Otkriven misterij nevjerojatnog ulova kod Mljeta: uređaj je stigao iz NASA-e!; Ribar potvrdio da Amerikanci traže da im ga vrati: I hoću, ali pod jednim uvjetom

Imam 50 godina i ribarim od svoje 16-te, a nikad ništa slično mi se nije uvatilo u mrižu ni napravilo takvu štetu! Sinoć oko 18 sati smo nas trojica, tamo negdje između Mljeta i Svetog Andrije, povukli sa 140 metara dubine jedan teški uređaj koji nam je totalno uništio mriže.

Ja imam 140 kila, ali to je bilo toliko teško za izvući da smo se nas trojica dobro namučili dok ga nismo izvukli - priča nam Darko Kunac Bigava, ribar iz Podgore, suvlasnik ribarskog broda Marian II.

Nakon što su fotografije misterioznog uređaja koji je ribarima iz Podgore napravio veliku štetu završile na društvenim mrežama, o događaju je izvijestio specijalizirani portal Morski.hr.

Prema prvim informacijama znalo se samo da je riječ o plutači s lancima i utegom, opremljenom elektronskom opremom bez natpisa i jasnog identiteta pripadnosti plovilu, institutu ili naciji.

– Cilu zimu kočamo tu i ništa ovako nikad nismo uhvatili, a i gambeti i kadene (kopče i karike lanca) novo, sve se sjaji, a nije inox – ispričao je Darko Kunac Bigava iz Podgore, pojašnjavajući da ovaj uređaj očito nije bio dugo u moru.

I njega je u startu jako zanimalo tko je to tamo ostavio, da zna adresirati naknadu štete od oko 20 tisuća kuna koja se dogodila paranjem mreža.

Kako je izvijestio Morski.hr, uređaj najvjerojatnije pripada američkom vojnom oceanografskom brodu USNS Bruce Heezen, koji je bio na redovitom remontu u brodogradilištu.

Darko Kunac Bigava je za Slobodnu jutros potvrdio da mjerni uređaj zaista pripada američkom brodu.

- Maloprije su me zvali iz Hrvatske obalne straže, jer je navodno jedan hrvatski časnik ukrcan na taj američki brod i tražili da im vratim uređaj. Nema šanse da im vratim, ako mi ne plate štetu! Radije ću ga opet bacit u more. Pare na ruke ili ništa od uređaja! Zamislite, i još su me lagali da je na Radio Dubrovniku bio oglas da je zabranjen ribolov na tom dijelu, a ja sam ih nazvao i to uopće nije točno! - ljuti se Darko Kunac Bigava, pa još dodaje:

- Na stranu to šta su mi napravili štetu, ali je sramota za hrvatsku državu i hrvatski narod da se ovo događa. Šta američki brodovi imaju ispitivat po našem moru, kao da mi nemamo brodove našeg Hidrografskog instituta - pita se ribar iz Podgore, koji samo može pretpostavljati čemu taj uređaj služi.

Morski.hr je u međuvremenu dobio dokument koji potvrđuje da je uređaj u Hrvatsku stigao u studenom i to s adrese Stennis Space Centar, odnosno američkog svemirskog centra NASA-e!

Doznaju i to da su Amerikanci upoznati s razlogom zašto je uređaj tamo, ali to ne mogu komentirati za medije. Izvor portala Morski.hr nije smio reći više osim da se na adresi pošiljatelja nalazi Maritim tactical controle (ili pomorski taktičko-zapovijedni centar) koji je vlasnik uređaja.

Morski.hr je pitao stručnjaka koji je radio na tehničkim sustavima i bivšeg djelatnika Hrvatske ratne mornarice o čemu se ovdje radi.

– Čini da se doista radi o mjernom instrumentu. Na prvi pogled, jedan dio uređaja izgleda kao sonarni ili akustični otpuštač. On se aktivira zvukom i odradi nešto, recimo da otkači tu bovu da izleti na površinu. Može biti da služi i za podvodnu komunikaciju, ukoliko je ovo vojno – kazao im je stručnjak.

Možda služi podvodnoj komunikaciji s podmornicom ili nekakvim ronilicama?

– Da, ali sumnjam da bi to baš bacali u ribolovno područje. Osim ako to nije označeno u peljaru, onda zašto ne? Možda naši imaju nešto s tim. Uostalom, Split i Lora su NATO luka za odmor otkako je zadnji put bila tamo cijela američka flota s nosačem zrakoplova. Ovo je zasigurno seizmički senzor. Ne vidim da bi moglo bit išta pametnije. Uostalom, ako je na ovoj oznaka TC-2, to znači da postoji još najmanje jedna “TC-1” sonda ili u moru ili su je skupili, a možda ih ima i još – komentirao je ovaj bivši djelatnik u HRM-u.

– Ipak, vojska može koristiti kao ispomoć civilnim strukturama, npr. Jer svi ti državni instituti su kratki s novcem. Pa u toj teoriji ako je to bacio i vojni brod, ne mora biti striktno vojno. Kao što je naša mornarica sudjelovala u čišćenju Marjana ili zrakoplovstvo daje helikopter za hitan medicinski prijevoz. Samo kod Amerikanaca nikad nije besplatno, ali može biti drastično jeftinije. Usput bi to njima mogla biti vježba polaganja podvodnih sondi. U ovom slučaju će naučiti da se takvo što ne baca u ribolovno područje – kaže pomalo šaljivim tonom.

– Izgleda da ovi uređaji idu u paru, pa si mjere udaljenost međusobno. Moguće je da mjere klizanje podmorskog tla. Na ovoj poveznici se mogu naći tehničke specifikacije takvih modula koji idu na drugu stranu, a koja se ne vidi na slikama. Prema ovim specifikacijama, taj uređaj može mjeriti lokaciju u točnosti +- 0.02m, precizniji je od GPS-a. To je HIPAP – acoustic underwater positioning and navigation systems čiji je vijek trajanja baterije je 16-102 dana ovisno o režimu rada transpondera.

U principu služi za podvodnu navigaciju podmornice ili rovera na dnu mora, ali i pomorsku navigaciju općenito. Dakle, ovisno o senzorima koji se dodaju na jedan kraj kućišta, uređaj može poslužiti za komunikaciju i/ili mjerni senzor za precizno određivanje položaja. Dakle može biti bilo šta. Uređaj sprema podatke sa svojih senzora kod sebe i to se akustičnom podvodnom komunikacijom može očitati ili poslati drugoj sondi – zaključuje ovaj vojni stručnjak.