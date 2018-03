Saznajte što o istim pitanjima različito misle dvojica kandidata za novog šefa HDZ-a u Kninu – Robert Marić i Nikola Blažević

U nedjelju, 25. ožujka, kninski HDZ bira svog novog šefa. Kao što je poznato, zbog loših rezultata, gubitka vlasti u Zvonimirovom gradu Županijski odbor HDZ raspustio je svoju gradsku organizaciju.



Zajedničari će birati između dva protukandidata, Nikole Blaževića i Roberta Marića, a da će biti napeto do zadnjeg trena ne treba ni sumnjati. Pokazala je to već i uvertira pred nedjeljni izborni okršaj, na kninskom portalu Feralnews, kada je jedan od kandidata – Nikola Blažević – odustao od već dogovorenog intervjua, nakon što je pročitao pitanja.



Mi smo se u ovom paralelnom intervju potrudili doznati – zašto. I pokušali smo od dvojice kandidata, naših sugovornika, doznati ono što nije pošlo za rukom našim kninskim kolegama: što je to o čemu – na ista pitanja – misle različito. Kada je Knin i kninski HDZ u pitanju. Ne ograničavajući ih u odgovorima.



Evo pitanja i odgovora Nikole Blaževića:



1. Zašto ste odustali od već dogovorenog intervjua za Feral news i to nakon što ste vidjeli pitanja? Koji je razlog?



- Cilj tog intervjua trebao je biti predstavljanje dva kandidata za mjesto predsjednika GO HDZ-a grada Knina. Pitanja, nažalost, za cilj nisu imala predstavljanje mene kao kandidata, već su imala sasvim drugu svrhu. Većina pitanja je bila sugestivnog karaktera i poticala stvaranje dodatnih napetosti i traženja krivaca. Odgovaranjem na takva pitanja ne bih doprinio onome čemu se sam se zalagao u kampanji te sam i ovaj puta ostao dosljedan u svom djelovanju, a sve s ciljem očuvanja jedinstva stranke.



2. Što ćete promijeniti u stranci ako vas izaberu za predsjednika kninskog HDZ-a? Po čemu mislite da ste bolji, ili bolji izbor za HDZ od svog protukandidata?



- Ako bih se s kolegom Marićem morao uspoređivati, onda bi najbolje bilo reći da sam drugačiji od svog protukandidata i politike koja stoji iza njega, a koja se na prošlim lokalnim izborima pokazala pogrešnom, na što sam već tada ukazivao.

Moj izbor za novog Predsjednika u nedjelju biti će dokaz da naši članovi traže zaokret. Ovdje je bit o konceptu stranke u budućnosti na lokalnoj razini, a ja je vidim otvorenu mladima i školovanima koji će dati svoj doprinos i osvježiti stranku. Mladi su predugo bili na margini stranke i nedovoljno i nekvalitetno vrednovani. Iskustvo imamo, a uz mladost vraćamo se na pobjedničke staze.



3. Što je, po vašem mišljenju, razlog zašto je HDZ izgubio izbore i gradonačelnika u gradu Kninu? Kako se planirate vratiti na vlast u gradu ako vas izaberu za predsjednika HDZ-a?



- Mnogo je faktora koji su doprinijeli porazu HDZ-a u Kninu na lokalnim izborima za gradonačelnika, ali ne i za župana. Možda smo malo više trebali osluškivati bilo birača, koje je u to vrijeme jako kucalo i poslušati njihove želje?! Ipak, danas skoro godinu dana nakon izbora u javnom prostoru tražiti krivca bilo bi u krajnjem slučaju neprimjereno.



Sigurno je da ćemo vladajućima biti konstruktivna oporba i da ćemo nuditi kvalitetna rješenja. Kada će biti izbori teško je u ovom trenutku reći, ali redoviti izbori su 2021. godine, a do tada imamo dovoljno vremena da našim sugrađanima ponudimo drugačiji koncept HDZ-a.



4. Kako komentirate tezu da se kninskim HDZ-om upravlja iz Šibenika?



- Nikada se kninskim HDZ-om nije upravljalo iz Šibenika, niti hoće. Moj cilj je ovdje jasan. Samo partnerski odnos dolazi u obzir.



5. Vaša ocjena nove gradske vlasti u Kninu, na čelu s dr. Markom Jelićem? Kako ocjenjujete način na koji vodi grad, koji su mu najbolji, a koji najlošiji potezi?



- Sada će biti skoro godinu dana od kada je nezavisna lista preuzela vlast u Kninu. U svom predizbornom programu nezavisna lista je ponudila niz projekta i rješenja za pojedine probleme, ali do sada konkretne realizacije istih, nažalost, nema. Sam gospodin Jelić je nedavno u svom intervjuu kazao da nije znao da će biti toliko administrativnih prepreka na koje svakodnevno nailazi.



Čini mi se da je gospodinu Jeliću puno lakše bilo osvojiti mandat gradonačelnika, nego voditi grad Knin u bolju perspektivu. Kao građanin bih istinski volio da je napredak vidljiv i da mu mogu dati prolaznu ocjenu, ali vidljivih učinaka njegovog rada za sada nema tako da ga moram ostaviti neocijenjenim.



6. Kakav je vaš stav oko Istanbulske konvencije i njene ratifikacije, što je trenutno top tema u Hrvatskoj?



- Istanbulska konvencija je vrlo kompleksan dokument koji je u mnogim svojim dijelovima izrazito nejasan, podložan različitim tumačenjima i da pri tom svatko misli da ima dovoljno jaku argumentaciju bez obzira bila ona afirmativna ili negativna da bude u pravu. I sama činjenica da je podigla toliko prašine u javnosti ide u prilog navedenom.



Kako bilo, nasilje je nasilje bez obzira kako nazivali onoga tko je nasilje počinio i bez obzira kako nazivali onoga nad kime je nasilje počinjeno i treba ga jasno i nedvosmisleno osuditi. Samim time, besmislenim, pa i pomalo provokativnim, mi se čini promicanje rodne ideologije u jednom tako bitnom dokumentu koji ima primarno za cilj spriječiti nasilje.



A evo i odgovora na ista pitanja Roberta Marića:



1. Kako komentirate odustanak vašeg protukandidata od već dogovorenog intervjua za Feralnews?



- Poznate su dvije stvari koje osoba koja želi biti vođa, tj. lider ne bi smjela imati, a pogotovo ne pokazivati, bježanje od odgovornosti i nesposobnost iznošenja vlastitog stava kada ti to ne ide u prilog.



2. Što ćete promijeniti u stranci ako vas izaberu za predsjednika kninskog HDZ-a? Po čemu mislite da ste bolji, ili bolji izbor za HDZ od svog protukandidata?



- Ja ću, ukoliko dobijem povjerenje u stranci, dati jednaku priliku i mladima i iskusnima ne zaboravljajući doprinos utemeljitelja, branitelja, žena ali i mladeži koji su uvijek imali važnu ulogu u HDZu Knin pa će je imati i u buduće. Ne zaboravite da smo se mi u Kninu ponosili da su i u rukovodećim i stranačkim i izvršnim funkcijama bili uvijek mladi ljudi, bit će i opet. Iako imam 45 godina i značajno radno i stranačko iskustvo, osjećam snagu mladosti u sebi da se zajedno sa svim članovima HDZ opet vratimo i u izvršne strukture grada Knina.



Za razliku od mog protukandidata koji misli da pobjeđuje samo svojom zaslugom, a kad gubimo traži krivca u nekom drugom, možda istoj onoj osobi koja je zaslužna i za sve njegove političke uspone ili uspjehe, pa i ovaj posljednji. Razmislite o karijeri mog protukandidata, u kojem razdoblju je napredovao i nizao uspjehe, a sada svoje najbliže stranačke kolege optužuje za poraz za koji smatram da smo svi zajedno odgovorni.



3. Što je, po vašem mišljenju, razlog zašto je HDZ izgubio izbore i gradonačelnika u gradu Kninu? Kako se planirate vratiti na vlast u gradu ako vas izaberu za predsjednika HDZ-a?



- Kada pogledamo HDZ Knina od '95 na ovamo koji je uzastopce nanizao više od 30 pobjeda, a ove jedne itekako važne izbore izgubio i to je za nas bio težak poraz, jer smo zajedno godinama nizali pobjede, ali to se dešava i najboljima. Ono što ću napomenuti, ma koliko bolan bio poraz, ponosan sam na dostojanstvo i u porazu.



Konkretno, ja sam glasovao za sve HDZ-ove kandidate i liste, i za Josipu Rimac kandidatkinju za gradonačelnicu, i za Nikolu Blaževića za zamjenika župana, odnosno za Gorana Pauka, kandidata za župana. Bez obzira na to što znam da se ne mogu mehanički uspoređivati izbori za župana i gradonačelnika – muči me matematika. A vjerujete mi da nakon 28 godina staža u HDZ-u i sve izbore koje sam prošao u Kninu, a na kraju i zbog toga što komuniciram s velikim brojem ljudi – znam o čemu govorim.



Moj osobni stav je da smo izgubili izbore radi nejedinstva što potvrđuju događaji u godini nakon izbora, a nećemo se lagati, oni se i osjete i gledaju i danas, pobijedili smo sami sebe – a to se nikada više ne smije dogoditi. Siguran sam da se neki prepoznaju u ovom porazu. Povijest i kronologija događanja u posljednjih godinu dana govore sami za sebe, a ja kao stručnjak u svojoj profesiji nikad nisam u potpunosti zadovoljan učinjenim i vlastitu ljestvicu uvijek postavljam sve više.



Na vlastitim greškama treba učiti, iz njih izvući najbolju pouku, i to Vam je sigurnost da ćete sutra biti bolji ljudi, stručnjaci, političari. Prije svega stranku trebamo konsolidirati i zajedno donijeti strategiju i plan aktivnosti za ponovno osvajanje lokalnih izbora a prije tih nas očekuju i izbori za EU parlament, predsjednički izbori i izbori za mjesne odbore i siguran sam da će na svim spomenutim izborima HDZ Knina kao i do sada dati svoj doprinos novim pobjedama.



Kada govorimo o greškama, nema tu množine, HDZ grada Knina je izgubio samo jedne izbore, i to posljednje lokalne. Stranka će se ujediniti, jer ja ne gledam na stranku kao na tvrtku koja se restrukturira, pa se ljudi dijele na dobre i loše, kako kaže moj protukandidat u ovim unutarstranačkim Nikola Blažević, već mi smo zajednica i to demokratska i za mene su svi članovi, pa i simpatizeri, ne samo dobrodošli već i iznimno potrebni našoj stranci.



4. Kako komentirate tezu da se kninskim HDZ-om upravlja iz Šibenika?



- U našoj stranci postoji jasna hijerarhija ali i načelo supsidijarnosti, što znači da u lokalna razina daje prijedloge za sve više razine, te zajedništvom i dijalogom definiramo strategije i cileve na svim razinama. Ja ne vidim to takozvano nevidljivo upravljanje više razine ako je lokalna organizacija snažna i homogena, a kninski HDZ je to uvijek bio i biti će.



5. Vaša ocjena nove gradske vlasti u Kninu, na čelu s dr. Markom Jelićem? Kako ocjenjujete način na koji vodi grad, koji su mu najbolji a koji najlošiji potezi?



- Aktualna gradska vlast je dobila potporu naših sugrađana ali za sad su izostali obećani projekti u kampanji od onih komunalnih do velikih gospodarskih procvata, imaju još vremena i moju potporu za sve što je dobro za Knin, ali i iseljavanje stanovnika se nastavilo jednakim intenzitetom, građani i dalje poslove traže u Njemačkoj, Irskoj, Austriji, Švedskoj i po drugim gradovima u Hrvatskoj.



Kako smo obećali biti konstruktivna oporba, kao gradski vijećnik sam tražio tematsku sjednicu o stanju velikog EU projekta za koji smatram i danas da može pokrenuti Knin, a sam projekt je napisan i odobren još za HDZ-ovog mandata. Kada su u pitanju vitalni projekti za razvoj grada i boljitak građana, tu ne smije biti politikantstva i prikupljanja jeftinih političkih bodova.



U tim situacijama mora postojati konsenzus svih političkih subjekata i zato smo odgovorno kao gradski vijećnici HDZ-a po pitanju Intervencijskog plana ponudili pomoć aktualnoj gradskoj vlasti u realizaciji samog projekta (vrijednost od 190 milijuna kuna). Bez građana, bez stanovnika, mladih obitelji, uzaludno nam je bavljenje politikom i izbori, jer ako se nešto vrlo brzo ne promijeni i unaprijedi, u budućnosti bi Knin mogao postati općina.



6. Kakav je vaš stav oko Istanbulske konvencije i njene ratifikacije, što je trenutno top tema u Hrvatskoj?



- Ja osobno smatram da je spol čovjeka određen rođenjem, i da je kao takav konstantan i nepromjenjiv. Na osnovu genske analize posmrtnih ostataka i danas možemo odrediti spol osobe od prije par tisuća godina. Smatram, da kao društvo koje počiva na temeljnim kršćanskim vrijednostima, a to su obitelj, vjera, Domovina, trebamo se zalagati za nultu stopu tolerancije prema svim oblicima nasilja prema nemoćnima i slabijima, te da se najoštrije osudi svaki oblik obiteljskog nasilja, nasilja prema ženama i djeci, nasilja i netrpeljivosti prema “različitom”, bilo u vidu vjerskih, rasnih, spolnih, nacionalnih i drugih obilježja ljudi.