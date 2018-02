U četvrtak u ranim jutranjim satima uspjeli smo porazgovarati s Antom Vlahovom, jednim od mještana Prvić Šepurine koji je u srijedu navečer sudjelovao u spašavanju dvojice članova posade terentog broda "Plavi Jadran" koji je potonuo nakon sudara s vaporom "Tijat" koji plovi na liniji Vodice- Prvić Šepurina- Prvić Luka- Zlarin- Šibenik.



Podsjetimo, havarija se dogodila u srijedu navečer 200-tinjak metara od obale otoka Prvića. "Tijat" koji je upravo bio isplovio iz Šepurine prema Luci zabio se pramcem u "Plavi Jadran", vlasnika Luke Jureška na kojem su bila dva člana posade, rodom s otoka Pašmana.



Sudarili se Jadrolinijin putnički brod i motorni teretnjak; 'Plavi Jadran' za samo nekoliko minuta potonuo na morsko dno, spašena oba člana posade, jedan sam doplivao do obale



Kako nam je kazao Ante Vlahov, on je bio na kopnu i čuo udarac brodova, budući da se sudar dogodio relativno blizu kuća:



- Kada smo ja i brat Mario došli do mjesta nesreće brod je već bio potonuo. Jednog člana posade iz mora su izvukli ljudi s "Tijata", dok je drugi doplivao i mi smo ga digli u gliser- priča nam Anre Vlahov.



Jesu li unesrećeni s "Plavog Jadrana" ozlijeđeni?



- Na prvu mi se čini da nisu, no o tome svoje treba reći struka. Međutim, ovaj čovjek kojeg smo spasili bio je stanju šoka - opet će Vlahov.



Prema neslužbenim informacijama, "Plavi Jadran" je bio slabo osvijetljen:



- O tome vam zaista ne mogu govoriti. Ponavljam, taj brod je već bio pod morem kada sam došao na mjesto nesreće - zaključio je Vlahov.



No, jedan drugi ribar iz Šepurine koji je želio ostati anoniman, potvrdio nam je kako je "Plavi Jadran" imao slaba svjetla i da ga "Tijat" možda nije mogao uočiti na vrijeme. Naime, taj ribar je plovio uz bok s "Plavim Jadranom" sve od Morinjskog zaljeva gdje je taj teretnjak ukrcao građevinski materijal koji je trebao iskrcati u četvrtak na Prviću.



Lino Vlahov s Prvić Šepurine ispričao nam je kako se havarija dogodila kod punte sv. Frane, na nekih 400-500 metara od Prvić Šepurine:



- "Tijat" je baš bio isplovio iz Šepurine prema Luci, dok je "Plavi Jadran" pun tereta išao na vez u Šepurinu - veli Lino Vlahov.



On pretpostavlja da "Tijat" nije prepolovio "Plavi Jadran", već da ga je vjerojatno samo nagnuo i nanio val mora na brod:



- Čujte, to je brod koji je bio pun materijala, otvorenih štiva, malo prostora je bilo do razine mora. Smatram da je 10 tona mora bilo dovoljno da se on nagne i potone. No, sve su to pretpostavke. Znam samo da je potapanje išlo vrlo brzo - zaključio je Lino Vlahov.

Lučki kapetan Robert Baljkas: Za sada nema opsanosti od zagađenja mora Lučki kapetan šibenske Lučke kapetanije Robert Baljkas jutros nam je rakao da je "Tijat" pramcem udario u bok "Plavog Jadrana". Odmah je došlo do prodora mora u brod i njegovog brzog potonuća na dubinu od dvadesetak metara. Prema informacijama s kojima raspolaže, "Plavi Jadran" je prevozio oko 120 tona građevinskog materijala, tucanika i kretao se iz smjera Zlarina prema Tribunju. Na pitanje postoji li opasnost od zagađenja mora zbog goriva koje se nalazi u rezervoaru potonulog broda, Baljkas je rekao: - U ovom trenutku ne, ali brod treba izvući iz mora. S obzirom na to da je pod teretom, trebat će prvo teret izvaditi iz broda, a potom brod. Vidjet ćemo što ćemo i kako napraviti - rekao je Baljkas i dodao da članovi posade nakon spašavanja nisu zatražili medicinsku pomoć, već su otišli svojim kućama. Katarina Rudan