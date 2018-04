Stravični slučaj zlostavljanja životinja u Kninu: pronađen psić s odrezanim šapama

To nije moglo napraviti ništa drugo nego ljudska ruka, zgroženo je ispričala Željana Milivojević za Šibenik.in, koja je jučer u Kninu pronašla psa kojem su, po svemu sudeći, odrezane dvije šape.



Psa je našla kod veterinarske stanice u Kninu, gdje Udruga Berta skrbi o nekoliko napuštenih pasa.



- Prvo sam pomislila 'evo još jedan kojeg je netko ostavio', a kad sam se približila i vidjela o čemu se tu radi, noge su mi odsjekle. On se jedva nekako pridigao kad me vidio, a onda sam shvatila u kakvom je stanju. Prednja šapa mu je odrezana tako da mu se vide kosti, a stražnja je bila u strašnom stanju. Izgleda da je bila nečim čvrsto omotana pa je došlo do odumiranja tkiva, smrad je bio strašan. Netko ga je morao ostaviti baš tamo, kod veterinarske, jer nema šanse da bi sam došao, i to baš tamo – ispričala je za ŠibenikIN Željana koja je odmah organizirala prijevoz psa do veterinara u Šibenik.



U Šibeniku su mu očistili i previli rane, a danas će se veterinari dogovoriti hoće li mu u cijelosti amputirati stražnju šapu, piše Šibenik.in.