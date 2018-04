Raspada se 'antihadezovska' fronta, mostovci sasuli teške optužbe na račun gradonačelnika Jelića, grad pred izborima

Nalazi li se Knin pred krizom vlasti i prijevremenim izborima? Raspada li se "antihadezeovska" fronta koja je, ujedinjena iza Marka Jelića, pobijedila Josipu Rimac?



Nakon priopćenja Mosta "Pumpanje gradske uprave - više činovnika nego stolica" dilema je sve manje. Marija Ćurić, vijećnica u Gradskom vijeću i Tomislav Čolak, vijećnik u županijskoj Skupštini, žestoko su opleli po gradonačelniku Jeliću i optužili ga za - "izdaju ideala".



- U svom predizbornom programu obećao je kako Knin prvi put ima jasan, do detalja razrađen gospodarski i društveni politički program koji je ostvariv i realan. Ponudio je radna mjesta utemeljena na održivom korištenju prirodnih, povijesnih, kulturnih i svih drugih brojnih neiskorištenih resursa... Obećao je pošteno zapošljavanje bez stranačke i rodbinske podobnosti, te kako će jedini podobni biti oni koji znaju, hoće i mogu mijenjati Knin nabolje. Danas je od svih obećanja ostalo samo novo zapošljavanje činovnika u ionako prenatrpanu gradsku upravu, poduzeća i ustanove - napisali su mostovci.



- Bez obzira na to jesu li pošteno zaposleni i bez stranačke i rodbinske povezanosti, teško da su novozaposleni činovnici u gradskoj upravi (osam) ili novi direktori gradskih poduzeća i ustanova (gdje se također zapošljavaju novi činovnici) oni koji znaju, hoće i mogu mijenjati grad Knin nabolje - ističu mostovci.



Smatraju da se gradonačelnik posvetio lakšem zadatku - nezavisnom kadroviranju i novom zapošljavanju. Spočitali su mu da bi bilo logično da pad broja stanovnika (skoro za trećinu) prati pad broja činovnika. Izgleda da kod kninskih gradskih čelnika važi obrnuta logika. Nedopustivo je, tvrde, da bude skoro izjednačen broj činovnika u gradskoj upravi i broj poduzetnika u Kninu.

Zamjeraju mu da je od 52 točke ispunio samo jednu, i to e-komunalni redar, za što je za 2018. utrošeno 32.000 kuna uz skromne rezultate.



- Umjesto stvaranja pretpostavki za oživljavanje grada i otvaranja radnih mjesta u realnom sektoru, gradonačelnik se uhvatio upitnih projekata prošle političke garniture, Inovacijskog središta i Programa integrirane, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova. Mogao bi se steći dojam kako je u Kninu sjašio Kurta, da uzjaši "nezavisni" Murta - navode Ćurić i Čolak, p(r)ozivajući gradonačelnika da "prestane s praksom zapošljavanja novih činovnika i svojih ljudi u gradsku upravu i gradska poduzeća i ustanove".



- HDZ ima osam vijećnika, ako mu priđe Most imat će ih devet. Time će nastati pat pozicija i paraliza vlasti, odnosno nemogućnost donošenja odluka jer Nezavisna lista Marka Jelića ima 7, SDP jednog i SDS jednog vijećnika, što je također devet. Sve miriše na prijevremene izbore, tim prije što je Most na zadnje dvije sjednice bio više opozicija nego pozicija - kazao nam je Ivica Šimić, urednik kninskog portala HUKNET. Nova, deseta sjednica GV-a Knina, najavljena za 25. travnja, očekuje se s posebnom pozornošću.



- Neću ulaziti u političke špekulacije, tko će s kim, kada, hoće li ili neće biti novih izbora. Predstavnici Mosta su u krivu, jer mi nismo zaposlili nikoga da bi njihov broj bio veći nego prije. Neki su sami otišli, neki u mirovinu, a mi ne možemo čekati da sustav bude doveden pred slom, pa da tražimo zamjene. Troje ljudi nam je otišlo iz sustava od izbora, troje novih smo uzeli, jednog smo uzeli za provođenje projekata EU, i još ćemo troje prebaciti iz sustava jer imamo kronični nedostatak ljudi, poglavito kvalitetnih koji rade na tim i takvim projektima - veli Jelić.



- Projekt Inovacijskog središta nije projekt bivše vlasti i HDZ-a, već projekt Marka Jelića, Marija Ćaćića, pokojnog Mirka Gugića, pokojnog Jurja Božičevića i bivšeg ministra Dragana Primorca. Ako netko misli da ima bolji program i bolje ideje, neka ih iznese i mi ćemo ih prihvatiti - kazao je, ističući kako smatra da nema razloga za ovakav istup Mosta.



- Ja smatram da građani prepoznaju enormne pozitivne pomake, oni bi mogli biti i veći, ali u okruženju u kojem životarimo takvi su kakvi jesu. Uprava kojoj sam ja na čelu nema politikantskih sklonosti, a ako neki drugi akteri na političkoj sceni imaju neke druge interese, neka ih iznesu - navodi Jelić. Koji, očito je, ostavlja dojam da se nikakvog raspleta ne boji...