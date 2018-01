U srijedu navečer u 18,20 sati dogodila se pomorska nesreća u akvatoriju Vodica kod otoka Prvića. Sudarili su se Jadrolinijin putnički brod Tijat i motorni teretni brod "Plavi Jadran'', nakon čega je za samo nekoliko minuta "teretnjak potonuo na morsko dno.



Kako doznajemo od očevidaca ove nesreće, mještana Šepurine, oba člana posade potonulog broda su spašena.

Jednog su iz mora izvukli članovi posade "Tijata, a drugi je uspio doplivati do obale te su ga prihvatili i zbrinuli mještani Šepurine.



Na brodu Tijat nema ozljeđenih ni među posadom, ni među desetak putnika koji su iz Šepurine putovali za Šibenik. Do sudara je došlo u blizini Rta sv.Frane stotinjak metara od obale.



Vapor Tijat isplovio je iz luke Šepurine prema Prvić Luci i kad je dosegnuo punu brzinu naletio je na brod "Plavi Jadran" koji je zadobio velika oštećenja i uslijed prodora mora potonuo. Vapor Tijat pretrpio je manja oštećenja te će prenoćiti na vezu u Prvić Šepurini.



- Mogu samo potvrditi da je došlo do sudara brodova kod Prvića i da nema ozljeđenih. Istragu je preuzela Lučka kapetanija koja će utvrditi uzroke sudara - kazala nam je Marica Kosor, glasnogovornica šibenske policije.



Prema pričanju mještana Šepurine, navodno je Plavi Jadran bio slabo osvijetljen, pa ga kormilar Tijata nije na vrijeme mogao spaziti.



Inače, vapor Tijat najpopularniji je ovdašnji brod iz Jadrolinije linije i već 60 godina plovi na ruti Šibenik - Zlarin - Prvić Luka- Prvić Šepurina - Vodice i obrnuto. Brod Plavi Jadran dug je 35 metara,u vlasništvu je Tonka Jureška sa otoka Pašmana, a specijalizirao se za prijevoz građevinskog materijala i rasutog tereta po otocima.