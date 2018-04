Ovo je moguće samo u Hrvatskoj! Prodao mu komad gradske zemlje uz more - u vlasničkim papirima i na katastru sve čisto!

U grebaštičkom zaseoku Dumići na djelu je očita uzurpacija javnog zemljišta uz more, a jedini koji su zalajali na karavanu koja gradi na parceli oformljenoj pod okolnostima sa zadahom muljaže bili su predstavnici MO Donja Grebaštica, makar su o tome na vrijeme obavijestili mjerodavne u gradskoj upravi i na Općinskom sudu u Šibeniku.



Naime, jedan mještanin je njemačkom državljaninu Albertu Schlictheru prodao teren u koji je nekim čudom uključeno i stotinjak četvornih metara javne površine nastale legalnim nasipavanjem mora u Dumićima pred više od 20 godina. Pri tome je u vlasničkim papirima i na katastru sve čisto (!), saznajemo u Grebaštici.



Sada srušeni suhozid od kojeg je ostalo metar-dva, označavao je nekadašnju granicu kopna i mora, ujedno i ove parcele i po tome ispada da je prodavatelj nekoć bio i vlasnik pokojeg "kvadratića" mora pred svojom parcelom! Postigao je cijenu veću od 200 eura, opisuju naši sugovornici iz Grebaštice dr. sc. Branko Peran, predsjednik Mjesnog odbora, Tome Peran i Danilo Grubišić-Rovilo iz Dumića, ogorčeni prizorom koji im se odvija pred očima.



Riječ je o zemljišnim česticama broj 204 i 207 K.O. Grebaštica, a za razliku od one proste okupacije, kada investitor zapaše na ho-ruk, te se slučaj poslije vuče po sudovima, ovdje je jedino sustav – od geodeta, preko suda, do Katastra – mogao uredno reciklirati stvar do toga da je Nijemac na kraju postao legalni vlasnik i graditelj "jedan kroz jedan"!



– Dio površine od 458 četvornih metara sada obuhvaćene privatnim zemljištem gdje će nastati objekt za turističko iznajmljivanje, služio nam je za vrijeme sezone kao dragocjeni parking prostor i sada Grebaštica ostaje bez toga. Ta nismo mi nasipali da bi se danas-sutra s time privatno krčmilo, bez da itko trepne okom osim Mjesnog odbora – govori Peran. I to tako da u privatni džep ode gradska površina vrijedna bar 15 tisuća eura! A možda i veća – ukupno bar 200 "kvadrata" – ako je crvena oznaka na gradilištu istodobno i granica budućeg posjeda njemačkog ulagača.



Potkrjepljujući faksimilom, Peran napominje da je još lani, 19. ožujka, službenim dopisom o tome obavijestio gradonačelnika Željka Burića, Tihomira Paškova, pročelnika Odjela za upravljanje gradskom imovinom, te Miroslava Lucića, šefa komunalnog odjela.



– Nikakve reakcije nije bilo. Pisao sam službeno i Općinskom sudu u Šibeniku, 22. listopada 2017., no s jednakim rezultatom – nastavlja Peran, a bio je službeno pozvan i u šibenski katastar, koji je 5. travnja donio rješenje o promjeni podataka u vezi s tom česticom.



– Kada sam službenici izrazio zaprepaštenje formalnom legalizacijom očito nelegalnog posla, samo je slegnula ramenima s riječima da postupa po odluci suda. Jasno, a ja se sada pitam gdje su bile gradske i županijske službe dok se vodio sudski postupak? Kako je bilo moguće ucrtati granice ovog zemljišta bez predstavnika gradske uprave? – nabraja Peran nedoumice koje se nameću svima u Dumićima.



Grad je naposljetku, na uzurpiranoj površini mogao ostvarivati nekakav prihod, kakav već ima od mahom sezonskih ugostiteljskih objekata otvorenih na nasutome dijelu. Otimanjem od mora nastala je prometnica, uređena je šetnica, a mjesto je dobilo također šljunčanu plažu i dio uređene obale za vezove u mjesnoj lučici.



Nasuto more po naravi je pomorsko dobro, a budući da granice nisu utvrđene onda je javna površina – jednostavno je zakonsko pravilo ako se do propisa drži, rezolutan je Branko Peran. Ne zamjeraju u Grebaštici njemačkom investitoru, jer svatko može od upravnih tijela tražiti što hoće, jedino zahtijevaju da se utvrdi koje su to službe raširenih ruku izišle u susret njegovim željama na štetu javnog.



Nije taj Nijemac jedini – tik do njegova gradilišta na kojem su tek udareni temelji, također u neposrednom susjedstvu Tome Perana i Danila Grubišića-Rovila, konačne orise poprimio je apartmanski objekt jednog hrvatskog investitora, s dvorišnim parkiralištem, također na nasutoj, dakle javnoj površini, pokazuje nam Danilo Grubišić-Rovilo.



Nekad je službena vrata u vezi s tim obijao i Tome Peran. Kaže da je u gradskom upravnom Odjelu za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnju, želeći prijaviti uzurpaciju pod svojim prozorima, dobio odgovor kako je to što je na spornom mjestu nekad bilo more – prošlo svršeno vrijeme. Drugim riječima, ničim ne mijenja na stvari!



– Ovakav način rada gradskih i županijskih služba i njihov odnos prema mjesnoj samoupravi nije dobar i treba nešto mijenjati. Ako ne, najbolje je onda ukinuti mjesne odbore, jer ovakvi ničemu ne služe, osim da ih se omalovažava i uznemiruje mještane kada se na njih prebacuje odgovornost za propuste lokalnih samouprava. Koja je uopće uloga mjesne samouprave, osim što funkcionira na sporednom kolosijeku? – ističe Peran.



Da ironija bude potpuna, gradska uprava uskoro može očekivati zahtjev njemačkog investitora da s njegova zemljišta uklone dva stupa javne rasvjete. Do jučer su bili na javnom zemljištu, a ubrzo će smetati – nasred njegova budućeg dvorišta!

Do zaključenja teksta nismo dobili odgovor iz gradske uprave.