Vodeni val stigao i do srca Knina: Dom nam je uništen, a za nas nikoga nije briga. Rekli su nam da tu nismo trebali ni graditi

U Kninu se ne otapaju snjegovi, no svejedno poplavljuje pred obiteljskim kućama gotovo usred grada, a čitav niz gradskih uprava o tome je dosad brinuo – kao za lanjski snijeg! Pogođeno je nekoliko obiteljskih kuća uz obalu rječice Butižnice, plitke pritoke Krke koja poplavi od najmanjih kiša i prelije se iz korita. A tada Zagrebačka ulica, u dužini od stotinjak metara poplavi odraslome čovjeku do koljena, voda na nekoliko dana blokira ljude u kućama i jedina komunikacija preostaje željeznički most!

Pa hajde ti pusti djecu neka posred pruge idu do škole, a središte grada je na pet minuta hoda, izvještava nas i potkrjepljuje nizom fotografija snimljenih pred vlastitim domom Leonardo Anić, 35-godišnji vozač teških kamiona podrijetlom iz BiH.

Novinari i mediji, govori rezignirano, jedina su mu preostala adresa na koju se odlučio obratiti i progovoriti o neprestanoj tegobi svoje i susjednih obitelji, po sedam-osam članova o bitelji različite životne dobi u svakoj od tri kuće. Pogođeni su naročito najmlađi, petero-šestero ih je, a on i supruga nedavno su dobili dijete. Ima tu na okupu i nekoliko vikendica, no u ove tri kuće stalno se živi i kada su kiše, muku muče s prelijevanjem Butižnice koja ljeti presahne. Osim što poplavljuje, Zagrebačka ulica, nazvana po hrvatskoj metropoli kao da se netko namjeravao gorko našaliti, nema ni rasvjete, pa je doživljaj potpun kada voda dosegne do koljena

U kuću koja im je danas postala mukom, doselili su nakon ratnih haranja u Hrvatskoj i BiH 1995., otkupili je od državne Agencije za promet nekretninama, podigli kat, uvalili se u kredite, govori Anić i više nemaju kamo. Pita se bi li ih to uopće trebalo otjerati iz Knina, budući da sanacija riječne obale ne bi trebala biti preskup zahvat, to više što je problem konstantan i njih muči već 23 godine. No u kninskim gradskim upravama – svima dosad, osim aktualnoga gradonačelnika Marka Jelića koji je ipak nešto pokrenuo – od toga su samo okretali glavu stalno ponavljajući da nema novca.

– I kamione pijeska za improvizirane nasipe nekoliko smo puta plaćali iz vlastita džepa, ali sve to rijeka ubrzo odnese. Treba produbiti korito i s obje strane obale podignuti potporni zid, poznato je kako se to radi! – ogorčen je ovaj Kninanjin, te dodaje da upravo zbog ovakvog nemara i ignoriranja problema građana mladi napuštaju zemlju. Gradonačelnik Marko Jelić jedini ih je još prije posjetio i uvjerio se kako im je, no Anića je pogodilo kada je kazao da se njihove kuće na tom mjestu nikada nisu trebale izgraditi, kao da su oni za to krivi.

– Naravno da nisu krivi oni, nego neki davni urbanisti, jer su kuće tu podignute dosta prije doseljenja Anićeve obitelji. I dalje držim da im tu nije mjesto – govori Jelić, a Grad problem ne može riješiti samostalno ni na svoju ruku. Ključ problema leži u konstrukciji željezničkog mosta, neuobičajeno i u ovom slučaju nesretno konstruiranog "naopako", s uobičajenom rešetkastom konstrukcijom postavljenom prema dolje, objašnjava Jelić. Čim je preuzeo dužnost, zatražio je od Hrvatskih voda da urede obalu, no zahvat na suprotnoj strani obale od kuća nije spriječio plavljenje, napominje. Da stvar bude još tegobnija, Butižnicu je zabranjeno jaružati da bi joj se produbilo korito zbog zaštite životinjskih i biljnih vrsta.

– Gradska uprava ima novca da ispod želježničkog mosta već sutra naspe materijal i spriječi daljnje poplave, no tada, zbog smanjene visine, prometnicom ne bi mogla prolaziti vozila ni jedne interventne službe. Uza sve razumijevanje nezavidnog položaja u kojemu su ti naši građani, ne možemo stvari rješavati mimo zakona – ističe Jelić, dodajući da je s Leonardom Anićem o tome više puta razgovarao i predočio mu mat-poziciju u kojoj je gradska uprava.

– Razumijem Anićevo nezadovoljstvo, no ovo je vrlo kompleksno. Do te mjere da sam čvrstog uvjerenja da bi bilo jeftinije ljudima kupiti kuće na drugom mjestu, jer se za eventualnu rekonstrukciju željezničkog mosta izgrađenog prije više od 50 godina traži puno novca. U kontaktima s HŽ-om u nekoliko sam navrata naglasio da prilikom najavljenog skorog poboljšanja toga dijela željezničke pruge inzistiram na preinakama konstrukcije mosta koji ionako treba sanirati u dijelu bližem suprotnoj obali Butižnice.

No, u pravu su svi koji će reći da su gradske uprave ovaj problem gurale pod tepih četvrt stoljeća, ne upozoravajući HŽ ni Hrvatske vode na to što se događa kada padnu kiše. Nemaju ni javna poduzeća novca napretek, no da se planiralo otpočetka, sada bi se to spominjalo u prošlom vremenu – zaključuje kninski gradonačelnik.

Je li to neka utjeha Leonardu Aniću, kojemu je supruga novorođeno dijete na Hitnu pomoć nedavno nosila hodajući preko mosta željezničkim tračnicama jer im je pred kućom bila voda do koljena?