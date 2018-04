Nestala djevojka iz Šibenika kćer je nedavno pretučenog tajnika Funcuta; Očajni otac: Zadnji put je viđena kako sjeda u bijeli automobil, uvjeren sam da je žrtva manipulacije preko društvenih mreža

Već četiri dana policija intenzivno traga za nestalom 17-godišnjom djevojkom iz Šibenika Mateom Anaković. Ova šibenska srednjoškolka iz obiteljskog stana u Ulici Petra Preradovića udaljila se u nepoznatom pravcu proteklog petka oko 14:35 sati, a njezin nestanak prijavila je majka Maja Anaković tijekom subote.



Inače, nestala djevojka je kći Igora Anakovića, tajnika Udruge šibenskih navijača 'Funcuti', piše Jutarnji.



U fokusu šire javnosti otac joj se našao nakon što je zadobio teške tjelesne ozljede glave, kada je u središtu Šibenika, prije nogometne utakmice Kupa Hrvatske između Šibenika i Hajduka, veća skupina pripadnika splitske Torcide napala 'Funcute'.



U tom navijačkom obračunu jedan od 'torcidaša' nekoliko je puta metalnom palicom udario Igora Anakovića po glavi te je on na kraju bio operiran u šibenskoj bolnici.



- Prema dostupnim informacijama, moja kći Matea zadnji put je viđena kako u petak sjeda u jedan bijeli automobil s kojim se udaljila u nepoznatom pravcu. Uvjeren sam da je Matea žrtva manipulacije od zasad nepoznate osobe preko interneta, odnosno društvenih mreža, kazao nam je Igor Anaković, otac nestale djevojke.



Otac Igor je napomenuo kako je i prije u dva navrata Matea znala otići od kuće i ne javljati se.



- Dva puta je odlazila, ali na kratko, i oba puta je bila u okolici Šibenika. To smo smatrali nekakvim njezinim mladenačkim hirovima. Ni ja ni majka nikad Mateji nismo pravili probleme. Bili smo liberalni prema njoj i sve joj dopuštali. Nismo joj branili ni kada je imala ljubavnu vezu s jednim mladićem.



Nadam se da ćemo je ubrzo pronaći. Muči nas ova neizvjesnost oko njezina nestanka, što vrijeme odmiče, živci to sve teže podnose, dodao je Igor Anaković, koji se uspješno oporavio nakon teške ozljede glave u navijačkom sukobu.



Matea je učenica drugog razreda srednje Medicinske škole, smjer fizioterapeut. Ravnateljica škole Aleksandra Acalin kratko nam je poručila kako su svi jako zabrinuti zbog Mateinog nestanka te izrazila nadu će uskoro biti pronađena. Ova šibenska srednja škola još je zavijena u crno nakon što se u tragediji kod otoka Visovca u Krki utopio 16-godišnji učenik Franko Silov.



Matea je visoka oko 160 centimetara, srednje je tjelesne građe, duge ravne kestenjaste kose, nosi naočale za vid. U trenutku kad je otišla iz stana bila je odjevena u majicu tirkizne boje, plave jeans hlače izrezane s prednje strane ispod kojih je imala crne tajice. Nosila je zlatno-crne Skechers tenisice te je sa sobom imala crni ruksak marke Adidas. Iz policije mole građane da bilo kakve informacije u svezi nestale Matee prijave najbližoj policijskoj postaji ili na broj 192.