Točno godinu dana od smrti Gabrijela Bebića (9) iz Metkovića završeno je vještačenje o okolnostima njegove smrti.

Kako neslužbeno doznajemo, vještačenje je jasno ukazalo na to koji su to medicinski djelatnici u Metkoviću, odnosno tamošnoj Hitnoj pomoći i Domu zdravlja, počinili propuste u njegovu liječenju, što je u konačnici i dovelo do Gabrijelove smrti u KBC-u Split, na Klinici za dječje bolesti.

Gabrijel je u Split dospio nakon što je nakon tri dana “lutanja” po metkovskim ordinacijama, helikopterskim prijevozom, četvrti dan upućen u Split.

Vještačenje je, nakon previše “puvuci-potegni”, proveo Medicinski fakultet u Zagrebu, koji je bio i prvi fakultet u Hrvatskoj koji je to vještačenje, prije nekoliko mjeseci, odbio napraviti. Nakon njega vruć krumpir nisu u ruke htjeli uzeti ni medicinski fakulteti u Rijeci, Osijeku i Splitu. Na kraju je DORH naložio da vještvo mora obaviti Zagreb.

U tom vještvu se, pak, navodi da su propuste u liječenju Gabrijela Bebića počinile njegova pedijatrica koja je bila koncesionar u Domu zdravlja, a koja je nedavno otišla u mirovinu, medicinska sestra koja je radila u ambulanti liječnika koncesionara u DZ-u, a koja nije primila na pregled malog Gabrijela, iako je njegovo zdravstveno stanje upućivalo na životnu ugroženost. Uz njih dvije, po ovom nalazu, propuste u liječenju su napravile i dvije liječnice s Hitne medicinske pomoći u Metkoviću.

’Najradije bih zaplakala’

Svake odgovornosti je oslobođena dr. Ksenija Kaleb (na fotografiji), koja nije bila Gabrijelova liječnica, ali koja je, kako se već i pisalo, a što je ovo vještvo i potvrdilo, učinila sve što je bilo u njezinoj moći da pomogne malom Gabrijelu. Nažalost, tada je već bilo prekasno.

– Prije svega moram reći da ja rezultate vještva nisam vidjela i da za njih znam iz medija. No, ako je vještvo takvo kako u medijima piše, moram reći da sam zadovoljna, prvenstveno zato što je dr. Kaleb oslobođena svake sumnje u počinjenje propusta u liječenju moga sina. S druge strane, želim vjerovati da će svi oni koji su u ovom vještvu navedeni kao osobe koje su počinile propuste za to i odgovarati. Znam da ničije kažnjavanje neće vratiti moga Gabrijela, ali neka ovo bude njegova pobjeda. Jer, da su ti liječnici učinili sve što su morali i trebali, moje dijete bi danas bilo živo i zdravo – rekla nam je Ivana Bebić, majka Gabrijela Bebića.

Rezultate vještva Medicinskog fakulteta iz Zagreba s dvije rečenice komentirala je dr. Ksenija Kaleb.

– Ako je ovaj nalaz, koji ja nisam vidjela i za koji znam samo iz medija, točan, mogu samo reći da mi je drago što je istina izišla na vidjelo. Vjerujte mi, najradije bih zaplakala, ali ne od sreće, što sam oslobođena svake odgovornosti, nego od tuge, jer je umrlo dijete koje nije smjelo umrijeti – rekla je dr. Kaleb.

Inače, dr. Kaleb je, preko svog odvjetnika Antonija Volarevića, pokrenula sudski postupak protiv Hrvatske liječničke komore (HLK), koja je u svom vještvu što je obavljeno neposredno nakon smrti nesretnog dječaka teretila dr. Kaleb za propuste, iako je ona jedina nastojala pomoći Gabrijelu, što su u nekoliko navrata za Slobodnu Dalmaciju potvrđivali Gabrijelovi roditelji.

Opravdana tužba

– Ako su rezultati vještva Medicinskog fakulteta takvi kako mi govorite, tada će tužba dr. Kaleb, koju je ona podignula protiv HLK-a radi pobijanja njihova nalaza očito postići uspjeh, jer ovaj nalaz Medicinskog fakulteta u Zagrebu u potpunosti ide u korist moje klijentice – zaključio je odvjetnik Antonio Volarević.

Odvjetnik Jakša Cvitanović, koji u ovom tužnom postupku zastupa obitelj Bebić, nije bio spreman za komentar, nego je samo ustvrdio da izjavu medijima može dati kada i službeno bude upoznat s nalazima vještva Medicinskog fakulteta u Zagrebu.