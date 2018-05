Detalji nove pedofilske afere: roditelji negoduju jer je voditelj župnog zbora pušten na slobodu, a osumnjičen je za čak devet kaznenih djela

Šibenska policija prošlog je tjedna u šibensko Županijsko državno odvjetništvo privela muškarca (34) osumnjičenog za više kaznenih djela spolnog uznemiravanja djece.



Neslužbeno doznajemo da je riječ o kateheti (vjeroučitelju) i voditelju župnog zbora jedne franjevačke župe u Šibeniku.



Novi skandal potresa Crkvu: voditelj župnog zbora osumnjičen da je djeci pokazivao pornografiju, sudac odbio istražni zatvor



– Služba kriminalističke policije ove Policijske uprave provela je krajem prošlog tjedna kriminalističko istraživanje nad muškom osobom osumnjičenom za više kaznenih djela spolnog uznemiravanja djece. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, navedena osoba predana je uz kaznenu prijavu u pritvorsku policijsku jedinicu ove Policijske uprave.



To je bilo sve što su nam odgovorili iz šibenske policije na naš upit i nakon što su više puta istaknuli da se javnost inače ne izvještava o ovakvim slučajevima. Doznajemo da se muškarca sumnjiči i za kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom.



Po dostupnim informacijama, sve se dogodilo sredinom prošlog tjedna kada je taj muškarac, inače korpulentnije građe, pokušao dirati po intimnim dijelovima tijela jednog maloljetnika koji mu se žestoko suprotstavio. Momak je potom sve ispričao roditeljima, koji su istog trena stupili u kontakt sa župnikom. On je, pak, nakon dobivenih informacija bez oklijevanja sve prijavio policiji, koja je uhitila zborovođu.



U međuvremenu se doznalo da ovaj maloljetnik nije jedini kojega je osumnjičeni pokušao spolno uznemiriti te da postoje još dvojica.



Svi su ispitani u policiji, nakon čega je osumnjičeni poslije privođenja na ispitivanje na Državno odvjetništvo, gdje je navodno priznao ono za što ga se sumnjiči, doveden pred suca istrage, koji ga je pustio da se u daljnjem tijeku istrage brani sa slobode, ujedno mu odredivši mjeru zabrane približavanja žrtvama, kao i svojoj župi.



Upravo njegovo puštanje na slobodu navodno je, po neslužbenim pričama, izazvalo veliko nezadovoljstvo kod roditelja djece.

– Točno je da je dežurni sudac istrage odbio prijedlog državnog odvjetnika za određivanje istražnog zatvora protiv osobe koju se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom i drugo, te je umjesto istražnog zatvora, kao najtežu mjeru, odredio osumnjičeniku mjere opreza iz Zakona o kaznenom postupku, ocjenjujući da će se u konkretnom slučaju ista svrha kao istražnim zatvorom ostvariti naloženim mjerama opreza – objasnio je Branko Ivić, glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku.



O cijelom se slučaju očitovalo i šibensko Županijsko državno odvjetništvo, navodeći kako je 12. svibnja priveden "hrvatski državljanin (1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje jednog kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina, četiri kaznena djela bludnih radnji i četiri kaznena djela spolnog uznemiravanja iz čl. 156. KZ-a".



– Postoji osnovana sumnja da je od siječnja 2017. do svibnja 2018. godine u jednom župnom uredu u Šibeniku s namjerom postizanja seksualne ugode iskoristio svoj položaj te počinio navedena kaznena djela na štetu trojice dječaka mlađih od petnaest godina. Nakon njegova ispitivanja, ovo je Državno odvjetništvo podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage odbio je navedeni prijedlog te je odredio mjere opreza zabrane približavanja na udaljenost ispod sto metara trojici dječaka i njihovim roditeljima, zabrane uspostavljanja i održavanja izravne i neizravne veze sa svim navedenim osobama, te zabrane obavljanja poslova u svim župama u Republici Hrvatskoj – navodi se u priopćenju ŽDO-a Šibenik.



Ističe se i da se Državno odvjetništvo žalilo na odluku suca istrage o puštanju na slobodu.



Zanimljivo je u cijeloj priči to što se najnoviji slučaj pedofilije dogodio u župi koja pripada Hrvatskoj provinciji franjevaca konventualaca Sv. Jeronim, istoj onoj kojoj pripada i fra Gracijan G., fratar splitskog samostana sv. Frane, o čijem slučaju višegodišnjeg zlostavljanja maloljetnika već mjesec dana piše Slobodna Dalmacija.



Za razliku od fra Gracijana, koji je nakon premještanja u Šibenik desetak godina bio stacioniran u tamošnjem samostanu sv. Frane, osumnjičeni muškarac iz šibenske župe nije zaređeni svećenik, no franjevci su ga praktički odgojili i s njima je proveo veći dio svojeg života.