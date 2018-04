'Mama, tata, evo me došla sam. Oprostite mi...': otkrivamo kako je nakon punih osam dana straha i neizvjesnosti okončana obiteljska drama u Šibeniku

Osam dana i osam sati trajala je bezuspješna policijska potraga za nestalom 17-godišnjom Šibenkom Mateom Anaković. Policija je nije pronašla, već se Matea sama pojavila u subotu navečer u svom roditeljskom domu u Ulici Petra Preradovića u Šibeniku iz kojeg je u nepoznatom pravcu otišla u petak, 20. travnja, oko 14:30 sati.



Matea se, kako doznajemo, pojavila na kućnom pragu i obratila svojim roditeljima Maji i Igoru riječima: - Evo me došla sam, oprostite mi!



O Mateinom povratku izvijestili su u nedjelju ujutro iz Operativno-komunikacijskog centra kratkom SMS porukom u kojoj je stajalo: - Matea Anaković sinoć se vratila kući.



Tako je okončana drama oko nestanka ove učenice drugog razreda šibenske Medicinske škole za kojom je tragala cijela Hrvatska.



- Mogu vam samo reći da je Matea dobro. Idemo na policiju na obavijesni razgovor. Drugo vam ništa više ne mogu kazati - kratko nam je kazao otac Igor u nedjelju ujutro. Iz tona njegovih riječi bilo je primjetno veliko olakšanje i sreća što je ova drama okončana Mateinim povratkom.



Pola Šibenika traži misteriozni bijeli automobil: policija pregledava snimke nadzornih kamera, sve upućuje da 17-godišnja Matea nije oteta



A gdje je i s kim bila ova mlada Šibenka, službenih informacija nema.



- Pošto je riječ o maloljetnoj osobi, ne možemo izlaziti s informacijama kojima raspolažemo o ovom slučaju - kazala nam je Marica Kosor, glasnogovornica šibenske policije.



Kako smo već pisali o ovom nestanku, Matea Anaković prema izjavama ljudi koji su je vidjeli, nakon odlaska od kuće sjela je u bijeli automobil koji je čekao u gradskoj četvrti Baldekin. U prilog tezi da je Matea pomno isplanirala svoj bijeg ide i činjenica da je iz mobitela izvadila SIM karticu i ostavila je u svojoj sobi, a mobitel ponijela sa sobom.



Nestanak svoje kćeri prijavila je u subotu, dan nakon njezinog odlaska, majka Maja. Naime, roditelji nisu reagirali isti dan, jer je Matea prijašnjih godina u mlađoj dobi znala otići od kuće, ne javljajući se roditeljima, ali to je bilo nakratko dan-dva. Trećeg dana nestanka svoje kćeri otac Igor Anaković kazao nam je kako je uvjeren da je Matea žrtva manipulacije nepoznatih osoba preko društvenih mreža i da je to razlog njezina odlaska.



Igor Anaković bio je tajnik Udruge šibenskih navijača 'Funcuta'. U fokusu šire javnosti Igor se našao nakon što je zadobio teške tjelesne ozljede glave, kada je u središtu Šibenika prije nogometne utakmice Kupa Hrvatske između Šibenika i Hajdukia veća skupina pripadnika splitske Torcide napala 'Funcute'. U tom navijačkom obračunu jedan od 'torcidaša' nekoliko je puta metalnom palicom udario Igora Anakovića po glavi koji je potom bio operiran u šibenskoj bolnici. Igor se uspješno oporavio od zadobivenih ozljeda, a kratko prije Mateinog nestanka umrla mu je majka.



Kamen sa srca pao je Mateinim povratkom njezinim nastavnicima i profesorima u Medicinskoj školi Šibenik, u kojoj upravo djed ove srednjoškolke radi kao domar i koji je prvi izvijestio svoju kćer Maju, Mateinu mamu, da se ona tog petka 20. travnja nije pojavila u školi. Podsjetimo, ova šibenska srednjoškolska ustanova zavijena je u crno nakon smrti njihova učenika prvog razreda Franka Silova iz Laškovice, koji se utopio nadomak otočiča Visovac prije mjesec i pol dana.