Šef šibenske policije o navijačkoj tučnjavi u centru grada: Tornado i Funcuti došli su proliti krv, a Zadranima su pomogli prijatelji, navijači Hajduka

Naknadno smo utvrdili da je u Skradinu toga dana viđen velik broj automobila sa zadarskim registracijskim oznakama. Takve je situacije teško osujetiti, jer su Zadrani došli u manjoj skupini, bez navijačkih obilježjaImali smo kontrolne punktove na Šibenskom mostu i na autocesti, na izlazu Šibenik. Oni su to mimoišli, stigli puno prije početka utakmice

Krvavi sukob zadarskih i šibenskih navijača još "traje" u šibenskim ćakulama. Zato nam se nametnuo razgovor s Ivicom Kostanićem, načelnikom Policijske uprave šibensko-kninske.



– Žalostan sam jer nikad ne bi smjelo doći do takvih scena. Sport bi trebao promicati veselje, zdravlje, fair play... A takvi ga događaji, nažalost, sve više pretvaraju u gladijatorske arene – počeo je Kostanić.



Sukob između Tornada i Funcuta nije bio beznačajan. Govore to i brojke o privedenima, ozlijeđenima...



– Mi smo prekršajno i kazneno procesuirali sve sudionike toga nemilog događaja koje smo zatekli na licu mjesta. Naši su službenici brzo stigli na mjesto sukoba i reagirali. Dvije su osobe, nažalost, teže ozlijeđene, a njih osam je lakše stradalo. Riječ je o pripadnicima obiju skupina.



Poslije incidenta posegnuli smo i za snimkama nadzornih kamera s obližnjih objekata, kako bismo dodatno pročešljali tko je sve sudjelovao u incidentu i u skladu s tim procesuirali ostale osumnjičene.



Prve informacije koje su stizale s poprišta sukoba govorile su kako su Zadrani prije bliskog kontakta s Funcutima napadali "obične" građane, prolaznike...



– Snimke pokazuju da je nekoliko ljudi u tom trenutku sjedilo u restoranu ispred kojeg se dogodio incident. Zadarski su se huligani – jer navijačima ih ne mogu zvati – vrtjeli oko njih. Međutim, nitko te ljude nije dirao.



Oni su, očito, čekali dolazak Funcuta, što me navodi na tezu o dogovorenom sukobu. Kad su Funcuti stigli, nastala je gužva ispred restorana. Uzimale su se stolice, stolovi... Doslovce sve što im je došlo pod ruku!



Na mjestu očevida naši su službenici pronašli i teleskopske palice, remenje, šipke, kamenje, aktivirane i neaktivirane bengalke. Očito, oni se nisu pripremali za dolazak na utakmicu...





Masovna tučnjava u Šibeniku: Zadrani napali funcute, ozlijeđene četiri osobe

Potpuni kaos u Šibeniku, policija zbog masovne tučnjave privela 14 osoba: 'Bio je to pravi ulični rat. Mlatili su se svim i svačim, vitlalo se lancima, kaiševima, letjelo je kamenje, baklje, stolovi i stolice'



Letjele su šake, boce, stolovi... Otkriveni detalji masovne tučnjave u Šibeniku, ima i teže ozlijeđenih, a neki su noć proveli u pritvoru



Zbog tučnjave u Šibeniku u pritvoru završila 21 osoba; U sukobu ozlijeđeno deset navijača, dvoje teže

Sukob šibenskih i zadarskih navijača asocirao nas je na ne tako davni, također krvavi obračun Funcuta i Torcide. Ne samo zbog posljedica, nego i zbog načina na koji su gostujući navijači stigli u grad. Onomad je Torcida stigla brodom iz Tribunja, a Tornado je prošle subote u Šibenik došao taksijima preko Skradina!?



– Istina. Naknadno smo utvrdili da je u Skradinu toga dana viđen velik broj automobila sa zadarskim registracijskim oznakama. Takve je situacije teško osujetiti, jer su Zadrani došli u manjoj skupini, bez navijačkih obilježja.



Oni, za razliku od većine navijača iz Zadra koji su stigli na Baldekin, nisu prijavili svoj dolazak policiji. Došli su neorganizirano u formalnom smislu. Imali smo kontrolne punktove na Šibenskom mostu i na autocesti, na izlazu Šibenik. Oni su to mimoišli, stigli puno prije početka utakmice.



Pretpostavljamo da su im na putu do Šibenika pomogli i prijatelji, navijači Hajduka. Svi znamo da u okolici Šibenika ima puno torcidaša, a Tornado je, praktički, podgrupa Torcide. To je jedan od elemenata koji nam je i te kako otežao preventivne aktivnosti.



Građani su se, međutim, zapitali kako je moguće da zadarski navijači, kao i Torcida prije utakmice s Hajdukom, šeću centrom Šibenika usred bijela dana bez nadzora? Desetak minuta prije incidenta, novinara "Slobodne" nazvao je jedan građanin i upozorio da je kod crkve Gospe vanka grada vidio skupinu od tridesetak mladića koji nalikuju na navijače... Sve upućuje na to da je policija, ipak, mogla učiniti više kad je riječ o preventivi!?



– Ne odbacujem dio naše odgovornosti. Mogli smo biti na nekim lokacijama u centru grada, no procijenili smo da ćemo na drugim, već spomenutim punktovima lakše prevenirati moguće nerede.



Neću sada kriviti građane, no u takvim bi situacijama trebali javiti policiji da se događa nešto sumnjivo. Zato uvijek ističem toliko potrebnu suradnju policije i građana. Srećom da policijska postaja nije daleko od mjesta sukoba, pa smo na vrijeme reagirali.









Spomenuli ste već da je Tornado jedna od podgrupa splitske Torcide. Automatski se, zato, nameće teza da su svi protiv Funcuta, ali i šibenski navijači protiv svih dalmatinskih navijačkih skupina. To nije baš jednostavan koloplet!?



– Ne bih ulazio u to tko je više, a tko manje kriv. Činjenica je da pravi navijači, koji fer i korektno navijaju za svoje klubove, bez sukoba s drugim skupinama, čine veliku većinu. Nažalost, u tim skupinama je onih 10 ili 15 posto ekstremnih navijača, huligana, koji se nametnu svojom silom i diktiraju ponašanje svih ostalih.



Represija, po mojemu mišljenju, nije rješenje. Mi želimo djelovati preventivno. Jedno od rješenja je da se pravi, istinski navijači obračunaju s huliganima koji se ubacuju među njih. Naravno, pritom ne mislim na klasičan obračun, nego da ih pokušaju mirnim putem odstraniti iz svojih skupina.



Mi već provodimo nekoliko projekata u kojima srednjoškolcima želimo objasniti posljedice govora mržnje. Na te tribine smo zvali i predstavnike Funcuta. Činjenica je da moramo intenzivirati edukativni rad. Zato sam ovih dana dogovorio sastanak sa šibenskim gradonačelnikom Željkom Burićem, na kojemu bi glavna tema bila prevencija kriminaliteta. Zvat ćemo, dakako, i predstavnike Funcuta u nadi da se dijalogom situacija može mirno riješiti.



Ima li još prostora za poboljšanje suradnje između dalmatinskih policijskih uprava. Jeste li uvijek unisoni u svojim stavovima s kolegama iz Splita, Zadra? Čini se da su u drugim gradovima policajci spremni biti nešto tolerantniji prema navijačima?



– Policija je jedinstvena služba i svi bismo mi trebali postupati jednako. Stalno održavamo radne sastanke, koje potiču zagrebački kolege, posebno Kruno Borovec, načelnik Uprave policije. Postupanje prema navijačima trebalo bi biti jedinstveno u svim slučajevima, i nadam se da je tako.



Moji prijatelji i kolege iz Splita drže da bi Torcida, kao najveća skupina u Dalmaciji, trebala pokrenuti proces pomirenja. Kad nastane problem u svijetu, ne rješavaju ga Estonija i Luksemburg, nego SAD i Rusija...



– Na tu temu bi se moglo razgovarati s MUP-om i mojim kolegom načelnikom Policijske uprave splitsko-dalmatinske Srdarevićem. Vjerujem da Torcida, kao organizirana navijačka udruga, nije za nerede, no njihov su problem frakcije koje oni ne uspijevaju kontrolirati.



Želite reći da Torcida ima više frakcija nego HDZ!?



– To ste vi rekli!