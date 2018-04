Biti na pučini po ovakvome danu, na brodiću, na trajektu, na putu do otoka, svejedno, iskustvo je koje će rijetko koga ostaviti ravnodušnim. A kada se odjednom pojavi jato zaigranih dupina, sve postaje još bolje.



Veseli plivači upali su u kadar našemu fotografu Zvonimiru Barišinu, a ono što je zabilježio ostavilo nas je bez daha. Kao da nije dovoljno žarko sunce i najplavije more na svijetu, šarena jedra i peraje upotpunili su sliku kao da smo ih tu namjerno 'montirali'. Prekrasno iskustvo, vjerujemo, prizori nam danima neće iz glave...



Jato je uočeno blizu Rogoznice, a iako se 'predstava' odvijala dvije nautičke milje daleko, sigurni smo da su ih uočili i stanovnici ovoga malog dalmatinskog mjesta. Crne peraje koje zaigrano iskaču, kao tempirane, nije moguće ne uočiti ako se, na primjer, sunčate na balkonu.



Što ne sumnajmo da se danas diljem Dalmacije događalo. Sezona samo što nije počela, a današnji simpatični posjetitelji kao da su nas na to htjeli podsjetiti.