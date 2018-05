Novi skandal potresa Crkvu: voditelj župnog zbora osumnjičen da je djeci pokazivao pornografiju; Trojica maloljetnika požalila se svećeniku, on sve prijavio policiji, no sudac je odbio istražni zatvor...

Sudac istrage županijskog suda u Šibeniku odbio je prijedlog državnog odvjetnika za određivanje istražnog zatvora voditelju jednog župnog zbora u Šibeniku, ali mu je odredio mjere opreza, doznaje Šibenik.in na Županijskom sudu u Šibeniku.



Muškarac je osumnjičen za počinjenje kaznenog djela upoznavanje djece s pornografijom.



- Točno je da je dežurni sudac istrage odbio prijedlog državnog odvjetnika za određivanje istražnog zatvora protiv osobe koja se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela Upoznavanja djece s pornografijom i dr., te je umjesto istražnog zatvora, kao najtežu mjeru, odredio osumnjičeniku mjere opreza iz Zakona o kaznenom postupku, ocjenjujući da će se u konkretnom slučaju ista svrha kao istražnim zatvorom ostvariti naloženim mjerama opreza – kazao je glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku Branko Ivić.



Na upit su u međuvremenu odgovorili i iz šibenske policije. Oni navode da je Služba kriminalističke policije Policijske uprave šibensko-kninske provela krajem prošlog tjedna kriminalističko istraživanje nad muškom osobom osumnjičenom za više kaznenih djela spolnog uznemiravanja djece.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osoba je kazneno prijavljena.



Prošlog tjedna trojica maloljetnika prijavila su voditelja jednog župnog zbora za slučaj seksualnog uznemiravanja nakon čega je ta osoba uhićena. Slučaj je policiji prijavio svećenik, voditelj župe u kojoj se to dogodilo, piše Šibenik.in.



Po kaznenom zakonu, onaj tko djetetu mlađem od petnaest godina proda, pokloni, prikaže ili javnim izlaganjem, posredstvom računalnog sustava, mreže ili medija za pohranu računalnih podataka ili na drugi način učini pristupačnim spise, slike, audiovizualne sadržaje ili druge predmete pornografskog sadržaja ili mu prikaže pornografsku predstavu, može biti kažnjen kaznom zatvora do tri godine, dok su za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta predviđene kazne i do 15 godina zatvora.