio je zid na putu bez ikakvog obzira, metar i pol se približivši moru i grotama na strmoj obali, nakon čega je na "njegovu" zemljištu ostao stup javne rasvjete!



Zbog ovoga incidenta u prostoru, drugog u kratkom vremenu, opet kuha u Grebaštici. Prije tri tjedna pisali smo kako u Dumićima na dijelu morskog nasipa - što je po zakonu neprijeporno pomorsko dobro i javna površina - nastaje također apartmanski objekt s potpuno čistim katastarskim i vlasničkim papirima (!), da bi isti investitor ostavio sličan uzurpatorski trag i u ovom, svježem slučaju.



Doduše, uspio je tek postaviti drvenu oplatu da u betonu izlije žardinjeru za cvijeće, no zasad su ga u krajnjoj namjeri uspjeli spriječiti aktivisti Mjesnog odbora i neki mještani. Otvoreno smo ga upozorili, navodi Tome Peran, da ćemo mu istovariti kamion kamena pred ulaz u objekt, no jučer je stvar ipak pošla službenim tijekom i zasad bez "samoorganiziranih narodnih snaga". Na poziv mjesnog odbora intervenirao je komunalni redar Grada Šibenika, naloživši privremenu zabranu radova, čemu smo svjedočili na terenu.



Tome Banovac, čija je kuća nešto niže uz isti put prema centru sela, kazuje da je dva dana prije na gradilištu bila uredno istaknuta propisana tabla s navedenim nazivom investitora, izvođača radova i brojem građevinske dozvole, no uklonjena je čim su radnici postavili drvenu oplatu, ostavivši "stopački" prolaz od 70-ak centimetara širine. I to već ima miris muljaže, primjećuju okupljeni.



- Svi mi uz ovaj put ustupili smo, tko više, tko manje zemljišta, da bi nastala pristojna šetnica za spoj sa susjednom uvalom Galešnicom, i to ovaj "susjed" čija je kuća zadnja u nizu sada želi narušiti - napominje Banovac o onome što je odmah uočljivo na terenu.



Doduše, kod ovog objekta koji je opet uzbunio duhove u mjestu, put solidne širine sužuje se u pješački puteljak zato jer nije bilo novca širiti ga do kraja, no to ostaje u planu mjesta, objašnjava Dragan Bašelović. Uostalom, zar bi gradska uprava postavljala rasvjetni stup na nečijem privatnom zemljištu, iznose razložan argument dok promatramo dvoje postarijih turista kako se oprezno veru preko suženja nastalog na šetnici preko noći, ne bi li nastavili pješačenje do Galešnice.



Zidari su se u trenutku sklonili kada su nas vidjeli okupljene, jedino što su komunalnom redaru Siniši Sabljiću dali broj mobitela investitora. Ovaj mu je naložio da sutradan u gradsku upravu na uvid donese geodetski elaborat, a prijavio ga je i građevinskoj inspekciji, jer na gradilištu nije bilo table s osnovnim informacijama o investiciji. Također, bila mu je sumnjiva izolacija septičke jame, što će na kraju procijeniti "građevinska".



- Ne znam kako se zove investitor, mogu reći jedino da govori izraženim zagrebačkim naglaskom - kazao nam je Sabljić. S njime je u Grebašticu zbog rasvjetnog stupa došao i kolega mu Mario Galić, viši referent za elektrotehničke poslove gradske uprave. Njemu je od stanovite Ružice C. iz Zagreba, koja se predstavila investitoricom, stigao zahtjev da Grad ukloni rasvjetni stup s privatnog zemljišta (!), no niti on ne može izvršiti nikakav nalog prije uvida u geodetski elaborat.



Po neslužbenoj procjeni Sabljića i Galića, ovdje bi mogla biti riječ o uzurpaciji dijela pomorskog dobra i najvjerojatnije javne površine u vlasništvu Grada Šibenika, no to će, napominju ograđujući se, utvrditi gradska pravna služba.



Dakle, zagradiš šetnicu šireći se na javni put, i potom mrtav-hladan zatražiš od gradske uprave da ukloni rasvjetu s tvoga zemljišta… Ako je to uopće tako, jer tko zna kakav će papir iz rukava izvući investitorov odvjetnik kojeg će, saznajemo, odmah angažirati.



-A j…ne države mili Bože! - ne čuje se samo Gage, nego cijeli zbor vapi uz njega.