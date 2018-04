Šibenski ugostitelji šokirani potezom policije: Uskrsnim doručkom počastili 2000 ljudi, a nakon svega dobili kazne; Glavni kuhar od muke nije mogao sakriti suze

'Učini dobro, pojedi go..o' - stara je dalmatinska i šibenska izreka.



A upravo su to na svojoj koži osjetili poznati šibenski ugostitelji iz Udruge obrtnika grada Šibenika, nakon što su na Uskrsni ponedjeljak na trgu ispred zgrade Županije pripremili Uskrsni doručak tijekom kojeg je su počastili dvije tisuće Šibenčana i stranih gostiju fritajom od pet tisuća jaja s 50 kilograma pancete i pršute te 20 kilograma šparoga, kao i drugim raznovrsnim uskrsnih delicijama, piše Jutarnji.



I kad su se stolovi ispraznili, a 'svjetla pozornice' ugasila, vrijedne šibenske ugostitelje dočekali su službenici Policijske postaje Šibenik i uručili im 'uskrsne čestitke' u vidu kazni od 300 kuna za nepropisno parkiranje.



Malo je reći da su šibenski ugostitelji ostali ogorčeni, zatečeni i iznenađeni ovakvim činom šibenske policije.



- Kao i svake godine, nekoliko automobila i kombi u kojima smo doveli sve namirnice, stolove i ostalu opremu za pripremu Uskrsnog doručka parkirali smo uz rub kolnika ispred zgrade županije. Nakon što smo završili posao i našim gostima podijelili svu spizu, pokupili smo opremu i nosili je prema automobilima.



Upravo u trenutku kada smo stavljali mega tavu u prikolicu, došli su policajci i uručili nam kazne zbog nedozvoljenog parkiranja od 300 kuna. Nisu nas htjeli ni saslušati. Tek su kazali kako je naplatu kazni svima na rivi naredio osobno načelnik PU šibensko-kninske Ivica Kostanić.



Povrijedilo nas je to kao ljude. Jer smo svi mi na volonterskoj osnovi sudjelovali na ovoj tradicionalnom manifestaciji i dali joj najveći obol - ispričao nam je ugostitelj Anton Dobra.



- Nije u pitanju tih 300 kuna. Platili smo pola iznosa, odmah na licu mjesta. Osim mene, kaznene su morali platiti vlasnik restorana 'Torcide' i predsjednik Ceha ugostitelja Udruge obrtnika Jere Šuperba, te poznati zablaćki ugostitelj i glavni kuhar našeg Uskrsnog doručka Ivan Ljubić. Šjor Ljubić, nije od muke mogao sakriti suze, nije vjerovao što nam se događa - dodao je Anton Dobra.



Inače, uz Udrugu obrtnika grada Šibenika, ovaj turističko-gastronomski događaj organizirali su Turistička zajednica i Grad Šibenika, a manifestacija je uredno prijavljena kao javno okupljanje.



- O policijskom postupanju sam naknadno saznao. Izražavam žaljenje što su, među ostalim, kažnjeni i suorganizatori i direktni sudionici Uskrsnog doručka, predstavnici Udruženja obrtnika i Ceha ugostitelja. A upravo su oni svojim entuzijazmom doprinijeli da ovogodišnji Uskrsni doručak bude na najvišoj razini od kada se organizira.



S obzirom da je do policijskog postupanja došlo po završetku Uskrsnog doručka kada su ugostitelji spremali opremu, vjerujem da su policijski službenici mogli preventivno djelovati kroz upozorenja o počinjenom prekršaju jer se naši obrtnici nisu parkirali iz obijesti već iz praktičnih razloga dostve hrane i opreme.



Važno je naglasiti da je organizacija Uskrsnog doručka bila uredno prijavljena svim nadležnim institucijama, a ugostitelji koji su sudjelovali u pripremi imali su obilježena vozila.



Činjenica je da je na rivi bilo niz nepropisno parkiranih vozila. Međutim, jedno je kad netko nepropisno parkira vozilo i otiđe negdje na kavu, a drugo je parkirati radna vozila ispred trga i častiti Šibenčane i njihove goste. Stoga, smatram da su u slučaju naših ugostitelja, policajci trebali biti fleksibilniji - kazao je dogradonačelnik Šibenika Paško Rakić, koji je i sam sudjelovao u pripremi ogromne fritaje.



Glasnogovornica šibenske policije ističe kako policijskih postupanjem nije bila namjera na bilo koji način omesti odvijanje Uskršnjeg doručka, već su policijski službenici postupali profesionalno s jedinim ciljem da se omogući nesmetano odvijanje prometa.



- Za vrijeme Uskrnog doručka u ponedjeljak policija je postupala isključivo i jedino na temelju brojnih poziva građana preko telefona 192 i 112, a zbog, kako su prijavljivali, gužve na obali, uslijed čega je na tom dijelu bio blokiran promet. Slijedom toga su policijski službenici izašli na mjesto događaja, te temeljem tamo postavljenog prometnog znaka zabrane parkiranja, prekršajno sankcionirala sve vlasnike zatečenih automobila - kazala je glasnogovornica policije Marica Kosor.