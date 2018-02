Šibenskom Općinskom državnom odvjetništvu prijavljeni su 57-godišnji i 59-godišnji muškarac zbog utaje 9,6 milijuna kuna poreza od rujna 2010. do lipnja 2012. godine, izvijestila je u četvrtak šibenska policija, a prema neslužbenim informacijama riječ je o bivšim djelatnicima šibenskog TLM-a, koji su prekršili carinske zakone.



Policija ih sumnjiči da su od 9. rujna 2010. do 20. lipnja 2012., kao osobe zadužene za postupak unutarnje proizvodnje u toj šibenskoj tvrtki, uskratili uplatu 9.659.103,41 kuna na ime PDV-a i tako oštetili državni proračun.



Kriminalističkom istragom je utvrđeno je da su sirovine uvezene iz inozemstva koristili u tehnološkom procesu proizvodnje prije nego što je ta roba ocarinjena.



Uvezena roba nije se smjela koristiti prije obračunavanja PDV-a i trebala je ostati u skladištu, kao predmet carinskog postupka, ali njih dvojica su je svejedno koristili u tehnološkom procesu proizvodnje, priopćeno je iz Policijske uprave šibensko-kninske.



"Prilikom uvoza sirovina za dioničko društvo sa sjedištem u Šibeniku korišten je 'carinski postupak unutarnje proizvodnje u sustavu odgode', uz koji postupak se ne obračunava i ne plaća PDV. Međutim osumnjičeni takav postupak nisu provodili sukladno odredbama Carinskog zakona i Uredbe za provedbu Carinskog zakona, jer su robu koja je bila predmetom carinskog postupka, koristili u tehnološkom procesu proizvodnje, prije nego je roba ocarinjena", navodi policija.



Kriminalisti sumnjiče dvojicu rukovoditelja TLM-a da su to radili ciljano i s predumišljajem, kako bi izbjegli plaćanje PDV-a i to u korist poduzeća. Ima li indicija da su se i osobno na taj način okoristili, u policiji nisu mogli dati takvu informaciju.

To složeno kriminalističko istraživanje policija je odradila u koordinaciji s Ministarstvom financija RH, Carinskom upravom, Područnim carinskim uredom Split i Općinskim državnim odvjetništvom.



Osumnjičeni muškarci su putem posebnog izviješća kazneno prijavljeni Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a to je izviješće podnijeto kao nadopuna kaznene prijave splitskog ureda Carinske uprave, navode iz PU šibensko-kninske.