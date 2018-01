Životna drama 30-godišnjeg Ante Ledenka: Radio sam u šibenskoj tvornici, tamo se razbolio i doslovce ostao bez pluća, a oni su mi za 'nagradu' dali - otkaz!

Premda u liječničkim nalazima i rješenju Invalidske komisije HZMO-a stoji da mu je tvrtka dužna osigurati adekvatno radno mjesto u uredu, na to su se sve uprave u TLM-u oglušile

Tešku životnu dramu prolazi 30-godišnji Ante Ledenko iz mjesta Vukšića kod Benkovca u Zadarskoj županiji. Nakon što je radio devet godina na radnom mjestu ljevača u šibenskom TLM Aluminiumu (ex Valjaonici), danas teško bolestan, bez zaposlenja i ikakvih prihoda, Ante živi s majkom Marijom od njezine mirovine od 1500 kuna, a koju je ona naslijedila od pokojnog supruga, Antina oca, koji je poginuo u prometnoj nesreći prije deset godina. A u TLM-u se zaposlio "zdrav kao dren" 2006. godine. Nakon tri godine rada, Ante je obolio od Crohnove bolesti i celijakije. Operiran je tada u KBC-u "Rebro" te se nakon kratkog bolovanja vratio na posao u TLM.



- Zbog ove teške bolesti tražio sam te 2009. godine neko lakše radno mjesto unutar tvrtke, ali se na brojne moje vapaje oglušila tadašnja Uprava. Ljudi iz Uprave su mi se smijali i rugali govoreći da sam debeo od kortikosteroida, a koje sam morao piti zbog bolesti – priča Ante Ledenko.



Neizlječiva bolest



Nažalost, Anti nije preostalo ništa drugo nego da nastavi raditi kao ljevač u TLM-ovoj valjaonici.



- Nisam ni slutio da od jednog zla može doći još i veće. Zbog stalnog doticaja sa otrovnim kemikalijama i tvarima, a radi se o klorovodicima, drugim kloridima i oksidima te izloženosti alergenima staklene vune i azbestnih ploča, 2014. dijagnosticirana mi je fibroza pluća ili odumiranje plućnih tkiva. Riječ je o trajnoj i neizlječivoj bolesti, a jedino rješenje je transplantacija pluća. U međuvremenu zbog jakih lijekova koje sam zbog svih bolesti pio, dobio sam i srčanu miokardiopatiju – nastavio je svoju tužnu životnu priču Ante Ledenko, pokazujući mi sve liječničke nalaze s potpisima liječnika iz KBC-a "Rebro" i "Jordanovca".



A u tim liječničkim nalazima stoji da je fibroza pluća Antino profesionalno oboljenje te ga je TLM dužan premjestiti na neko drugo lakše radno mjesto, na kojemu neće biti izložen otrovnim tvarima. Na temelju ovog liječničkog nalaza i Invalidska komisija HZMO-a donijela je rješenje da TLM mora za Antu iznaći novo radno mjesto u uredu.



- Ni liječnički nalazi ni rješenje Invalidske komisije nisu mi pomogli, te je moja agonija nastavljena. U ondašnjoj Upravi TLM-a nisu mi htjeli dati odgovarajuće radno mjesto. Uzalud sam ih molio, preklinjao i kumio da mi se da uredsko radno mjesto, jer sam u međuvremenu stekao zvanje računalnog operatera na šibenskom Pučkom učilištu – priča Ledenko.



Krajem 2015. godine TLM "Aluminium" odlazi u stečaj, a 400 radnika dobiva otkaz i završava na Zavodu za zapošljavanje. Među njima i Ante Ledenko.



Nisam im zanimljiv



- Nakon dobivenog otkaza primao sam godinu dana naknadu sa Zavoda u iznosu od 1100 kuna. U međuvremenu je TLM "Aluminium" preuzeo slovenski "Impol". Ponovno je pokrenuta proizvodnja, većina mojih kolega iz Valjaonice vraćena je na posao, ali ne i ja. U više navrata obraćao sam se novoj Upravi TLM "Impola". Detaljno sam im obrazložio svoj slučaj, odnosno profesionalno oboljenje dobiveno u ljevaonici te i od njih tražio odgovarajuće uredsko mjesto. Do direktora i direktorice nisam mogao doći, oglušili su se na moje upućene mailove. Međutim, oni su mi poručili da im nisam zanimljiv i potreban upravo zbog svih mojih dijagnosticiranih bolesti – kazao je Ante Ledenko.



Zbog Crohnove bolesti, celijakije i fibroze pluća Ante dnevno pije 24 tablete, od kojih većina nije na teret HZZO-a. Zbog celijakije prisiljen je konzumirati samo bezglutensku hranu koja je višestruko skuplja od uobičajene. Minimalno dva puta mjesečno Ante odlazi u Dnevnu bolnicu za Crohnove bolesti KBC-a "Rebro" u Zagrebu te na Kliniku za plućne bolesti "Jordanovac".



- Moja zdravstvena skrb izuzetno je skupa, samo za lijekove i posebnu hranu mjesečno mi je potrebno dvije tisuće kuna. Očajan sam, u kući živimo od majčine mizerne mirovine koja nije dostatna ni da pokrije moju osnovnu zdravstvenu skrb. Dug za struju narastao je na blizu tri tisuće kuna, a nemamo ga čime podmiriti.



Pomoć sa svih strana



Od srca zahvaljujem mojim prijateljima iz navijačke skupine Tornado, koji su nedavno organizirali humanitarnu akciju za vrijeme utakmice Zadar – Cibona i za mene prikupili određena financijska sredstva. Zahvalio bih i pjevaču "Letećeg odreda" Denisu Dumančiću koji mi je u nekoliko navrata novčano pomogao, te mojem liječniku na "Rebru" dr. Rajku Ostojiću, bivšem ministru zdravlju, koji mi je i financijski pomogao, te dr. Saši Srići s Klinike "Jordanovac" – zaključio je Ante Ledenko.



Svi ljudi dobre volje koji žele financijski pomoći Anti u predvladavanju njegove teške situacije mogu to učiniti novčanom uplatom na račun njegove majke Marije Ledenko, otvoren kod Splitske banke. Broj računa je: HR0623300033259039254.