Čudo od stroja na gradskim ulicama: ovaj čistunac vrijedan je više od milijun kuna, ali gdje on prođe šporkica nema nikakve šanse

Ulice u šibenskoj gradskoj jezgri bit će "blistavije" pošto je gradska tvrtka Zeleni grad Šibenik d.o.o. nabavila novo, specijalno vozilo, čistilicu za čišćenje kamenih ulica. Njegovu djelotvornost prezentirali su u četvrtak na gradskom trgu pokraj katedrale sv. Jakova djelatnici tog gradskog poduzeća.



- Kad sam došao na čelo bivšeg poduzeća "Gradska čistoća", zadatak je bio podići standard čistoće i ljepote našeg grada i na tom projektu kontinuirano radimo. Obećali smo to našim građanima i sve što radimo u skladu je s našim sloganom "Za ljepši i čišći Šibenik".



Nabavka ove čistilice je dio te priče. Stroj, kojeg smo uzeli na petogodišnji leasing, vrijedan je 1.180.000 kuna i to je investicija "Zelenog grada". Namijenjen je za čišćenje i pranje kamenih ploča u staroj gradskoj jezgri i njezinim rubnim dijelovima. Čistilica u sebi ima deterdžent, pere i usisava prljavu tekućinu, tako da iza nje nema nikakvih ostataka, rekao je tom prigodom direktor poduzeća zeleni grad Šibenik Novica Ljubičić.



- Ovo je dio projekta pod nazivom "Grad sluša svoje građane". Dovoljno je vratiti se godinu dana unazad i pročitati primjedbe građana o čistoći u staroj gradskoj jezgri. Ne misli se tu na fizičko postojanje smeća, već na čistoću kamenih ploča u starim šibenskim ulicama na kojima često vidimo ostatke ulja, žvakaćih guma i druge prljavštine.



Veliki i važan potez kojeg smo napravili u sklopu tog projekta je spajanje dva poduzeća, Gradske čistoće i Zelenila, u jednu tvrtku "Zeleni grad Šibenik".



Cilj je bio podizanje efikasnosti u održavanju zelenih površina i čistoće. U relativno kratkom vremenu djelovanja jedinstvenog poduzeća pokazalo se da je to bila dobra odluka. Stvorili smo novu tvrtku, vrlo efikasnu, dobro organiziranu i pomaci u održavanju zelenih površina i čistoće, te u sustavu zbrinjavanja otpada u gradu Šibeniku su evidentni, rekao je gradonačelnik Željko Burić i dodao da je sve to logičan slijed aktivnosti s obzirom na ambicije Šibenika kao turističkog grada.