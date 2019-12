Dubrovčani zgroženi sramotnim komentarom poznate klape na nastup gošći iz Novog Sada: Fuj, fuj, fuj!!! Uvijek ću radije slušati Frajle nego vas

Objava na Facebooku klape Ragusa o izboru glazbenika za nastup na prvoj večeri 6. Dubrovačkog zimskog festivala izazvao je pravu lavinu polemika na društvenim mrežama, javlja Dubrovački vjesnik.

Poznata klapa sije mržnju: Upravo sam pobjegao sa Straduna, Frajle su lepo pozdravile građane. Idući tjedan očekujem Cecu, a večeras nastupa poznati domoljub



- Evo upravo pobjegao sa Straduna. Upaljena je prva Adventska svijeća i onda sve u duhu dubrovačke tradicije počele na bini pjevati Frajle iz Novoga Sada. Lepo su one pozdravile okupljene građane i rekle im da odmah časkaju i lepo pevaju sa njima i pjesma je krenula nema što prava Adventska. Ipak je to bilo previše za moje uši pa sam otišao odmah doma. Sa potpunim pravom očekujem iduču setemanu, tj,drugu Advensku svijeću upriličiti sa poznatom pevačicom Ražnjatović Cecom. Inače večeras nastupa i poznati domoljub u Revelinu Bajaga. Pametnom dosta - naveli su iz Klape Ragusa, nakon čega su zaredali komentari.



Među njima nije nedostajalo kritičkih primjedbi na račun objave, ali i brojnih gramatičkih grešaka u postu:



- Kako vas nije sram! Frajle su divne, osim što lijepo pjevaju došle su u miru, a vaš komentar je totalno ograničen i sramotan! Fuj, fuj, fuj!!!, Uvijek ću radije slušati Frajle nego vas i vaše potezanje mačke za rep. Učite od njih! I o pjevanju i o kulturi i o ljudskosti... - samo su neki od FB komentara upućenih dubrovačkoj klapi ovjenčanoj Porinom.



The Frajle su nakon dubrovačkog nastupa pune pozitivnih dojmova koje su s obožavateljima podijelile na FB-u:



- Divno je bilo sinoć u Dubrovniku! Hvala svima koje ste bili na Stradunu, hvala svima koji ste došli iz drugih gradova i hvala organizatorima @dubrovnikwinterfestival ! Cmok od nas! - napisale su članice popularnog novosadskog kvarteta.