Pljušte nove kaznene prijave zbog kriminala u šibenskoj tvornici: bivši većinski vlasnik  i menađeri izvukli iz TLM-a 834.000 kuna

Zbog sumnji na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju na štetu TLM-a, šibenska Policija podnijela je Županijskom državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv 50-godišnjaka i 68-godišnjaka iz Šibenika te protiv 62-godišnjeg državljanina Izraela.



Kako neslužbeno doznajemo, riječ je 50-godišnjem Marijanu Stričeviću bivšem predsjedniku Uprave TLM Holdinga i bivšem članu Uprave TLM 'Aluminiuma' Marijanu Stičeviću, 68-godišnjem Živku Lakošu, bivšem članu Uprave TLM 'Aluminiuma', te o kontroverznom ruskom poduzetniku sa izraelskom putovnicom Igoru Shamisu, nekadašnjem većinskom vlasniku šibenskog aluminijaša tijekom 2015. i 2016. godine. Policijskim i pravosudnim organima za sada je dostupan samo Marijan Stričević osumnjičeni Šibenčanin, dok se Živko Lakoš i Igor Shamis nalaze izvan Hrvatske i nisu dostupni. Također doznajemo, da za osumnjičenike nije zatražen istražni zatvor.



Kriminalističkom istraživanjem je utvrđeno da su Stričević i Lakoš kao čelnici TLM-ovih tvrtki te Shamis kao većinski vlasnik, zajedno i pojedinačno u poslovanju oštećenih TLM-ovih tvrtki povrijedili dužnost zaštite imovinskih interesa koja se temelji na zakonu, odnosno povjerenju



Prema kaznenoj prijavi, ovaj trojac se sumnjiči da su zajedno ili pojedinačno u razdoblju od 13. travnja do 11. rujna 2015. godine pribavili sebi i off shore tvrtki u vlasništvu Igora Shamisa ukupnu protupravnu imovinsku korist u sveukupnom iznosu od 834 tisuće kuna, od čega 609 tisuća kuna na štetu TLM Holdinga, a 224 tisuća kuna na štetu TLM Aluminiuma.



Naime, oni su nezakonitim isplatama iz novčanih sredstava TLM-ovih tvrtki, neovlašteno prebacili na osobne privatne račune osumnjičenog Stričevia i Lakoša te na račun off shore tvrtke povezane s osumnjičenim Igorom Shamisom ukupni iznos od 347.217 kuna. Pored toga, osumnjičeni su sa nezakonitim korištenjem ugostiteljskih i prijevozničkih usluga kod više ugostiteljskih i prijevozničkih društava izvzkli iz TLM-a još od 486.591 kuna.