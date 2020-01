Ministar Ćorić potvrdio pomor periski na ušću Neretve: Nažalost, Jadran nije izolirana pojava

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić potvrdio je u ponedjeljak kako se nedavno u Jadranskome moru, na ušću Neretve kod Ploča, dogodio pomor periski, dodajući da takve pojave uzrokuju klimatske promjene i onečišćenja.

Rekao je kako zna za tu pojavu i da ona nije izolirana samo u Jadranu.

"Nažalost, Jadran nije izolirana pojava, klimatske promjene i onečišćenje na globalnoj razini dovode do takvih situacija", rekao je Ćorić.

Facebook stranica Ornitološkog društva "Brkata sjenica" nedavno je izvijestila kako su aktivist tog društva i djelatnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije uočili "na sprudovima mnogo ljuštura periske, strogo zaštićene vrste školjki koje je izbacilo vjerojatno zadnje jako jugo".

Istaknuli su i da su nakon obilaska dijela Kominskog ušća izbrojili oko 1000 kompleta ljuštura, što je "strašno velik broj", među kojima je mnogo mladih, dugačkih od 13 do 25 centimetara, a ima i odraslih od pola metra do 70 centimetara. U obilasku su uočili samo jednu živu perisku i još tri koje su uspravne, ali nisu sigurni jesu li su žive jer nisu mogli do njih.

Periske napadaju dvije bakterije koje ih ubijaju, a sve je počelo u Španjolskoj prije nekoliko godina, kad su se prošitile Mediteranom. Stigle su nažalost, čini se, i na ušće Neretve.

Perisku je najveći školjkaš u Jadranskome moru. Po stručnim informacijama, prosječno ima između 30 i 50 centimetara, a može dosegnuti i 120 centimetara.