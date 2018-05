Plenković poručio HDZ-ovcima: Širite optimizam, prevladava pesimistična i negativna atmosfera

U Solarisu kod Šibenika u subotu se održava konferencija za župane, gradonačelnike i načelnike iz redova HDZ-a pod nazivom "Lokalna i područna samouprava u Hrvatskoj - reforma, financije i razvoj", a u uvodnim govorima predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković i glavni tajnik i predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuli su snagu i stabilnost HDZ-a, partnerstvo središnje i lokalne vlasti te pozvali na zajedništvo i dodatni angažman svih u stranci u komuniciranju s medijima i biračima.



Konferenciju u Šibeniku organizirali su Zaklada hrvatskog državnog zavjeta i Konrad Adenauer Stiftung. U jednom dijelu se bavi zakonodavnim okvirom jačanja kvalitete učinkovitosti uprave koja bi trebala biti još bolji servis građanima, a drugi dio odnosi se na financiranje lokalne samouprave.



"HDZ je osvojio izbore u 13 županija te u 50 posto gradova i općina i to govori da smo najveća stranka u zemlji i jedina koja ima kapacitet višerazinskog upravljanja Hrvatskom. Moramo dati snagu duhu partnerstva između središnje razine vlasti te lokalne i područne samouprave, a u proteklih godinu dana uspostavili smo iznimno dobru suradnju," rekao je Plenković.



"Kad smo bili u kampanji prije godinu i pol dana nismo očekivali da će nam se sav kupus hrvatske tranzicije spustiti na stol. Ali baš sav. Nema teme koja nije došla na dnevni red," rekao je i pitao koja bi se stranka ili vlada usudila pozabaviti rješavanjem krize u Agrokoru, a to znači u hrvatskom gospodarstvu, onako kao HDZ-ova lani. "Malo aktera," rekao je i dodao da nema u slučaju Agrokora međunarodne, geostrateške zavjere, samo kreditora iz poslovnih razloga.



Plenković: Ljudi ne pristaju lako na šarene laže i to je naša snaga



Živimo u globaliziranom svijetu slobodnog kretanja kapitala, investitor koji zakonito posluje je dobrodošao, i to je, istaknuo je, strateško opredjeljenje HDZ-a, od Sabora i Vlade preko županija, gradova i općina. A dio političkih stranaka i aktera promiču antirazvojni, antiinvsticijski i antieuropski refleks i zato moramo, poručio je, zajednički raditi na tome da djelovanje bude bude brzo, pouzdano, nekorumpirano i transparentno.



Nemamo nikakvu toleranciju za potpkupljivanje, nema šanse, poručio je. Tako se gradi kredibilet HDZ-a, ljudi moraju vidjeti tko je ozbiljan a tko nije i tu poruku mora slati svatko od nas, istaknuo je.



"Ljudi ne pristaju lako na šarene laže i to je naša snaga", rekao je Plenković.



Rekao je da se u digitalno vrijeme brzih informacija svi bore s lažnim vijestima i da se zato svi trebaju dodatno angažirati na komuniciranju onoga što rade.



"Ima inicijativa koje ne samo da idu na razgradnju političkog sustava nego na zamjenu političkih aktera i teže nefunkcionalnim političkom sustavu. Očekujem da se svi dodatno angažiramo, medijski i komunikacijski," rekao je i poručio da treba osvijestiti snagu stranke i to sad, kad je mir, kad nema izbora. "HDZ je prejak i nikakav lahor i povjetarac nas neće uzdrmati", poručio je.



Kazao je kako svi u stranci moraju biti ujedno i njeni glasnogovornici te kako kontinuirano svi skupa moraju raditi na tome da u društvu stvore optimističnu atmosferu budući trenutno, prevladava pesimistična i negativna.

Rekao je da prigoda za jedinstveno djelovanje nikada nije bila bolje postavljena glede kalendara političkog djelovanja. "To moramo iskoristiti. Morate biti oni koji daju ideje za poboljšanje naših inicijativa i moramo postići da projekt Slavonija, kojeg smo najavili u kampanji, dobije svoj jasan okvir i onda smo postavili na noge proces koji ima jasnu zadaću, a to je razvoj hrvatskih županija' istaknuo je Plenković.



Istaknuo je također da su osnovali Upravu za otoke i da koncept pametnih otoka mora biti dio njihove politike. "Moramo omogućiti razvoj zdravstvenih usluga, dostupnost, povezanost na otocima i sve su to aspekti koji ćemo urediti novim zakonskim okvirom koji će biti gotov do kraja godine," rekao je.



Jandroković: Nećemo popustiti demagozima i populistima



Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković naglasio je kako se snaga današnjeg HDZ-a može mjeriti s onom koju su imali devedesetih godina.



''Želio bih da svi osvijestimo snagu HDZ-a koji imamo u političkom životu Hrvatske, na državnoj nacionalnoj i lokalnoj razini. Ovdje su danas saborski zastupnici, župani gradonačelnici i načelnici. U ovoj dvorani je 50 posto župana, načelnika i gradonačelnika u Hrvatskoj. Zamislite ovakav sastanak bilo koje druge stranke. Bila bi im dovoljna mala soba, a nas je danas ovdje 250. Snaga HDZ može se mjeriti s onom koju smo imali devedesetih godina. Hrvatska je danas stabilna država u kojoj postoji vladavina prava. Hrvatska je danas zemlja koja ekonomski napreduje, a mi smo kralježnica sustava i ti koji danas upravljaju i usmjeravaju Hrvatsku," rekao je Jandroković.



"Oni koji govore da ništa nije dobro pokušavaju je razgraditi, a na izborima ne mogu dobiti više od jedan, dva posto. Nemojte im vjerovati. Politička stabilnost je cilj HDZ-a. Imamo svoj program, donijet ćemo novi statut, a ako postoje određene razlike mi ćemo tražiti rješenja da nastavimo zajednički dalje predvođeni predsjednikom Plenkovićem," poručio je



''Tema današnje konferencije je iznimno bitna jer otvara čitav niz mogućnosti korištenja EU sredstava. Radi se o milijardama eura. Postoje oni koji govore da moramo izaći iz EU, znaju li oni da to znači ne izgraditi Pelješki most, ostati bez stotina milijuna eura za nezaposlene i bez stotina milijuna eura za poljoprivredu. Dosta demagogije i lažnih obećanja koji ne donose ništa dobro Hrvatskoj. Nećemo popustiti demagozima i populistima. HDZ je od devedesetih odgovorno vodio zemlju i tako će biti i dalje' zaključio je Jandroković.



Nakon uvodnih govora predsjednika i tajnika stranke, uslijedili su paneli na kojima o njemačkim iskustvima u lokalnoj upravi govori Wolfgang Schuster, predsjednik Europske zaklade za obrazovanje i predsjednik Zaklade Deutsche Telekoma i bivši gradonačelnik Stuttgarda.



O podizanju učinkovitosti jedinica lokalne i područne samouprave u Solarisu govorio je ministar uprave Lovro Kuščević, a o financijskom osnaživanju jedinica lokalne i područne samouprave ministar financija Zdravko Marić.



Na drugom dijelu konferencije govorit će šibensko-kninski župan Goran Pauk, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac te ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.