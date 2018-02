Zabijelio se Šibenik, snijeg pada u Splitu, Omišu, Hvaru i Komiži, očekuje se daljnji pad temperature

Ciklona na jugu Italije danas donosi oblačno vrijeme u Hrvatskoj, a sve deblja naoblaka s juga nastavit će dolaziti u naše krajeve i u nastavku dana, piše Neverin.hr.



Pritom se očekuju i slabe oborine u obliku snijega u gotovo cijeloj Hrvatskoj. U kombinaciji s vrlo hladnim sibirskim zrakom snijeg će padati pri vrlo niskim temperaturama, posebice u unutrašnjosti.



Snijeg u Splitu: pahulje zabijelile istočna gradska naselja, napravljen i prvi snješko



Tijekom prijepodneva oborine u obliku snijega zabilježene su na većem dijelu srednjeg Jadrana, na sjevernom Jadranu u podvelebitskom primorju te na istočnom dijelu Rijeke gdje olujna bura donosi snježne pahulje iz unutrašnjosti.



Umjeren, povremeno i jak snijeg padao je na šibenskom području gdje se stvorio i tanji snježni pokrivač. U Šibeniku temperatura sredinom dana iznosi čak -4°C. Negativne temperature zraka mjere se do Splita, čak i na otocima. Nešto toplije je prema jugu, osobito od Makarske do Dubrovnika, gdje je bura slabija.



Slab snijeg pada u Senju, Splitu, Hvaru, Omišu i Komiži. Uz jaku buru, temperatura se na tom području kreće od -7 u Senju do -1 u Splitu i 1°C u Hvaru.

<!--cke_bookmark_160S--><!--cke_bookmark_160E-->



Dolazak debljih oblaka s juga očekuje se u idućih satima, a time i jačanje snijega u unutrašnjosti koji će se poslijepodne i navečer proširiti na cijelo područje nizinske Hrvatske. Očekuje se i nastanak novog snježnog pokrivača debljine do 10 cm, a više od toga moguće je u Posavini i u gorju.



Povremenih će oborina biti i na Jadranu, posebice u srednjoj i južnoj Dalmaciji, dok će snijeg na sjevernom Jadranu biti uglavnom nošen burom s obalnih planina, posebice u podvelebitskom primorju i istočnom dijelu Rijeke. Suho će se zadržati samo u Istri.



Na srednjem Jadranu padat će uglavnom snijeg, uz jače oborine poput ovih u Šibeniku može nastati tanji snježni pokrivač sve do obale.



Na krajnjem jugu bit će povremene kiše i snijega.



Temperature zraka neće se previše mijenjati u odnosu na dnevne vrijednosti, a navečer se očekuje daljnji pad temperature.



Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ponegdje i olujna s orkanskim udarima u podvelebitskom primorju. Slabiji će vjetar biti na krajnjem jugu Hrvatske, gdje se očekuju i najviše temperature zraka, uglavnom od 0 do 5°C.