Mario Vlahov, hrabri čovjek koji je spasio jednog od brodolomaca kod Prvića: Izgleda je ka mrtvo tilo. Kad je pita di mu je brat, ostali smo bez riči...

Svega 500 metara od središnje šepurinske rive, nadomak uvale Strtevica, odnosno kod Punte sv. Frane na otoku Prviću, u srijedu oko 18.30 "Jadrolinijin" putnički brod "Tijat" (37 metara) sudario se s teretnim brodom "Plavi Jadran" (30 m), koji je ubrzo potonuo.



U pomorskoj nesreći kakvu u cijelom akvatoriju ne pamte ni najstariji otočani, nitko, na sreću, nije stradao. Spašena su dvojica brodolomaca, braća Nikola i Andrija Jureško koji su u trenutku sraza "Tijata" i svoga teretnog broda skočili u more. Nikolu je na sigurno izvukla posada "Tijata", dok je Andrija doplivao do obale, gdje su ga u svom gliseru zbrinuli mještani Šepurine, braća Ante i Mario Vlahov.

Na "Tijatu", pak, nitko od osmorice članova posade i sedmero putnika nije ozlijeđen, pa je Lučka kapetanija Šibenik putničkom brodu naložila da se priveže uz zlarinsku rivu i tamo ostane do okončanja očevida o uzrocima havarije.



Za sve sudionike u pomorskom prometu izdana je takozvana "security poruka" o poziciji potonuća "Plavog Jadrana", a brod šibenske Lučke kapetanije u četvrtak ujutro ju je i obišao ne bi li se uz pomoć robota za dubinsko izviđanje utvrdila lokacija potonulog teretnjaka i eventualno zagađenje naftom.

Najkraća je to verzija havarije koja je u četvrtak praktički odsjekla otok Prvić od kopna. Trajekt "Pašmanka", naime, jedini se oko 10 sati nakratko zadržao uz šepurinsku rivu i nastavio plovidbu prema Kapriju i Žirju. Do obližnje Srime, Vodica i Šibenika moglo se tek privatnim i taksi-brodovima.

Redovne pruge nije bilo, što i ne čudi jer je jedini brod koji, osim "Tijata", prevozi Prvićane do kopna na remontu. Upravo na jednom od taksi-brodova zatekli smo i Blaža Renića, koji se, kao putnik, nalazio na "Tijatu" u trenutku nesreće.



– Taman smo krenuli iz Šepurine i pomakli se par stotina metara od rive, kad je brod naglo smanjija gas i osjetija se snažan udarac. Neki su ljudi popadali sa stolica. Sve se to desilo iznenada i, da vam pravo kažem, nisam se pripa jer se nisam ima vrimena pripast. Nastala je gužva i čuli smo da posada Nikoli Jurešku baca kolut za spašavanje jer mu je potonija brod. Godinama ga poznajem. Jureško brodom prevozi tucanik i stalno je po moru. Kasnije smo saznali da su mu i brata spasili – kazao nam je Renić.



Spašavanje Andrije Jureška, pak, bilo je još dramatičnije. Iako je doplivao do obale, brodolomac je bio na izmaku snaga i u tom trenutku, prema riječima Marija Vlahova koji je s bratom Antom gliserom isplovio iz šepurinske vale kako bi provjerili što se dogodilo u moru kod Punte sv. Frane, nije znao gdje mu je brat.

Svjedok havarije kod Prvića: Na kopnu smo čuli udarac, a kad smo došli do mjesta nesreće, teretnjak je već bio potonuo! Čovjek kojeg smo spasili bio je u šoku

Šok na otoku: mještani Prvića iznenađeni što Tijat nije uočio teretni brod "Plavi Jadran"

– Čuli smo s mora buku i udarac, viku ljudi i glasove. Otac me je upozorio da je u pitanju neka ozbiljna situacija. Upravo sam se bavio oko svog broda. Pozvao sam brata i isplovili smo gliserom viditi što se događa. Mislili smo da su u pitanju neki manji brodovi, ali kad smo vidili "Tijata", odmah nam je postalo jasno da je otac bija u pravu. Došli smo bliže i u moru kod obale vidili čovika. Taman je dopliva do obale. Bija je na izmaku snaga i reka nam je da bi umra da je triba plivat još 10 metara. Doslovno je izgleda ka mrtvo tilo. Nekako smo ga ukrcali na brod, a onda, kad je upita "di mi je brat Nikola?", ostali smo bez riči. Koji brat?



Nije nam bilo druge nego vratit se. Tražili smo čovika među plutajućim daskama i svime što je isplivalo na površinu nakon havarije. Vikali smo: "Nikola, Nikola..." Svi smo bili u stanju šoka. Nakon par minuta otišli smo do "Tijata" pitati jesu li oni koga vidili u moru. Na sriću, čovika su već digli vanka. Oba su bila toliko potresena i ispaćena – u dahu se prisjetio Mario.



Pomorska nesreća jedina je tema o kojoj se u četvrtak govorilo u Šepurini. Na rivi, upravo na mjestu gdje je noć prije lovio lignje, zatekli smo mještanina Maksimilijana Grubelića. Čuo je, kaže, za havariju, ali tek kad se vratio kući.



– Bio je mrak i kad sam vidija "Tijata" kako pluta, iznenadija sam se. Nije to neka redovna situacija. Tek sam poslije čuja šta se dogodilo. Srića u nesrići je šta niko nije nastrada, a kako su se sudarili, pokazat će istraga. Tragedija je to, kako bilo da bilo. Brod se potopija. Nekome je to bija kruv. A nije dobro ni to što će se more onečistit. Brod je sigurno bija pun tereta i nafte i to bi trebalo šta prije izvadit. A šta se "Tijata" tiče, ima i na njemu oštećenja i napuklina, ali iznad vodene linije, pa je moga plovit. To će se lakše riješit – prognozirao je Grubelić.



A njegovim sumještanima, rođenim Šepurinjanima Grgi Ukiću i Marku Franiću, nije bilo do prognoziranja.

– Postoje najmanje četiri svjedoka, kapetan, kormilar i dvojica koja su preživila havariju. Oni najbolje znaju šta se dogodilo, a mi možemo nagađati svašta, što ne mora biti točno. Nije u blizini bilo pomorskih nesreća ovakvog tipa. Zbog prodora vode kod Sestrica ispod Zlarina potopija se jedan brod sa cimentom, blizu se potopila i "Brigitta Montanari", koja nas je zatrovala vinil-kloridom, ali to nisu bili sudari. Ovo je prvi – suglasiše se njih dvojica.



Jedino je Marko dometnuo na kraju kako je, kao metalac, uvijek sklon tvrdnji da je za nesreće u 99,9 posto slučajeva kriv ljudski faktor.



Kako bilo, otok je, rekoše nam Veronika i Radojica Vlahov, ostao bez pouzdanog plovećeg prijevoznika građevinskog materijala. Baš je danas trebao voziti materijal za zadnju kuću kod groblja.



– Kupija je jedan čovik teren i lipo su ga očistili. Super je i divota bilo viditi. A ko će im sad voziti, teško je reći – dometnula je gospođa Veronika.



– Siguran sam da će vam na otoku biti zastoj radova. Ionako se ništa ne događa. Iza četiri i po ure nema života. Pa i za havariju smo tek jutros čuli na televiziji. A od koga ćemo čuti? Ovih deset kuća, jedna do druge, su prazne. Samo jedan momak živi u onoj u sredini, a sve okolo nema žive duše. Samo mačke – zdvojno je konstatirao šjor Radojica.

Umjesto mačke, bivšeg pomorca Gorana Kursara zatekosmo s rukama u blitvi i društvu psića Čupka. Čuo je što se dogodilo. Kako, veli, i ne bi kad mu je kuća u uvali pred kojom su se sudarili "Tijat" i "Plavi Jadran".



– Nikad se ovako nešto, pa ni slično, nije dogodilo. Mogla su se noću kucnuti dva kajića, ali ovako velika dva broda – nikad. Na svu sreću, nema žrtava. Dobro poznajem kapetana, a znam i ove momke koji su vlasnici "Plavog Jadrana". I pokojnog oca sam im dobro poznavao. To je tako jedna krasna obitelj. Ostali su bez kruha. Ja sam sinoć s njima razgovarao, sa ta dva brata, oni su iz Neviđana s otoka Pašmana. Bitno je da ste ostali živi, rekao sam im, a što se tiče broda, osiguranje će platiti... Brod će se sigurno izvaditi jer on tu predstavlja opasnost za plovidbu. Ako se izvadi brzo, može se i popraviti... ako je i pukao, to se dade zavariti. Neka je glava na ramenu – kazao nam je Kursar.

Kad smo se poslije prošetali do punte pred kojom se dogodila havarija, brod Lučke kapetanije taman je napuštao to mjesto. No, da će se vratiti – u to nema sumnje.

Jureškovi izgubili i brod 'Borak' Cijelo "pleme" Jureško iz Mrljana na središnjem dijelu Pašmana generacijama je neraskidivo povezano s brodskim kormilima, cimama i lamarinima, a već su desetljećima specijalizirani za prijevoz građevinskog materijala do brojnih otočnih luka. Potonuće vremešnog "Plavog Jadrana", koji se prvenstveno povezuje s Tonkom Jureškom, a formalno je u vlasništvu Jakova Jureška, nažalost nije prvi pomorski incident povezan uz to bodulsko prezime. Također u šibenskom akvatoriju, pokraj otočića Vele Sestrice u blizini Obonjana, u havariji broda "Borak", vlasnika Ante Jureška, u listopadu 1999. život su izgubili članovi posade Valter Cimera i Stjepan Španić, dok su zapovjednika Antu, njegova sina i kormilara Slavka i mornara Muhameda Čelikovića iz olujnog mora spasili danas pokojni Šibenčanin Damir Badžim i Slaviša Malešević, izbjeglica iz BiH koji je bio smješten na Otoku mladosti. Brod izgrađen davne 1952. u riječkom "3. maju" na tom je tragično okončanom vijađu plovio s cementom u štivi iz istarske luke Koromačno prema Solinu, ali teret se zbog olujnog juga pomaknuo, "Borak" se nagnuo na bok i potonuo na dubinu od 60 metara. Cijeli slučaj rezultirao je dugotrajnim postupkom na šibenskom sudu, gdje je Ante Jureško osuđen i proveo je 22 mjeseca u zatvoru, ali je nedavno za naš list izjavio kako "se ne osjeća krivim i da je podnio tužbu Europskom sudu za ljudska prava". Upravo je godina izgradnje brodova još jedna poveznica u floti široke obitelji, jer za "kormilom" Tonka Jureška je i jadranski veteran "Carić", mnogima poznatiji pod nekadašnjim imenom "Juraj Carić", na kojem su učenici Pomorske škole iz Splita puna tri i pol desetljeća stjecali prva praktična znanja o navigavanju. Nakon što ga je raspremljenog i ruzinom nagrizenog kupio od obrazovne ustanove, aktualni vlasnik ugradio mu je dizalicu i njime također prevozi građevinski materijal na škoje. No, i taj je brod poput "Plavog Jadrana" relativno često bio na meti pomorskih inspektora, pa su "Carića" svojedobno detaljno pregledavali u zadarskoj luci, a lani je privremeno izgubio plovidbene svjedodžbe i klasu Hrvatskog registra brodova. Sudionik kobnog sudara s "Tijatom" također je bio pod inspekcijskim nadzorom, i to u Brodarici kod Šibenika. Gordan ZUBČIĆ

Teorije iz pizzerije U konobi-pizzeriji "Bare", pak, muško je društvo lamentiralo o količini nafte koja bi mogla biti u "Plavom Jadranu", koji je brod loše manevrirao, a koji nije, koji je svijetlio kao kruzer, a koji žmirkao, je li Prvić postao dio novog Bermudskog trokuta... Povremeno bi se i nasmijali kakvoj dosjetki. Stišali su se, međutim, za "četiri zuba" kad smo se predstavili i zamolili ih za komentar, onako imenom i prezimenom. – A ništa, ništa... Ne znamo vam mi ništa o tome – kratak je bio stariji Šepurinjanin, očito morski vuk – glavom, bradom i brkom.