Obitelj malenog Gabrijela još će dugo čekati pravdu: vještvo koje 'proziva' krivce za dječakovu smrt tek je prvo u nizu, iskusni odvjetnici procjenjuju da bi postupak mogao trajati pet godina

Vještačenje i vještvo – najčešće su riječi koje se ovih dana, punu godinu nakon tragične smrti devetogodišnjeg dječaka Gabrijela Bebića iz Metkovića, mogu čuti u javnosti.

U medicinskom vještačenju koje su proveli stručnjaci s Medicinskog fakulteta u Zagrebu i koje još uvijek nije javno dostupno navodno piše da su pogreške u liječenju devetogodišnjaka, koji je umro u splitskoj bolnici, počinile četiri medicinske djelatnice iz Doma zdravlja u Metkoviću, tri doktorice i medicinska sestra.

Dr. Kaleb napokon je oslobođena krivnje za smrt malog Gabrijela: Vjerujte mi, najradije bih zaplakala, ali ne od sreće...

Za razliku od nalaza Liječničke komore, koji je propuste u zbrinjavanju životno ugroženog dječaka, uz dvije liječnice na Hitnoj pomoći, našao i na strani pedijatrice Ksenije Kaleb, navodeći da nije postupila po pravilima struke jer nije intravenozno uključila antibiotik širokog spektra niti je pomagala liječnicima Hitne pomoći tijekom cijelog razdoblja zbrinjavanja pacijenta, njezine odgovornosti u najnovijem vještvu nema.

Kaznene prijave

Slučaj je zamršen i kompleksan, dječji život izgubljen, a njegovi roditelji Ivana i Mišo Bebić nadaju se da će se konačno pronaći krivac za smrt njihova devetogodišnjeg sina. Međutim, pravni stručnjaci s kojima smo razgovarali slažu se da to neće biti nimalo lagan posao. Dapače, procjena je da bi postupak mogao potrajati od tri do pet godina.

– Medicinsko vještačenje provedeno po nalogu Državnog odvjetništva moglo bi rezultirati kaznenom prijavom i kaznenim postupkom protiv pojedinaca. Ali ako je vještačenje rađeno po privatnoj tužbi u građanskoj parnici, onda nema kaznene odgovornosti, nego nadoknade štete – tumači odvjetnica Ingrid Barić.

Državno odvjetništvo je vezano tim vještvom i na temelju dostupnih podataka ono će vidjeti koji je stupanj odgovornosti. Postoji mogućnost da sve bude kvalificirano kao blagi propust, ali ako u tom vještačenju piše da je smrt djeteta nastupila uzročno-posljedično i da se mogla izbjeći, onda je to vrlo ozbiljna stvar.

Ali iskusna pravnica Barić, koja je zastupala slučaj Maškarin u Rijeci, naglašava da postoje medicinska vještačenja u kaznenom pravu koja ne tvrde da bi nečiji život bio spašen da se postupalo drukčije. Inače su medicinska vještačenja vrlo problematična. Dva vještaka ili dvije institucije o istom pitanju govore potpuno suprotno, pa se naručuje i treće vještačenje.

– Takva medicinska vještačenja vrlo često ne ukazuju na pravi problem, nego idu naokolo. No u konkretnom slučaju treba vidjeti što točno u vještvu piše – kaže Barić, koja naglašava da su takva vještva u pravilu preopširna i obranaška prema liječnicima.

– Nesavjesnim liječenjem može se proizvesti kazneno djelo, ali se ta nesavjesnost treba dokazati, što nije lagano – pojašnjava Barić, naglašavajući da treba vidjeti o kojim propustima se konkretno radi i jesu li doveli do smrti dječaka.

Bez obzira na sadržaj medicinskog vještva, medicinski djelatnici koji se u njemu spominju mogu angažirati svoje vještake i pobijati takav nalaz.

– Svatko tko je optužen ili će tek biti optužen dat će svoju obranu, analizirati što piše te utvrditi je li baš sve to točno te u konačnici osporavati dokaze koji se iznose – pojašnjava odvjetnica Barić.

– Vještvo nije sveto pismo. U praksi se može naći nekoliko vještačenja o istoj stvari pa da svako bude različito. No u konačnici svaki dokaz se treba posebno analizirati, a vještak mora biti iskusan i za najkompliciranije slučajeve – govori Barić.

Konačna riječ

Što se, pak, tiče nalaza Hrvatske liječničke komore i vještačenja Medicinskog fakulteta, odvjetnica Barić smatra da bi oni trebali biti jednaki bez značajnijih odstupanja jer utvrđuju činjenice na terenu. Liječnici koji vještače moraju biti odgovarajuće struke i moraju poznavati ono što vještače. Ne može stomatolog vještačiti pedijatra.

Bez obzira što u vještvu ili nalazu HLK piše, konačnu riječ daje sudac koji sudi u predmetu. Tek ako netko bude pravomoćno osuđen, HKL ima obvezu postupiti i oduzeti licenciju za rad.

Ovo vještačenje je prvo, ali zasigurno nije posljednje. Ako je u vještačenju napisano da postoji propust, odnosno uzročno-posljedična veza oko smrti djeteta, onda je državni odvjetnik dužan pokrenuti postupak u kojem će se utvrditi stupanj odgovornosti. Točnije, treba utvrditi tko je od njih četiri u nizu napravio najveći propust.

– Samo vještvo ne govori o nečijoj krivnji. Još tu treba utvrditi mnogo činjenica. Na kraju krajeva, ako je netko optužen, ne znači da će biti i osuđen. Krivnju u konačnici utvrđuje sud na temelju činjenica koje tek treba utvrditi – ističe Barić.•

SUDSKI PROCES

Važnost dokaznog postupka

Ako se i drugim nadvještačenjem utvrdi da su ti propusti uzročno-posljedično doveli do smrti devetogodišnjega Gabrijela Bebića, sudski postupak može rezultirati osuđujućom presudom. Ako je u postupku više osoba, treba vidjeti čija je krivnja najveća, odnosno tko je prouzročio smrt djeteta. No, to će se utvrđivati u dokaznom postupku jer nije ista odgovornost medicinske sestre i liječnika.