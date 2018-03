Svećenik koji je spasio mladiće s prevrnute brodice otkrio kakva se drama odvijala: Čuo sam zapomaganje dječaka da tone, vidio da mlati rukama i nogama...

Gvardijan franjevačkog samostana na otočiću Visovcu fra Božo Duvnjak koji je pomogao u akciji spašavanja četvorice mladića koji su se pod još nerazjašnjenim okolnostima našli u vodi Visovačkog jezera otkrio je za HRT kako je čuo zapomaganje dječaka da tone.



Potraga za nestalim 16-godišnjakom za sada bez uspjeha, momak je bio neplivač, strahuje se od najgoreg; Trojicu njegovih prijatelja ih hladne je vode izvukao fratar



- Dvadeset minuta do 18 sati, čujem: 'Upomoć! Tonem!. Ja sam mislio da su se zezali, ali kad na to čovjek kaže 'upomoć' ja idem upomoć. Dođem tu, pogledam, vidim da dečko mlati rukama, nogama. Neki viču: 'Šime, pomozi mu!', a čujem i: 'Ne znam, nisam ni ja siguran'. Ja brže krenem dolje, palim brod, dođem ovdje - potonuo, rekao je Duvnjak.



- Samo sam gore iznad našao dvije papuče. Brod je bio okrenut, dodao je.Podsjetimo, od subote navečer traje intenzivna potraga za 16-godišnjim mladićem F.S. iz Laškovica koji je nestao u Visovačkom jezeru nakon što se iz još nepoznatih razloga u 17:50 sati prevrnuo plastični čamac na vesla na udaljenosti tek 20-ak metara od otočića Visovca, na kojemu se nalazi samostan.



U čamcu su bila četiri prijatelja i vršnjaka. Do obale otočića uspjeli su doplivati dva mladića iz Skradina P.U. i M.Ž. te I.Š. iz susjednih Dubravica, dok se 16-godišnjaku iz Laškovice od tada gubi svaki trag.